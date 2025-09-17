Lucía de la Cruz anuncia que devolverá el dinero que le depositaron a su hijo por error: “De acuerdo a mis posibilidades”

Hijo de Lucía de la Cruz se niega a devolver S/ 8 mil que le depositaron por error | Instagram

La cantante peruana Lucía de la Cruz declaró que reintegrará los 8 mil soles depositados erróneamente en la cuenta de su hijo por parte de la organización del Festival del Arte Negro de Cañete, aunque aclaró que lo hará en función de sus capacidades económicas actuales. La intérprete aseguró haber comunicado su disposición de devolver el monto con un evento que estaban programando, por lo que le sorprendió esta exposición.

En declaraciones recogidas por Trome, de la Cruz relató que mantuvo conversaciones con los encargados del evento e inicialmente propuso realizar un show como forma de compensación por el error.

“Cuando me enteré de lo sucedido, conversé con la persona encargada. Quedamos que el 15 de noviembre haría un show, pero ahora quieren dar a entender otra cosa. Ya no haré el show y les devolveré su dinero de acuerdo a mis posibilidades”, señaló la artista sobre el incidente que la involucró a ella y a su hijo, Christian Wong De La Cruz.

El origen del caso: error en el depósito y reclamos

El conflicto comenzó cuando la comisión organizadora del Festival del Arte Negro de Cañete realizó una transferencia bancaria equivocada. El monto, destinado a cubrir los honorarios de artistas locales, premios para candidatas, pagos a músicos y costos logísticos, debió llegar a la cuenta de Ángel García Manzo, quien se desempeñaba como director ejecutivo del evento, pero por un error administrativo, los 8 mil soles terminaron en la cuenta de Christian Wong De La Cruz, hijo de la reconocida cantante criolla.

De acuerdo con las declaraciones de García Manzo recogidas por Trome, el 23 de agosto se produjo la equivocación mientras la comisión intentaba saldar los pagos pendientes del festival.

“Hicieron una transferencia equivocada, tuvieron que haberme transferido la suma de 8 mil soles para acabar de pagar a los artistas locales. Estaba incluido el premio de las candidatas, el marco musical y mi equipo de trabajo. Hicieron el depósito al hijo de Lucía de la Cruz”, explicó García Manzo.

En cuanto la comisión detectó el error, trató de comunicarse con los destinatarios para recuperar los fondos. En el contacto, la artista explicó que se había puesto en comunicación con su hijo en busca de resolver el asunto. “He hablado con mi hijo sobre este tema. Yo llamé a mi hijo porque no me gustan los problemas. Él me dijo: ‘lo único que ha hecho es depositar para pagar a tus músicos’”, declaró de la Cruz.

La intérprete manifestó además que el dinero recibido ya habría sido distribuido entre su propio equipo artístico y los músicos contratados. “Yo distribuyo el dinero, que puede ser el tuyo o el mío, después saco cuentas contigo, pero yo no sé de quién es o cómo es, no sé si se equivocaron o no. Yo tengo el dinero distribuido y ya hice unas cosas”, dijo.

En ese mismo diálogo, de la Cruz sostuvo que su idea inicial fue aceptar la realización de un evento extra, a cuenta de la cifra recibida, y así compensar el error. “Busquen hacer un show, una peña, y tómenlo como un adelanto de un trabajo, pero yo no puedo devolver ese dinero porque no llega a mis manos”, expresó la cantante durante las negociaciones.

Además, pidió disculpas a la comisión organizadora por los inconvenientes causados y solicitó que la entiendan, alegando que el dinero no pasó directamente por sus manos.