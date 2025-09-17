Cusco pierde S/ 2 millones diarios por bloqueos hacia Machu Picchu que golpean a más de 31 mil negocios, señaló el Mincetur

Titular del Mincetur se pronunció sobre Machu Picchu. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La ciudadela inca, reconocida mundialmente como uno de los principales atractivos del Perú, enfrenta una crisis que golpea de manera directa al turismo y a las comunidades del Cusco. Los bloqueos de vías hacia Machu Picchu han paralizado el acceso de visitantes, generando un impacto económico que se calcula en más de S/ 2 millones diarios y afectando a más de 31,000 negocios relacionados con esta actividad. Hoteles, restaurantes, guías, transportistas y artesanos son parte de una cadena que hoy se encuentra en riesgo.

Las escenas de enfrentamientos en el sector de Coriwayrachina, a la altura del kilómetro 88 de la vía férrea, han dado la vuelta al país. El saldo de la jornada violenta dejó al menos 15 heridos y obligó a organizar trenes humanitarios para evacuar a los turistas varados en Machupicchu Pueblo. En esta primera operación se dio prioridad a mujeres, niños y adultos mayores, mientras que decenas de jóvenes permanecieron a la espera de nuevas coordinaciones.

La tensión se concentra en el servicio de transporte que conecta Aguas Calientes con la llaqta. La concesión, antes en manos de Consettur Machupicchu S.A.C., pasó a la empresa San Antonio de Torontoy, integrada por comunidades campesinas. El cambio, aprobado por la Municipalidad Provincial de Urubamba, fue cuestionado por diferentes sectores y desató un conflicto que escala cada día.

La voz del Ejecutivo

La polémica por la venta presencial de boletos para Machu Picchu fue uno de los puntos clave en la reciente conferencia del Consejo de Ministros. (Composición: Infobae)

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, expresó su inquietud por la magnitud del problema. “Estamos invocando al diálogo. Hoy nos reuniremos con las autoridades locales y regionales para buscar una salida que priorice el interés público sobre cualquier interés particular”, declaró en entrevista con Canal N.

La funcionaria recordó que su despacho no tiene facultades para entregar concesiones, competencia que corresponde a la municipalidad de Urubamba. Sin embargo, subrayó que el Ejecutivo coordina con Cultura, la Policía Nacional y otros sectores para proteger a los visitantes y reducir el daño a la economía local.

León insistió en la necesidad de abandonar las actitudes violentas. “Invocamos a que, por favor, se depongan estas actitudes violentas, vandálicas que se están dando en esa zona”, señaló. Al mismo tiempo, informó que la procuraduría del Mincetur presentó una denuncia ante el Ministerio Público por los ataques a la vía férrea.

Impacto económico en Cusco

Las calles de Machu Picchu Pueblo lucen vacías, restaurantes y comercios sin clientes, y miles de turistas quedaron atrapados por el corte del transporte ferroviario. (X: Juan Stoessel Florez)

El bloqueo de accesos afecta de manera directa a la región. La ministra detalló que las pérdidas superan los dos millones de soles al día. “No se trata solo de turistas que no pueden ingresar, se trata de toda una cadena económica que depende de Machu Picchu”, explicó.

En el Cusco, más de 31,000 negocios vinculados al turismo ven comprometida su subsistencia. Desde pequeños hospedajes y restaurantes hasta artesanos y guías locales, todos reportan una caída brusca de ingresos.

Rosendo Baca, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), advirtió que el problema no se limita a las pérdidas inmediatas. Según sus estimaciones, la cancelación de cerca del 15% de paquetes turísticos hacia fin de año representará pérdidas cercanas a los 300 millones de soles. “Estamos hablando de una afectación cercana a los 300 millones de soles. Día a día se sigue afectando la imagen de nuestro país y de Machu Picchu, y esto no puede continuar”, sostuvo.

Evacuaciones y medidas de seguridad

Machu Picchu: crisis ocasiona que pasajes a ciudadela incrementen| RPP Noticias

El Ejecutivo dispuso medidas urgentes para resguardar a los visitantes y la población local. Tras los disturbios, se coordinó con la Policía Nacional y empresas ferroviarias la salida de un primer grupo de turistas en trenes humanitarios. También se reforzó la seguridad en los buses turísticos que conectan Aguas Calientes con la ciudadela, luego de que varias unidades fueran atacadas con piedras.

La ministra señaló que su despacho viene articulando acciones con Cultura para mejorar la venta de boletos de ingreso. Entre los cambios aplicados se eliminó el requisito del “preticket”, se amplió el número de ventanillas de atención y se habilitaron nuevas formas de pago, con el objetivo de reducir colas y evitar retrasos en Machupicchu Pueblo.

La pugna se centra en el fin de la concesión de Consettur Machupicchu S.A.C. y la adjudicación de la ruta a la empresa San Antonio de Torontoy. Este nuevo operador está conformado por comunidades campesinas, lo que algunos sectores ven como una oportunidad de participación local. Sin embargo, el proceso ha sido cuestionado y se convirtió en el origen de las protestas.

Baca recordó que corresponde a la Contraloría determinar si existieron irregularidades en el concurso, pero enfatizó que el cambio no debería paralizar la implementación del nuevo sistema de transporte. En paralelo, los enfrentamientos y bloqueos han puesto en jaque la estabilidad del sector turístico, uno de los pilares económicos del Cusco.

La situación en Machu Picchu sigue marcada por la incertidumbre. Mientras el Ejecutivo busca encauzar un diálogo que permita destrabar el conflicto, la región enfrenta un presente difícil, con negocios en crisis y turistas atrapados en medio de la pugna.