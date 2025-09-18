Alerta por fenómenos peligrosos en la sierra peruana: Temperatura podría llegar a los 32 grados, según Senamhi

Senamhi advierte que habrá un incremento de la temperatura diurna en la sierra del Perú. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina/ @ Senamhi)

Una nueva alerta naranja se activó recientemente en varias regiones de la sierra nacional ante la posible presencia de fenómenos naturales considerados peligrosos, según un reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi).

En su aviso N° 329, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) informó que estos eventos atmosféricos tendrán una vigencia de 59 horas, desde las 12:00 horas del viernes 19 hasta las 23:59 horas del domingo 21 de septiembre.

Las regiones involucradas son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, y Tacna.

“El Senamhi informa que se presentará un incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra. Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, indica el comunicado.

Estos eventos meteorológicos impactarán las 20 regiones mencionadas de la siguiente manera:

El viernes 19 de septiembre se prevén temperaturas máximas entre 20 °C y 29 °C en la sierra norte , entre 20 °C y 29 °C en la sierra centro y valores entre 19 °C y 32 °C en la sierra sur .

El sábado 20 de septiembre se prevén temperaturas máximas entre 20 °C y 29 °C en la sierra norte , entre 19 °C y 30 °C en la sierra centro y valores entre 20 °C y 32 °C en la sierra sur .

El domingo 21 de septiembre se prevén temperaturas máximas entre 21 °C y 34 °C en la sierra norte, entre 19 °C y 29 °C en la sierra centro y valores entre 20 °C y 32 °C en la sierra sur.

Gráfico del Senamhi.

¿Qué es la alerta amarilla?

El Senamhi emite alertas para informar a la población sobre los peligros asociados a fenómenos meteorológicos que podrían impactar la seguridad pública y las actividades cotidianas. Estas alertas se dividen en tres niveles de gravedad: amarilla, naranja y roja, cada una con diferentes implicaciones y recomendaciones.

La alerta amarilla es la más baja de las tres. Señala la presencia de fenómenos que pueden ser peligrosos, pero que son relativamente comunes en la región. Esta alerta sirve para poner a la población en aviso, recomendando que se mantengan atentos a los cambios climáticos y que tomen precauciones, especialmente al realizar actividades al aire libre. Aunque no representa un riesgo inmediato de gran magnitud, este aviso invita a estar preparados para condiciones adversas.

Por otro lado, la alerta naranja, se emite ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos de nivel intermedio. Estos pueden incluir lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas, que podrían afectar tanto la vida cotidiana como las infraestructuras de una región.

Al respecto, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las actualizaciones del Senamhi y seguir las instrucciones de las autoridades locales para minimizar riesgos. La alerta naranja indica que el peligro es más serio y que se deben tomar medidas preventivas.

Finalmente, durante la alerta roja, se prevé que los fenómenos meteorológicos sean de gran magnitud y puedan poner en grave peligro la seguridad de las personas. En este caso, las autoridades instan a adoptar medidas de precaución extremas, como la evacuación de áreas de riesgo o la suspensión de actividades al aire libre.

La alerta roja es una llamada urgente a la acción para proteger vidas y propiedades ante la magnitud de los fenómenos esperados.