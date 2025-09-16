“Un discurso terrorífico”: Rafael López Aliaga provoca críticas en el Congreso por sus frases en cumbre de Vox

Fuente: Panamericana TV

El discurso del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en Europa Viva 25 —la cumbre del partido ultraderechista español Vox— ha generado reacciones en el Congreso peruano, donde al menos tres legisladores criticaron su participación del último fin de semana.

El evento, celebrado en Madrid, contó con la presencia de dirigentes de los partidos que integran el grupo europeo Patriotas por Europa, así como de fuerzas políticas derechistas del otro lado del Atlántico.

Durante la cumbre se llevaron a cabo mesas redondas en las que los ponentes intercambiaron ideas sobre temas como la migración, la identidad nacional y la relación con Iberoamérica, entre otros.

López Aliaga anunció que rendirá homenaje al activista conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado tras recibir un disparo en el cuello el miércoles, durante un evento en la Universidad Utah Valley.

Parlamentarios como Américo Gonza y Alejandro Cavero condenaron su discurso

En diálogo con el programa 24 Horas de Panamericana, el congresista Américo Gonza afirmó este martes que los comentarios de la autoridad capitalina, quien afirmó que la izquierda es “asesina, ladrona y mentirosa”, muestran “signos distintivos del fascismo”.

“Para él, el que no piensa como él o que no cree en lo que él cree, simplemente no debe vivir. Esos son los signos distintivos del fascismo. (...) Dios sería el primero en mandarlo a lo profundo del infierno”, señaló.

López Aliaga también expresó que “si no hubiera un solo Dios, ¿por qué nos respetaríamos? ¿Por qué nos amaríamos? ¿Por qué daríamos la vida como lo ha hecho Charlie Kirk?”, una frase que fue cuestionada por el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País).

“(Hay que) decir que en este país vivimos en un estado laico. No vivimos en una teocracia. La gente es libre de tener su religión, su forma de pensar. Hay libertad religiosa en el Perú, pero no estamos en una teocracia, con lo cual hay que separar muy bien, sobre todo si es una persona que está postulando a la presidencia”, dijo.

“Me parece un poco incoherente llamar, por un lado, ‘hermanos’, todos somos hermanos en Cristo, y, por otro lado, insultar, llamar al odio, al enfrentamiento”, agregó.

López Aliaga calificó a las defensoras del aborto como parte de una “marea verde asquerosa” y comparó otras corrientes sociales con la corrupción (“marea negra”) y las dictaduras (“marea roja”)

El burgomaestre también calificó a las defensoras del derecho al aborto como parte de una “marea verde asquerosa”, la cual, según él, se ha expandido en el Perú, al igual que la “marea negra”, asociada a la corrupción, y la “marea roja”, que atribuye a las dictaduras de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia.

Flavio Cruz, vocero de la bancada de Perú Libre, consideró que se trató de un discurso cargado de excesos. “Creo que se fue de boca. No me parece un discurso responsable en un contexto en el que está ubicado, porque veo que además es un hecho solemne y que el alcalde de la ciudad capital de nuestro país tenga un discurso de ese tipo, bueno, es terrorífico. Yo lo lamento”, expresó.

Posible candidatura

López Aliaga ha confirmado que dejará temporalmente la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) el próximo 12 de octubre para analizar su posible candidatura a la Presidencia en las elecciones generales de 2026.

“Sí, me voy a retirar. (...) Finalmente, está en juego mi vida. No solamente es el tiempo. He dedicado tres años de mi vida personal, que estaba pensada para otros temas, con mucho amor, cariño y muchos resultados”, expresó antes de su gira por Europa.