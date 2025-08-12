Crisis por venta de entradas a Machu Picchu: “La situación es catastrófica”, afirma vocero de la Cámara de Turismo de Cusco

"La situación en Machu Picchu es catastrófica" por venta presencial de entradas a la ciudadela inca | Canal N

La venta de entradas a Machu Picchu ha generado la molestia de los turistas, quienes no solo se han visto obligados a formar largas colas en las boleterías de Aguas Calientes para encontrar un boleto, sino que también se ven forzados a costear alojamiento y alimentación con precios que han incrementado en un 100 %, según indicó Rosendo Baca Palomino, gerente de la Gerencia Regional de Turismo Cusco.

En ese contexto, el vicepresidente de la Cámara de Turismo del Cusco, Juan Stoessel, afirmó que pese a que el Ministerio de Cultura -a cargo del ministro Fabricio Valencia- asegura que el problema está resuelto desde el 1 de agosto, en realidad “la situación en Aguas Calientes es catastrófica”.

En conversación con Canal N, Stoessel indicó que los turistas se ven forzados a quedarse en Aguas Calientes para conseguir boletos a Machu Picchu a causa de la expectativa de comprarlas en las boleterías disponibles.

Se agotan las entradas para Machu Picchu. (Foto: Composición)

“Hay un porcentaje importante de las entradas que se pueden vender en el día que se venden en ventanilla en Aguas Calientes. Eso genera una expectativa. Si no conseguiste tu entrada en la plataforma, te dicen “anda a Aguas Calientes y las consigues”. Cuando llegas, haces estas colas interminables y como están prohibidos de vender entradas para el mismo día, te tienes que quedar a dormir una noche. Pero normalmente te dicen que “no hay para hoy, tampoco para mañana, pero para pasado mañana te puedo conseguir””, argumentó el vocero de la Cámara de Turismo del Cusco.

Stoessel también se mostró incómodo por la supuesta solución propuesta por el ministro Fabricio Valencia para resolver la situación y afirmó que la mejor opción para eliminar las largas filas de turistas molestos es que los boletos que sobren de las ventas del día sean ofrecidos en ventanillas, esto en lugar de asegurar una dotación específica de entradas por medios físicos.

“El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, supuestamente ha solucionado el problema a partir del 1 de agosto. Hoy han pasado 10 días y la situación en Aguas Calientes es catastrófica ¿Qué ha solucionado? La única solución es la que sucede en el mundo. Eso se vende a través de una plataforma y si no se venden todas las entradas, la diferencia se vende en boletería (...) Aquí hay mil entradas de las 4600 o las 5600, que se tienen que vender físicamente y esto genera esta expectativa y desorden”, dijo a Canal N.

Turistas “secuestrados”

Según el representante de la Cámara de Turismo de Cusco, incluso la dotación fija de boletos a Machu Picchu disponibles para su venta física en ventanillas en Aguas Calientes no se vende en su totalidad, sino que apenas se entrega una fracción de ellas. Esto, considerando que solo se permite la venta de boletos para el mismo día, genera mayores gastos a para los turistas.

“Hay un problema adicional. De esas mil entradas, en las últimas semanas hemos hecho un conteo ¿Cuántas entradas en promedio se han vendido de las 1,000? Se venden 350 o 400 entradas máximo, porque el negocio es que la gente no entre a Machu Picchu ese día, sino que se quede la mayor cantidad de días posibles consumiendo en Aguas Calientes”.

Al ser consultado sobre si esto causa que los turistas sean obligados a quedarse en Aguas Calientes y sean prácticamente secuestrados, Stoessel indicó que “absolutamente”.