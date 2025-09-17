Perú

Sedapal: Ministerio de Vivienda inyecta más de S/690.000 para llevar agua gratuita en Lima y Callao, ¿Para quién?

Una nueva transferencia facilitará la distribución gratuita del recurso en decenas de zonas con acceso limitado, bajo la supervisión del MVCS y del programa Agua Segura

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

El gobierno de Perú transfiere
El gobierno de Perú transfiere más de S/690.000 para distribuir agua potable gratuita en ollas comunes y comedores populares de Lima y Callao.

El gobierno de Perú autorizó una transferencia financiera superior a S/690.000 para asegurar la distribución gratuita de agua potable en ollas comunes y comedores populares de Lima y Callao durante el año fiscal 2025.

Esta medida, dispuesta mediante la Resolución Ministerial N° 243-2025-VIVIENDA, fue publicada el 16 de septiembre en la edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

Gobierno de Perú transfiere fondos para agua potable en Lima y Callao

La transferencia específica alcanza un monto de S/690.507,70, que será entregado a la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) a través del programa Agua Segura para Lima y Callao. Este financiamiento permitirá que SEDAPAL distribuya agua potable utilizando camiones cisterna en puntos estratégicos, cuyo acceso regular al agua es limitado o nulo.

El documento ministerial establece que estos fondos provienen del presupuesto institucional de la Unidad Ejecutora 006: Agua Segura para Lima y Callao, bajo la fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios”, conforme lo dictamina la Ley N° 32416, que regula el acceso universal al agua potable.

Este dispositivo legal faculta al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para coordinar y aprobar transferencias a empresas operadoras de servicios de agua, en línea con los convenios suscritos y la disponibilidad presupuestaria.

La Resolución Ministerial N° 243-2025-VIVIENDA
La Resolución Ministerial N° 243-2025-VIVIENDA autoriza el financiamiento para Sedapal a través del programa Agua Segura para Lima y Callao.

Sedapal operará camiones cisterna para zonas vulnerables de Lima y Callao

De acuerdo con la resolución, el Programa Agua Segura para Lima y Callao actuará como responsable de la verificación y el seguimiento de la ejecución física y financiera de los recursos, además del cumplimiento de las acciones contenidas en el Convenio N° 002-2025-VIVIENDA/VMCS/PASLC-SEDAPAL.

El mismo protocolo estipula que los recursos no podrán destinarse a fines distintos para los que fueron transferidos y que será obligatorio su uso exclusivo en la distribución gratuita de agua potable a las ollas comunes y comedores identificados en el anexo del convenio.

El Programa Agua Segura para Lima y Callao - PASLC tiene por objeto gestionar inversiones y actividades que faciliten a la población el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en su ámbito de intervención, con la finalidad de cerrar las brechas de infraestructura.

El Ministerio de Vivienda, ubicado
El Ministerio de Vivienda, ubicado en San Isidro. El monto transferido permitirá operar camiones cisterna y priorizar zonas con mayor carencia de agua potable. Foto: Gobierno del Perú

Ministerio de Vivienda y MIDIS coordinan apoyo a comunidades sin agua

Según datos oficiales de 2024, más de 800.000 familias en Lima y Callao no contaban con conexiones regulares de agua y alcantarillado, una cifra que representa una parte significativa de la población urbana y refleja el rezago histórico en la expansión de infraestructura básica.

La Defensoría del Pueblo alerta que el crecimiento urbano desordenado y la insuficiencia de inversiones en almacenamiento y distribución agravan esta problemática, incrementando el riesgo de desabastecimiento para millones de personas ante escenarios de sequía o sobrepoblación.

El Programa Agua Segura para
El Programa Agua Segura para Lima y Callao supervisará la ejecución y el uso exclusivo de los fondos para la distribución gratuita de agua.

Hasta enero de 2025, se registraba la presencia de más de 4.000 ollas comunes y 3.031 comedores popularesen Lima Metropolitana y el Callao; de estos, 2.782 comedoresy la mayoría de las ollas comunes mantienen operaciones activas.

Estas organizaciones cumplen un papel central en la seguridad alimentaria urbana, ya que diariamente suministran comidas a segmentos de la población sin recursos suficientes para solventar su alimentación o acceder a agua segura.

