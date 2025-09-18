Perú

Alerta por fenómenos peligrosos en la sierra peruana: Temperatura podría llegar a los 32 grados, según Senamhi

En su aviso N° 329, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) detalló que estos eventos atmosféricos tendrán un tiempo de vigencia de casi tres días

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Senamhi advierte que habrá un
Senamhi advierte que habrá un incremento de la temperatura diurna en la sierra del Perú. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina/ @ Senamhi)

Una nueva alerta naranja se activó recientemente en varias regiones de la sierra nacional ante la posible presencia de fenómenos naturales considerados peligrosos, según un reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi).

En su aviso N° 329, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) informó que estos eventos atmosféricos tendrán una vigencia de 59 horas, desde las 12:00 horas del viernes 19 hasta las 23:59 horas del domingo 21 de septiembre.

Las regiones involucradas son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, y Tacna.

“El Senamhi informa que se presentará un incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra. Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, indica el comunicado.

Estos eventos meteorológicos impactarán las 20 regiones mencionadas de la siguiente manera:

  • El viernes 19 de septiembre se prevén temperaturas máximas entre 20 °C y 29 °C en la sierra norte, entre 20 °C y 29 °C en la sierra centro y valores entre 19 °C y 32 °C en la sierra sur.
  • El sábado 20 de septiembre se prevén temperaturas máximas entre 20 °C y 29 °C en la sierra norte, entre 19 °C y 30 °C en la sierra centro y valores entre 20 °C y 32 °C en la sierra sur.
  • El domingo 21 de septiembre se prevén temperaturas máximas entre 21 °C y 34 °C en la sierra norte, entre 19 °C y 29 °C en la sierra centro y valores entre 20 °C y 32 °C en la sierra sur.
Gráfico del Senamhi.
Gráfico del Senamhi.

¿Qué es la alerta amarilla?

El Senamhi emite alertas para informar a la población sobre los peligros asociados a fenómenos meteorológicos que podrían impactar la seguridad pública y las actividades cotidianas. Estas alertas se dividen en tres niveles de gravedad: amarilla, naranja y roja, cada una con diferentes implicaciones y recomendaciones.

La alerta amarilla es la más baja de las tres. Señala la presencia de fenómenos que pueden ser peligrosos, pero que son relativamente comunes en la región. Esta alerta sirve para poner a la población en aviso, recomendando que se mantengan atentos a los cambios climáticos y que tomen precauciones, especialmente al realizar actividades al aire libre. Aunque no representa un riesgo inmediato de gran magnitud, este aviso invita a estar preparados para condiciones adversas.

Por otro lado, la alerta naranja, se emite ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos de nivel intermedio. Estos pueden incluir lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas, que podrían afectar tanto la vida cotidiana como las infraestructuras de una región.

Al respecto, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las actualizaciones del Senamhi y seguir las instrucciones de las autoridades locales para minimizar riesgos. La alerta naranja indica que el peligro es más serio y que se deben tomar medidas preventivas.

Finalmente, durante la alerta roja, se prevé que los fenómenos meteorológicos sean de gran magnitud y puedan poner en grave peligro la seguridad de las personas. En este caso, las autoridades instan a adoptar medidas de precaución extremas, como la evacuación de áreas de riesgo o la suspensión de actividades al aire libre.

La alerta roja es una llamada urgente a la acción para proteger vidas y propiedades ante la magnitud de los fenómenos esperados.

Temas Relacionados

SenamhiSierra peruanaAlerta naranjaperu-noticias

Más Noticias

Buses de Nueva América reanudarán servicio tras “solucionar sus problemas internamente”: empresa había denunciado extorsiones

La empresa informó que desde el jueves 18 de septiembre de 2025 volverá a operar la Ruta 1180, tras varios días de suspensión por el asesinato de uno de sus conductores

Buses de Nueva América reanudarán

Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

El ‘sobrino de la cumbia’ llegó hasta Buenos Aires y expresó su emoción por participar en la inauguración de un espacio dedicado a recordar la memoria de Jhonny Orosco y los integrantes de Néctar, quienes fallecieron en el trágico accidente del 2007

Bill Orosco podría inaugurar futura

Retiro AFP 2025 EN VIVO: Pleno debate octavo acceso de S/21 mil 400 para afiliados

Octavo retiro AFP fue aprobado en la Comisión de Economía. Pero ahora el Pleno del Congreso tiene el dictamen en sus manos. El Ejecutivo no observaría la norma si se aprueba

Retiro AFP 2025 EN VIVO:

Avenida Grau estará cerrada por tres meses: Línea 1 aclara que estación del Metro de Lima operará con normalidad durante las obras

A pesar de la restricción vehicular, la entrada a la estación permanece disponible, mientras autoridades implementan desvíos y recomiendan planificar desplazamientos para evitar demoras en el transporte público y privado

Avenida Grau estará cerrada por

Descentralizar el financiamiento: el factoring no puede seguir siendo un privilegio limeño

Esta actividad ha comenzado a diversificarse. En 2023, las regiones fuera de Lima y Callao representaban cerca del 10 % del total de operaciones

Descentralizar el financiamiento: el factoring
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden citar a Fabricio Valencia

Piden citar a Fabricio Valencia y Desilú León al Congreso por crisis en Machu Picchu

Congreso consiguió las firmas necesarias para presentar moción de censura contra Juan José Santiváñez

Dina Boluarte se va a Estados Unidos: Congreso autoriza nuevo viaje presidencial del 21 al 25 de septiembre

Congreso: proponen que conductores solo tengan que esperar cinco minutos como máximo para pagar tarifa del peaje

Dina Boluarte: “A aquellos fiscales que abren carpetas por doquier, sin sentido jurídico, les decimos que no nos distraen”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burla de

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

Hija mayor de Christian Domínguez, marca distancia de Karla Tarazona: “Es la mamá de mi hermano, nada más”

Top de Netflix en Perú: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Néstor Villanueva será el nuevo invitado en El Valor de la Verdad: hará revelaciones sobre Flor Polo y la relación con sus hijos

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 17

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Bolivia 3-0: resumen del triunfo ‘bicolor’ en su debut por el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Paolo Guerrero se perderá el Alianza Lima vs U. de Chile por ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Bassco Soyer celebró su primer gol en Europa: anotación en triunfo de Gil Vicente contra Sporting Braga en Liga Revelação

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Buenos Aires por ida de cuartos de final por Copa Libertadores 2025