Hijo de Lucía de la Cruz se niega a devolver S/ 8 mil que le depositaron por error: “Tómenlo como un adelanto para otro show”

El depósito erróneo de 8.000 soles al hijo de Lucía de la Cruz, Christian Wong de la Cruz, ha desencadenado una controversia entre la familia de la reconocida cantante criolla y los organizadores del Festival del Arte Negro en Cañete. La situación salió a la luz luego de que el medio local Cañete Reporta denunció públicamente el caso, accediendo a los relatos tanto de los organizadores como de la artista.

De acuerdo con la versión reunida por Cañete Reporta, el incidente ocurrió cuando la comisión encargada del festival, celebrado el 23 de agosto, debía transferir a Ángel García Manzo un monto destinado a cubrir honorarios de artistas locales, premios para candidatas, pagos al marco musical y costos asociados a su equipo de trabajo. Sin embargo, un error administrativo alteró el destino de los fondos y el depósito se realizó en la cuenta de Christian Wong de la Cruz, hijo de la conocida intérprete.

Ángel García Manzo explica cómo es que se realizó el depósito erróneo. (Cañete reporta)

Sobre el incidente, el propio García Manzo relató: “Yo he estado a cargo de la dirección ejecutiva del festival de arte negro el 23 de agosto, pero hubo un percance por parte de la comisión. Hicieron una transferencia equivocada, tuvieron que haberme transferido la suma de 8 mil soles para acabar de pagar a los artistas locales, estaba incluido el premio de las candidatas, el marco musical y mi equipo de trabajo. Hicieron el depósito al hijo de Lucía de la Cruz”, explicó.

Al darse cuenta de la equivocación, la comisión trató de comunicarse con los destinatarios para lograr la devolución de los fondos y regularizar los pagos del evento. Sin embargo, el intento resultó infructuoso, lo que motivó a los organizadores a elevar el reclamo a través de medios locales.

Exponen el depósito equivocado al hijo de Lucía de la Cruz. (Cañete reporta)

Lucía de la Cruz afirma que el dinero ya se usó y no será devuelto

Cuando Cañete Reporta contactó a Lucía de la Cruz para obtener su versión, la artista indicó que el monto ya había sido distribuido y descartó cualquier posibilidad de reintegrarlo. La cantante propuso que se considere dicho depósito como un adelanto para un eventual show futuro en Cañete, postura que reiteró en varias declaraciones recogidas por este medio.

“Busquen hacer un show, una peña, y tómenlo como un adelanto de un trabajo, pero yo no puedo devolver ese dinero porque no llega a mis manos”, afirmó.

Sobre el manejo de los fondos, la intérprete detalló que mantiene una dinámica de reparto inmediato para cubrir los pagos de músicos y colaboradores. “He hablado con mi hijo sobre este tema. Yo llamé a mi hijo porque no me gustan los problemas. Él me dijo: ‘lo único que ha hecho es depositar para pagar a tus músicos’”, explicó.

La cantante explicó la repsuesta que le dio su hijo respecto a este tema. “Yo distribuyo el dinero, que puede ser el tuyo o el mío, después saco cuentas contigo, pero yo no sé de quién es o cómo es, no sé si se equivocaron o no. Yo tengo el dinero distribuido y ya hice unas cosas”, expresó.

Finalmente, Lucía de la Cruz pidió disculpas a la comisión, pero reiteró su negativa al reintegro: “Pido que le comuniquen a la comisión que le pido mis disculpas por este tema. No puedo devolver ese dinero porque no llega a mis manos”, resaltó.