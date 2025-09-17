Cinco peruanos, incluidos dos policías, son detenidos en Chile al intentar ingresar 11 kilos de droga por Arica

La Policía de Investigaciones de Chile y la Fiscalía de Arica desarticularon una operación de tráfico transnacional en el control fronterizo de Chacalluta. Entre los cinco peruanos detenidos figuran dos miembros activos de la Policía Nacional del Perú, lo que ha generado preocupación en ambos países. La droga incautada habría tenido como destino a organizaciones criminales como el Tren de Aragua y Los Gallegos. (Captura de pantalla)

La frontera entre Perú y Chile volvió a convertirse en escenario de un operativo de gran impacto. Esta vez, el hallazgo de más de once kilos de ketamina ocultos en vehículos que cruzaban desde Perú encendió las alertas de las autoridades. La incautación no solo sorprendió por la cantidad de droga, sino también por la identidad de algunos de los involucrados: dos de los cinco detenidos pertenecen a la Policía Nacional del Perú (PNP).

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y la Fiscalía de Arica, luego de meses de seguimiento a movimientos sospechosos en el complejo fronterizo de Chacalluta. El caso generó repercusión a ambos lados de la frontera, tanto por la magnitud del decomiso como por el involucramiento de agentes que, en teoría, debían combatir el mismo delito.

Las primeras informaciones difundidas por medios chilenos señalan que la ketamina tenía como posible destino a organizaciones transnacionales que operan en la región. Entre ellas se mencionan a “Los Gallegos” y al “Tren de Aragua”, grupos criminales que han expandido sus actividades en el norte chileno y que suelen recurrir a este tipo de redes para el abastecimiento de drogas.

Operación en el control fronterizo

Incautación de 11 kilos de ketamina en el complejo fronterizo de Chacalluta, Arica. (Composición: Infobae)

La detención se produjo el martes tras el ingreso de dos vehículos con matrícula peruana por el control de Chacalluta. Según explicó la subprefecta Geraldine Chacana, jefa subrogante de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI Arica, los imputados “habían ingresado a bordo de dos vehículos por el control fronterizo de Chacalluta, con un total de 11 kilos de ketamina“.

Durante la revisión se hallaron compartimentos ocultos en los automóviles donde se escondía la droga. Junto a los estupefacientes se incautaron tres teléfonos celulares, dos vehículos y 500 dólares estadounidenses. La Fiscalía resaltó que la ketamina es de interés particular debido a su creciente circulación entre bandas delictivas que buscan diversificar su mercado ilícito.

El fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeiti Yáñez, detalló que los vehículos estaban bajo observación desde antes de su ingreso. “Se pudo observar el ingreso de dos vehículos que se habían perfilado previamente dentro de un marco de investigación de posibles transportes vehiculares que ingresaban remesas de droga al interior del territorio”, explicó.

Agregó que “los dos vehículos estaban vinculados entre sí, lo cual pudo verificarse con las primeras indagatorias”. De acuerdo con la investigación, el operativo formaba parte de un trabajo de inteligencia que llevaba varios meses en desarrollo.

Policías peruanos entre los detenidos

Durante un control de rutina en Chacalluta, la policía descubrió que las detenidas llevaban más de 32 mil dosis de ketamina, valoradas en 180 millones de pesos. (Composición: Infobae / PDI_Arica)

Los cinco ciudadanos peruanos quedaron a disposición de la justicia chilena. Entre ellos figuran Rusbel Alvaro Chipana Tito y Fredy Benigno Vengoa Ccoa, ambos agentes activos de la Policía Nacional del Perú.

El medio chileno El Mostrador informó que Vengoa Ccoa enfrenta un proceso judicial en Tacna por cohecho pasivo, derivado de un incidente ocurrido en 2021, cuando presuntamente exigió dinero a un conductor en estado de ebriedad. Según la denuncia, habría solicitado un soborno de 4 mil soles y sustraído 2 mil durante la intervención.

Fuentes de la propia PNP citadas por la prensa confirmaron que los dos policías efectivamente pertenecen a la institución y que se esperaba un comunicado oficial en las próximas horas. La identidad de los otros tres peruanos aún no se ha dado a conocer.

De acuerdo con lo informado, los cinco detenidos serán presentados ante el Juzgado de Garantía de Arica para el respectivo control de detención y la formalización de cargos.

Contexto de frontera y narcotráfico

frontera de Perú y Chile. (T13)

El caso se produce en medio de una serie de operaciones recientes que reflejan la intensidad del tráfico ilícito en la frontera chilena. A fines de agosto, en la región de Tarapacá, fueron capturados cinco policías bolivianos con 500 kilos de marihuana, 70 kilos de pasta básica de cocaína, armamento y municiones en el sector de Hito Cajón. Apenas días después, en San Pedro de Atacama, otro grupo de cinco efectivos bolivianos fue detenido con 600 kilos de droga y armas de guerra.

La frontera compartida por Chile, Perú y Bolivia es considerada una de las más complejas de Sudamérica en materia de seguridad. Con más de mil kilómetros de extensión, resulta difícil de vigilar, lo que la convierte en ruta preferida para organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, armas y personas.

Las cifras oficiales reflejan el aumento del problema. Según datos del Ministerio de Seguridad Pública de Chile, solo en 2024 se decomisaron más de 37 toneladas de estupefacientes, lo que significó un incremento de 15 toneladas en comparación con el año anterior.