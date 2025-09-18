Perú

Aprueban octavo retiro AFP 2025 de 4 UIT: Congreso dio luz verde al nuevo desembolso de hasta S/ 21.400

Con más de 110 votos a favor, se hizo oficial la liberación de los aportes a los fondos de pensiones. Si bien aún debe pasar al Ejecutivo, la presidenta y el MEF ya adelantaron su respaldo, por lo que solo se espera su próxima promulgación

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Congreso aprobó el octavo retiro
Congreso aprobó el octavo retiro AFP. | Andina

Luego de un proceso exprés, el Pleno del Congreso de la República aprobó este jueves el dictamen que faculta a los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a realizar un retiro extraordinario y voluntario de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/21.400, de sus cuentas individuales.

Con 116 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, la representación parlamentaria respaldó el dictamen elaborado y discutido hoy en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, el cual integró más de 25 proyectos de ley de bancadas como Podemos Perú, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Juntos por el Perú y el Bloque Magisterial. Con 107 votos a favor se aprobó la exoneración de una segunda votación.

Iniciativa pasó en el mismo
Iniciativa pasó en el mismo día de debatirse en la Comisión de Economía a ser evaluada en el Pleno del Congreso. | Congreso

La norma contempla que este retiro no afectará el derecho a una pensión mínima ni implicará la pérdida de acceso al sistema previsional para aquellos que decidan acogerse a la medida. Por otro lado, el dictamen consagra la voluntariedad de los aportes previsionales de los trabajadores independientes y restituye el derecho a retirar hasta el 95,5% del fondo de pensiones al momento de la jubilación.

Durante la sesión, los legisladores que apoyaron la iniciativa argumentaron que la medida representa una vía de alivio económico para los ciudadanos en un contexto de persistente recesión, inflación y lento crecimiento, y remarcaron que los fondos retirados podrán destinarse a cubrir deudas, gastos familiares urgentes o emprendimientos personales.

Aprobada la iniciativa, el Congreso de la República remitirá en las próximas horas el texto de la ley a la presidenta Dina Boluarte, quien ya ha manifestado públicamente su respaldo a la norma. “El dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y va a las AFP es el dinero de la familia que trabaja; por lo tanto, son ellos quienes deben decidir en qué momento lo requieren y en qué lo utilizan para el bienestar de sus hogares. (…) Nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida”, anunció en un evento.

Afiliados podrán retirar hasta el
Afiliados podrán retirar hasta el 95.5% de sus fondos de AFP al jubilarse. (Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Cómo saber a qué AFP pertenezco?

Para identificar a qué Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) estás afiliado, puedes seguir estos pasos:

  • Acceso a la SBS: Ingresa al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
  • Ingreso de datos: Proporciona tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Consulta en línea: Realiza la consulta a través de la plataforma en línea de la SBS para obtener información inmediata sobre tu afiliación a una AFP específica.

¿Cómo saber cuánto tengo en mi fondo de pensiones?

Conocer el saldo actual de tu fondo de pensiones es esencial para planificar financieramente tu futuro:

  • AFP Integra. Para revisar tu saldo en AFP Integra, puedes acceder directamente a través de su sitio web ingresando a www.afpintegra.pe/iniciar-sesion. Aquí necesitarás ingresar con tus credenciales para consultar tu estado de cuenta.
  • AFP Prima. Visita la página de Prima AFP en https://miespacio.prima.com.pe/, selecciona “Mi cuenta” y utiliza tu DNI junto con tu contraseña personal para acceder a tu información financiera.
  • AFP Profuturo. Para consultar tu estado de cuenta en AFP Profuturo, haz clic en el siguiente enlace https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada y sigue las instrucciones para iniciar sesión.
  • AFP Habitat. Accede a tu cuenta en AFP Habitat visitando www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta donde podrás ingresar y ver los detalles de tu fondo de pensiones.

Temas Relacionados

Retiro AFPCongreso de la Repúblicaperu-economia

Más Noticias

Carlos Orozco estalla contra Neutro: “Sin Kick sería cobrador de combi”, y genera polémica al tildar de “retardado” a Roberto Artigas

El creador de contenido no se guardó nada y respondió con ironía a las burlas de Artigas, además de cuestionar el éxito de Neutro

Carlos Orozco estalla contra Neutro:

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile: posibles titulares en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Néstor Gorosito sorprenderá con dos cambios en su equipo titular para asegurar el triunfo en casa. Mientras que Gustavo Álvarez preparó una oncena súper ofensiva. Conoce cómo jugarían

Alineaciones de Alianza Lima vs

Ladrones ingresan a baño público en el Rímac y, al no hallar dinero, terminan llevándose rollos de papel higiénico y jabón líquido

No es la primera vez que estos baños públicos son blanco de la delincuencia. A pesar de haber reforzado las rejas tras dos robos previos, los delincuentes siguen ingresando aprovechando la escasa vigilancia policial en la zona

Ladrones ingresan a baño público

Indecopi abre la quinta convocatoria del Programa Patenta 2025: inventores de todo el país ya postularon 384 proyectos

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías recibirá postulaciones virtuales hasta el 15 de octubre. Los seleccionados accederán a asistencia técnica gratuita para proteger sus modelos

Indecopi abre la quinta convocatoria

Paulo Autuori hizo autocrítica por empate de Sporting Cristal y elogió a Cristian Benavente: “Tiene calidad y piensa mucho en el juego”

El DT brasileño habló sobre la igualdad de los ‘celestes’ ante Alianza Atlético y también aprovechó para halagar al ‘Chaval’, que hizo su debut luego de varios partidos

Paulo Autuori hizo autocrítica por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba la creación de más de 20 instituciones, ¿cuáles y dónde quedarán?

Abogado de Gino Ríos invoca a abrir otro proceso contra Delia Espinoza por decir que “miembros de la JNJ terminarán en la cárcel”

Piden citar a Fabricio Valencia y Desilú León al Congreso por crisis en Machu Picchu

Congreso consiguió las firmas necesarias para presentar moción de censura contra Juan José Santiváñez

Dina Boluarte se va a Estados Unidos: Congreso autoriza nuevo viaje presidencial del 21 al 25 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

Carlos Orozco estalla contra Neutro:

Carlos Orozco estalla contra Neutro: “Sin Kick sería cobrador de combi”, y genera polémica al tildar de “retardado” a Roberto Artigas

Angie Chávez estalla tras su paso por ‘América Hoy’: “Llevé pruebas, pero no me dejaron hablar ni mostrar nada”

Gustavo Salcedo responde a periodistas que filtraron chats: “Han hecho mucho daño”

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile: posibles titulares en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Paulo Autuori hizo autocrítica por empate de Sporting Cristal y elogió a Cristian Benavente: “Tiene calidad y piensa mucho en el juego”

Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2025 se cerró con fuerte trifulca: Christofer Gonzales vio la tarjeta roja

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así quedaron los partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo