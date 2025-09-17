Perú

AFP: Comisión de Economía aprueba dictamen que restituye retiro del 95.5% de fondos de pensiones al jubilarse

Organismos técnicos como el MEF, BCRP, SBS y la Asociación de AFP advirtieron que la medida podría afectar la sostenibilidad del sistema previsional y la estabilidad macroeconómica

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Afiliados podrán retirar hasta el
Afiliados podrán retirar hasta el 95.5% de sus fondos de AFP al jubilarse, según dictamen aprobado en Comisión de Economía. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó un dictamen que restituye la posibilidad de que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) retiren hasta el 95.5% de sus fondos al momento de jubilarse. La decisión, tomada el 17 de septiembre de 2025, responde a un conjunto de proyectos de ley que buscaban ampliar las opciones de los aportantes sobre el uso de sus ahorros previsionales.

El dictamen aprobado combina propuestas sobre retiros extraordinarios de fondos con la reposición del retiro del 95.5% en la jubilación. De esta forma, se abre nuevamente la alternativa para que los afiliados decidan entre percibir una pensión vitalicia o disponer directamente de casi la totalidad de su cuenta individual, aunque bajo ciertas condiciones establecidas en el texto sustitutorio.

sol peruano - dinero -
sol peruano - dinero - retiro AFP - bancos

Condiciones y límites del retiro del 95.5%

El documento precisa que, al alcanzar la edad legal de jubilación, el afiliado podrá optar por mantener una pensión en el sistema o retirar hasta el 95.5% del saldo de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC). La entrega podrá solicitarse en una sola armada o en varias, según lo elija el solicitante. El 4.5% restante se destinará obligatoriamente a Essalud, con el objetivo de garantizar la cobertura de salud en la etapa de jubilación.

Asimismo, se establece que quienes opten por esta modalidad no contarán con garantía estatal sobre los fondos retirados. El dictamen también resalta que los montos entregados son intangibles, es decir, no podrán ser embargados ni retenidos por deudas, salvo en el caso de obligaciones alimentarias, en cuyo caso podrá aplicarse hasta un 30% de descuento sobre lo solicitado.

En versiones preliminares de algunos proyectos se planteó que el beneficio solo aplicara a afiliados mayores de 40 años, lo que hubiera dejado fuera a una parte importante de los aportantes. No obstante, el dictamen aprobado por la Comisión eliminó esa restricción, por lo que la medida se aplicará de manera general a todos los afiliados al momento de jubilarse, sin distinción de edad.

El retiro de hasta el
El retiro de hasta el 95,5% de los fondos AFP es solo para jubilados. Foto: Andina

Debate y próximos pasos en el Congreso

El dictamen fue aprobado por mayoría, pero recibió observaciones técnicas de entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Asociación de AFP. Estas instituciones advirtieron que la restitución del retiro del 95.5% podría desnaturalizar el sistema de pensiones, reducir las jubilaciones futuras y generar impactos en la estabilidad macroeconómica, debido a la magnitud de los fondos que podrían movilizarse.

En contraste, los congresistas que respaldaron la medida sostuvieron que los aportantes tienen derecho a disponer de los recursos que han acumulado durante su vida laboral, más aún en un contexto de desconfianza en el sistema privado de pensiones. El dictamen será elevado ahora al Pleno del Congreso, instancia que decidirá si mantiene esta disposición en los mismos términos, si la modifica o si la combina con otras propuestas como el retiro extraordinario de hasta 4 UIT, también planteado en el texto.

Finalmente, se debatirá el retiro
Finalmente, se debatirá el retiro AFP. Pero primero la Comisión de Economía escuchará al MEF, al BCR y a la Asociación de AFP. - Crédito Congreso

Octavo retiro de la AFP se verá en el Pleno del Congreso

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Víctor Flores, anunció que se están recolectando las firmas necesarias para que el dictamen que autoriza retiros de los fondos de las AFP, aprobado en comisión, sea debatido este mismo miércoles en el Pleno. Según explicó, el objetivo es que el acuerdo se incluya en la agenda de la noche y pueda ser sometido a votación de inmediato.

“Ya estamos haciendo la recolección de firmas de los congresistas de la comisión para que hoy mismo en la noche se agende en el pleno y se toque para después votarlo, de tal manera que hoy mismo tenemos un consenso de ideas y mayoritario para que la población se vea beneficiada”, manifestó el legislador de Fuerza Popular tras la sesión.

sol peruano - dinero -
sol peruano - dinero - retiro AFP - bancos

Flores destacó además que el debate en la Comisión de Economía contó con respaldo transversal, al señalar que el consenso fue “unánime” entre todas las bancadas. La propuesta busca garantizar el retiro extraordinario de hasta 4 UIT para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, además de restituir la opción del retiro del 95.5% al momento de jubilarse.

