López Aliaga anuncia “homenaje apoteósico” a Charlie Kirk en Lima en evento de partidos de derecha: “¡Viva Europa!”

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana, participó este domingo en el escenario de Europa VIVA 25, el foro organizado en Madrid por el partido español Vox que reúne a figuras de la derecha, el nacionalismo y el conservadurismo de distintos países. Durante su intervención, el alcalde limeño anunció la realización de un “homenaje apoteósico” al activista estadounidense Charlie Kirk en la capital peruana, a quien calificó como un “mártir”, y expresó mensajes en favor de Europa, la familia, la religión y la propiedad privada. “Viva Dios. Viva Cristo. Viva la familia. Viva el emprendimiento. Viva la propiedad. Viva el Estado pequeño”, proclamó López Aliaga ante el público asistente, coreando además “Viva Europa”.

Europa VIVA 25

La edición 2025 de Europa VIVA 25 agrupa a líderes, representantes y simpatizantes de partidos nacionalistas, conservadores y de extrema derecha. Aunque el evento convocó a exponentes de distintas regiones, se registraron varias ausencias de líderes de peso. Este año no asistieron el primer ministro húngaro Viktor Orbán, la líder francesa Marine Le Pen y el presidente argentino Javier Milei, entre otros. No obstante, el foro de Vox mantuvo como protagonistas a dirigentes y figuras de América Latina y de Europa, en una jornada marcada por discursos que reivindican la identidad cristiana y la oposición a la izquierda política.

Ante el auditorio, Rafael López Aliaga defendió su gestión como alcalde y criticó con dureza a los partidos de izquierda, a los que describió como responsables de lo que definió como “el mal” y acusó de corrupción, clientelismo y deterioro institucional. Atribuyó problemas estructurales de Perú, como el déficit de infraestructura, la inseguridad y la pobreza, a la supuesta interferencia de redes políticas y movimientos progresistas. “En Lima, una ciudad de trece millones de hermanos, la izquierda se ha robado la infraestructura del pueblo”, sostuvo el alcalde.

Rafael López Aliaga anuncia “homenaje apoteósico” a Charlie Kirk en Lima en evento de partidos de derecha: “¡Viva Europa!”

El discurso de López Aliaga insistió en la necesidad de una “reconquista cristiana” tanto en Europa como en América Latina, y alertó sobre supuestas “mareas” verde, negra y roja, que asoció respectivamente con el avance del aborto, la corrupción transnacional y las dictaduras vinculadas a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Señaló que, en su criterio, los valores de la familia y la fe cristiana conforman la base de la convivencia y la dignidad humana.

El homenaje a Charlie Kirk y la polarización política

Durante su exposición, el alcalde de Lima anunció que en su ciudad organizará próximamente un acto de homenaje a Charlie Kirk, activista y líder conservador estadounidense, a quien se refirió como “mártir” y elogió por lo que describió como su diálogo paciente frente a adversarios ideológicos. “En Lima pienso hacerle un homenaje apoteósico a Charlie Kirk”, manifestó López Aliaga. El activista conservador fue asesinado a tiros en Utah el pasado 10 de septiembre durante un acto público.

Charlie Kirk se consolidó como una figura relevante del movimiento conservador en Estados Unidos, encabezando desde joven campañas de activismo político y difundiendo mensajes ultraconservadores a través de Turning Point USA. También adquirió notoriedad por sus declaraciones polémicas, que incluyeron campañas contra derechos reproductivos, el movimiento LGBT+ y la enseñanza de diversidad en escuelas. Su postura contra la inmigración y críticas a figuras demócratas generaron divisiones y protestas en distintos campus universitarios.

Charlie Kirk speaks before he is shot during Turning Point's visit to Utah Valley University in Orem, Utah, Wednesday, Sept. 10, 2025. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)

López Aliaga, al mencionar la muerte de Kirk, lo equiparó con mártires del cristianismo primitivo y aseguró que este tipo de figuras inspiran una “legión” que se expandirá, en su visión, tanto en Europa como en América Latina.

Proyecciones y cierre del evento

La intervención de López Aliaga concluyó con referencias al contexto político sudamericano y un llamado a la “reconquista” de valores cristianos y de familia. Además, el alcalde defendió su gestión en Lima.

En Europa VIVA 25, los participantes reiteraron posiciones conjuntas de rechazo a las políticas de sus adversarios políticos y promoverán encuentros similares en otras capitales en los próximos meses.