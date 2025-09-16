Perú

“Un discurso terrorífico”: Rafael López Aliaga provoca críticas en el Congreso por sus frases en cumbre de Vox

El discurso del alcalde de Lima en Europa Viva 25 tuvo réplicas en el Parlamento, donde fue tildado de incoherente y cargado de extremismos

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Panamericana TV

El discurso del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en Europa Viva 25 —la cumbre del partido ultraderechista español Vox— ha generado reacciones en el Congreso peruano, donde al menos tres legisladores criticaron su participación del último fin de semana.

El evento, celebrado en Madrid, contó con la presencia de dirigentes de los partidos que integran el grupo europeo Patriotas por Europa, así como de fuerzas políticas derechistas del otro lado del Atlántico.

Durante la cumbre se llevaron a cabo mesas redondas en las que los ponentes intercambiaron ideas sobre temas como la migración, la identidad nacional y la relación con Iberoamérica, entre otros.

López Aliaga anunció que rendirá homenaje al activista conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado tras recibir un disparo en el cuello el miércoles, durante un evento en la Universidad Utah Valley.

Parlamentarios como Américo Gonza y
Parlamentarios como Américo Gonza y Alejandro Cavero condenaron su discurso

En diálogo con el programa 24 Horas de Panamericana, el congresista Américo Gonza afirmó este martes que los comentarios de la autoridad capitalina, quien afirmó que la izquierda es “asesina, ladrona y mentirosa”, muestran “signos distintivos del fascismo”.

“Para él, el que no piensa como él o que no cree en lo que él cree, simplemente no debe vivir. Esos son los signos distintivos del fascismo. (...) Dios sería el primero en mandarlo a lo profundo del infierno”, señaló.

López Aliaga también expresó que “si no hubiera un solo Dios, ¿por qué nos respetaríamos? ¿Por qué nos amaríamos? ¿Por qué daríamos la vida como lo ha hecho Charlie Kirk?”, una frase que fue cuestionada por el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País).

“(Hay que) decir que en este país vivimos en un estado laico. No vivimos en una teocracia. La gente es libre de tener su religión, su forma de pensar. Hay libertad religiosa en el Perú, pero no estamos en una teocracia, con lo cual hay que separar muy bien, sobre todo si es una persona que está postulando a la presidencia”, dijo.

“Me parece un poco incoherente llamar, por un lado, ‘hermanos’, todos somos hermanos en Cristo, y, por otro lado, insultar, llamar al odio, al enfrentamiento”, agregó.

López Aliaga calificó a las
López Aliaga calificó a las defensoras del aborto como parte de una “marea verde asquerosa” y comparó otras corrientes sociales con la corrupción (“marea negra”) y las dictaduras (“marea roja”)

El burgomaestre también calificó a las defensoras del derecho al aborto como parte de una “marea verde asquerosa”, la cual, según él, se ha expandido en el Perú, al igual que la “marea negra”, asociada a la corrupción, y la “marea roja”, que atribuye a las dictaduras de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia.

Flavio Cruz, vocero de la bancada de Perú Libre, consideró que se trató de un discurso cargado de excesos. “Creo que se fue de boca. No me parece un discurso responsable en un contexto en el que está ubicado, porque veo que además es un hecho solemne y que el alcalde de la ciudad capital de nuestro país tenga un discurso de ese tipo, bueno, es terrorífico. Yo lo lamento”, expresó.

Posible candidatura

López Aliaga ha confirmado que dejará temporalmente la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) el próximo 12 de octubre para analizar su posible candidatura a la Presidencia en las elecciones generales de 2026.

“Sí, me voy a retirar. (...) Finalmente, está en juego mi vida. No solamente es el tiempo. He dedicado tres años de mi vida personal, que estaba pensada para otros temas, con mucho amor, cariño y muchos resultados”, expresó antes de su gira por Europa.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-politicaMMLAlejandro Cavero

Más Noticias

Cusco pierde S/ 2 millones diarios por bloqueos hacia Machu Picchu que golpean a más de 31 mil negocios, señaló el Mincetur

Según la ministra Desilú León, la paralización de accesos genera pérdidas millonarias y una grave afectación a hoteles, restaurantes, guías y artesanos del Cusco

Cusco pierde S/ 2 millones

Corea interesada en el Metro de Lima: Gobierno asiático tiene intención de participar en la construcción de las líneas 3 y 4

Propuesta contempla un paquete integral, que abarca desde el planeamiento y la ingeniería hasta la construcción y la operación de los trenes, así como su mantenimiento

Corea interesada en el Metro

Crisis en Machu Picchu EN VIVO: levantan paro y bloqueo de vía férrea hasta mañana 17 de septiembre

Cientos de turistas extranjeros mostraron su molestia al quedar varados y sin posibilidad de conocer o salir de Machu Picchu pueblo. Muchos están a punto de perder hasta sus vuelos de retorno

Crisis en Machu Picchu EN

Juan Pablo Varillas retoma el camino del triunfo: peruano rompió sequía de cinco meses sin ganar en el circuito Challenger

Motivado por la hazaña en Copa Davis, el tenista nacional logró romper una racha negativa en torneos Challenger, recuperando así confianza y ritmo competitivo

Juan Pablo Varillas retoma el

Contraloría detecta pagos irregulares en construcción de observatorio astronómico en Moquegua

La auditoría halló pagos a contratistas sin informes de sustento, errores en cálculos y deficiencias técnicas en la infraestructura de Cambrune

Contraloría detecta pagos irregulares en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Morgan Quero sobre su

Ministro Morgan Quero sobre su posible renuncia para postular en Elecciones 2026: “En su momento se verá”

Magistrado del TC asegura que acciones del Ministerio Público contra Juan José Santiváñez representarían ‘acoso institucional’

Dina Boluarte respalda a Eduardo Arana, implicado en audio de ‘El Diablo’: “Hay voces pequeñas en contra del gobierno”

“No asistiré”: Juan José Santiváñez no acudió a Fiscalía para someterse a prueba de voz por audios de alias ‘El Diablo’

Dina Boluarte pide permiso al Congreso para viajar a Estados Unidos en medio de protestas y crisis de sus ministros

ENTRETENIMIENTO

Erick Delgado acusa a Paco

Erick Delgado acusa a Paco Bazán de hacerse el ‘pobrecito’ y provoca un choque verbal en ‘Ni loco ni santo’

Micheille Soifer lanza nuevo sencillo con más de una indirecta para Leslie Shaw: “ni con Thalía pudiste sobresalir”

Alexandra Balarezo acusa a Isabella Ladera de traicionar su amistad por vínculo con Hugo García: “no tuvo código de mujeres”

Paula Arias responde a Kate Candela y niega deuda con exintegrante de Son Tentación: “No le debo nada”

Magaly Medina se salva de pagar reparación civil de S/30 mil a Nadeska Widausky por negligencia del PJ

DEPORTES

Juan Pablo Varillas retoma el

Juan Pablo Varillas retoma el camino del triunfo: peruano rompió sequía de cinco meses sin ganar en el circuito Challenger

Ignacio Buse estuvo a punto de entrenar junto a Novak Djokovic y recibió la felicitación de Carlos Alcaraz en el US Open

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Por qué Paola Rivera no llegó a Universitario? Francisco Hervás reveló su preferencia por Lucía Magallanes

Jesús Castillo desestimó oferta de Alianza Lima y reconoció que Cristal no lo llamó: “Llegué a la ‘U’ porque me gusta jugar con presión”