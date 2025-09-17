Alejandro Sanz anuncia segunda fecha luego de lograr sold out en pocas horas de su primer concierto

El público peruano ha vuelto a demostrar su inmenso cariño por Alejandro Sanz, agotando en tiempo en poco tiempo las entradas para su primer concierto en Lima que se realizará 25 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional.

Este éxito inmediato en la venta llevó a la organización a confirmar una fecha para el próximo 26 de febrero de 2026 respondiendo a la alta demanda del público local.

Durante los conciertos en la capital peruana, el cantante español tiene previsto repasar los grandes temas de su carrera, como “Corazón Partío”, “Amiga mía” y “Mi persona favorita”, además de incorporar material reciente de su repertorio.

El comunicado asegura que se tratarán de espectáculos “cargados de emoción, recuerdos y la conexión inigualable que el artista mantiene con el público peruano”, subrayando el lazo histórico y sentimental construido por Sanz en cada presentación en el país.

La organización remarcó que la adición de esta fecha representa “la última oportunidad para disfrutar de esta experiencia única”, en palabras del entorno del artista. “Queremos que nadie se quede sin vivir esta experiencia”, enfatizaron desde la producción, mostrando el interés del músico y su equipo por satisfacer la notable expectativa de sus seguidores en el Perú.

De esta manera, Alejandro Sanz reafirma su estrecha relación con Lima, donde su música sigue encontrando un eco masivo, reflejado en la respuesta inmediata en la venta de entradas y en la decisión de sumar una función adicional para celebrar su extensa trayectoria junto al público local.

¿Desde cuándo inicia la venta de la segunda fecha?

La venta de entradas para la segunda fecha de Alejandro Sanz en Lima comenzará el miércoles 17 de septiembre a las 11:00 a.m., exclusivamente a través de Teleticket, según informaron los organizadores.

En esta ocasión, el proceso se realizará bajo la modalidad de venta general, es decir, no habrá preventa y todos los compradores podrán acceder a las localidades disponibles desde el inicio, utilizando cualquier medio de pago habilitado por la plataforma.

Precio de entradas y zonas

La organización ha dispuesto nueve zonas distintas. Los precios son los sgtes:

Precios regulares (sin descuento, precio full)

Platinum Central Asiento Numerado : S/ 565,00

Platinum Lateral Asiento Numerado : S/ 459,00

VIP Asiento Numerado : S/ 399,00

Preferencial : S/ 282,00

Occidente 1 Numerado : S/ 459,00

Occidente 2 Numerado : S/ 365,00

Oriente 1 Numerado : S/ 459,00

Oriente 2 Numerado : S/ 399,00

Tribuna Norte: S/ 194,00

¿Cómo comprar en Teleticket?

Para adquirir entradas al concierto, el procedimiento en Teleticket es completamente digital. Los usuarios deben ingresar al sitio web oficial de la ticketera o acceder mediante un enlace directo al evento. El primer paso consiste en registrarse y crear una cuenta con los datos personales y correo electrónico correspondiente. Una vez realizado el registro, es necesario confirmar la cuenta por medio del correo electrónico recibido y volver a ingresar a la plataforma.

En la página principal del evento, los interesados deben localizar el concierto de Alejandro Sanz, ingresar a la cola virtual y aguardar su turno. Al acceder, tendrán la posibilidad de verificar las distintas zonas y los precios disponibles, seleccionar la ubicación preferida y proceder a la reserva. La compra se finaliza al ingresar los datos de la tarjeta y concretar el pago.

Una vez concluida la compra, se recomienda revisar la sección “Mis E-TICKETS” dentro de la plataforma, para asegurar que las entradas hayan sido cargadas correctamente. Desde la organización enfatizan la importancia de no compartir los tickets electrónicos ni los datos personales, a fin de prevenir pérdidas, fraudes o reventas no autorizadas.

Dado que la demanda para los conciertos internacionales de Alejandro Sanz suele ser elevada y las entradas pueden agotarse en minutos, la recomendación es disponer de una cuenta registrada y los medios de pago preparados antes del inicio de la venta general. Estar pendiente del horario exacto de apertura y monitorear la disponibilidad de localidades en tiempo real puede aumentar las probabilidades de obtener una entrada.

