Aprueban octavo retiro AFP 2025 de 4 UIT: Congreso dio luz verde al nuevo desembolso de hasta S/ 21.400

Congreso aprobó el octavo retiro AFP. | Andina

Luego de un proceso exprés, el Pleno del Congreso de la República aprobó este jueves el dictamen que faculta a los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a realizar un retiro extraordinario y voluntario de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/21.400, de sus cuentas individuales.

Con 116 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, la representación parlamentaria respaldó el dictamen elaborado y discutido hoy en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, el cual integró más de 25 proyectos de ley de bancadas como Podemos Perú, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Juntos por el Perú y el Bloque Magisterial. Con 107 votos a favor se aprobó la exoneración de una segunda votación.

Iniciativa pasó en el mismo día de debatirse en la Comisión de Economía a ser evaluada en el Pleno del Congreso. | Congreso

La norma contempla que este retiro no afectará el derecho a una pensión mínima ni implicará la pérdida de acceso al sistema previsional para aquellos que decidan acogerse a la medida. Por otro lado, el dictamen consagra la voluntariedad de los aportes previsionales de los trabajadores independientes y restituye el derecho a retirar hasta el 95,5% del fondo de pensiones al momento de la jubilación.

Durante la sesión, los legisladores que apoyaron la iniciativa argumentaron que la medida representa una vía de alivio económico para los ciudadanos en un contexto de persistente recesión, inflación y lento crecimiento, y remarcaron que los fondos retirados podrán destinarse a cubrir deudas, gastos familiares urgentes o emprendimientos personales.

Aprobada la iniciativa, el Congreso de la República remitirá en las próximas horas el texto de la ley a la presidenta Dina Boluarte, quien ya ha manifestado públicamente su respaldo a la norma. “El dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y va a las AFP es el dinero de la familia que trabaja; por lo tanto, son ellos quienes deben decidir en qué momento lo requieren y en qué lo utilizan para el bienestar de sus hogares. (…) Nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida”, anunció en un evento.

Afiliados podrán retirar hasta el 95.5% de sus fondos de AFP al jubilarse. (Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Cómo saber a qué AFP pertenezco?

Para identificar a qué Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) estás afiliado, puedes seguir estos pasos:

Acceso a la SBS: Ingresa al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Ingreso de datos: Proporciona tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Consulta en línea: Realiza la consulta a través de la plataforma en línea de la SBS para obtener información inmediata sobre tu afiliación a una AFP específica.

¿Cómo saber cuánto tengo en mi fondo de pensiones?

Conocer el saldo actual de tu fondo de pensiones es esencial para planificar financieramente tu futuro:

AFP Integra. Para revisar tu saldo en AFP Integra, puedes acceder directamente a través de su sitio web ingresando a Para revisar tu saldo en AFP Integra, puedes acceder directamente a través de su sitio web ingresando a www.afpintegra.pe/iniciar-sesion . Aquí necesitarás ingresar con tus credenciales para consultar tu estado de cuenta.

AFP Prima. Visita la página de Prima AFP en Visita la página de Prima AFP en https://miespacio.prima.com.pe/ , selecciona “Mi cuenta” y utiliza tu DNI junto con tu contraseña personal para acceder a tu información financiera.

AFP Profuturo . Para consultar tu estado de cuenta en AFP Profuturo, haz clic en el siguiente enlace . Para consultar tu estado de cuenta en AFP Profuturo, haz clic en el siguiente enlace https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada y sigue las instrucciones para iniciar sesión.

AFP Habitat. Accede a tu cuenta en AFP Habitat visitando Accede a tu cuenta en AFP Habitat visitando www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta donde podrás ingresar y ver los detalles de tu fondo de pensiones.