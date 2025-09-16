Perú

Denunciarán a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato luego del pedido de ‘cargarse’ a Gustavo Gorriti

El director de IDL-Reporteros lamentó las declaraciones de quien podría ser candidato a la presidencia de la República en el 2026

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Denunciarán a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato luego del pedido de ‘cargarse’ a Gustavo Gorriti

El periodista de investigación Gustavo Gorriti anunció que denunciará penalmente al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por incitación al asesinato. Esta decisión se produce luego de que el líder de Renovación Popular pronunciara una declaración pública, interpretada por varios sectores como un llamado indirecto a causar daño contra el hombre de prensa, de acuerdo con una entrevista realizada por Hildebrandt en sus Trece.

En diálogo con César Hildebrandt, Gorriti confirmó que la denuncia penal se presentará en los próximos días. El periodista aseguró: “Es una incitación, es una clara incitación. Obviamente, cuando él dice que hay que cargarse a Gorriti, no es que él esté pensando en hacerlo, no creo que se atrevería a eso, pero que sí es una llamada a ello, es una incitación”, dijo.

La tensión se originó tras las declaraciones públicas del alcalde, quien aspira a una candidatura presidencial para las elecciones de 2026. Gorriti anticipó que los allegados a López Aliaga intentarán minimizar el hecho y describió la frase como un recurso propio del “uso hamponesco” del lenguaje político en el Perú.

Periodista responde a amenaza de muerte del alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. | Epicentro

La denuncia será formalizada ante las instancias judiciales correspondientes. El equipo legal del periodista prepara el expediente con base en los términos que implica la “incitación al asesinato” conforme al marco penal peruano.

La controversia ocurre en un contexto de alta polarización y agresividad verbal en el debate político peruano. Diversos colectivos y representantes de la sociedad civil han expresado preocupación por las consecuencias de mensajes que puedan interpretarse como incentivos indirectos a la violencia.

El pronunciamiento de Gorriti añade nuevas tensiones a la discusión pública sobre los límites de la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en Perú. No se han registrado, hasta el momento, respuestas oficiales de parte de la Municipalidad de Lima o del propio López Aliaga ante este anuncio.

Ataque a la prensa

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, intensificó sus ataques públicos contra el periodista de investigación Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, durante un acto oficial el 9 de septiembre. En la ceremonia de inauguración de la primera etapa de la Vía Expresa Sur, el alcalde calificó a Gorriti como “enemigo del Perú” y sugirió que debe abandonar el país porque “hace mucho daño”. Además, mencionó que tanto Gorriti como la exalcaldesa Susana Villarán integran “un conjunto de gente corrupta que se ha ensañado con el Perú”, y lo responsabilizó de supuesta injerencia en el Ministerio Público.

López Aliaga, también líder de Renovación Popular, propuso la reinstauración de los tribunales militares y señaló sobre Gorriti: “Por favor, hay que cargárselo de una vez al caballero”, declaración considerada una amenaza por diversos sectores. La ofensiva verbal incluyó calificativos como “terruco urbano”, designación usada en Perú para deslegitimar a críticos mediante acusaciones de terrorismo.

En respuesta, Gorriti declaró en una entrevista previa que los discursos de López Aliaga buscan desinformar y que sus palabras no deben subestimarse por venir de una autoridad local. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso medidas cautelares para el periodista, quien, desde 2019, ha sido objeto de amenazas, hostigamientos y actos de estigmatización.

El escenario se agrava por otras denuncias contra periodistas en Perú, como las planteadas por Karla Ramírez y por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) frente a medidas que ponen en riesgo la protección de fuentes. La presión y los ataques a la prensa evidencian un contexto de creciente hostilidad hacia el periodismo de investigación en el país.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaGustavo Gorritiperu-politica

Más Noticias

Turistas siguen sin poder visitar Machu Picchu: Conflicto y paro en la zona complica acceso a cientos personas que tienen boletos a la ciudadela inca

Algunos viajeros buscan alternativas para salir a pie hacia la zona de hidroeléctrica, a pesar de que este camino es más largo y presenta mayores complicaciones

Turistas siguen sin poder visitar

Abogado de Juan José Santiváñez no niega autenticidad de los audios del ministro de Justicia, pero afirma que el material no fue peritado

Carlos Caro sostuvo que corresponde a la Fiscalía precisar las imputaciones contra el ministro y cuestionó que hasta ahora solo se haya planteado el presunto delito de tráfico de influencias

Abogado de Juan José Santiváñez

Machu Picchu EN VIVO: turistas varados, vías bloqueadas y caos por paro indefinido en la ciudadela inca

Cientos de turistas extranjeros mostraron su molestia al quedar varados y sin posibilidad de conocer o salir de Machu Picchu pueblo. Muchos están a punto de perder hasta sus vuelos de retorno

Machu Picchu EN VIVO: turistas

Perú: cotización de apertura del euro hoy 16 de septiembre de EUR a PEN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Perú: cotización de apertura del

Crisis en Machu Picchu: Habilitan trenes de emergencia para evacuar a turistas varados en la ruta a Ollantaytambo

Miles de viajeros permanecen aislados en la ruta turística más importante de Cusco, mientras las autoridades implementan traslados humanitarios tras días de tensión y enfrentamientos en la vía férrea

Crisis en Machu Picchu: Habilitan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de Juan José Santiváñez

Abogado de Juan José Santiváñez no niega autenticidad de los audios del ministro de Justicia, pero afirma que el material no fue peritado

Moción de censura contra Eduardo Arana: Congreso reacciona tras difusión de audios comprometedores

Impulsan censura de Fabricio Valencia tras conocerse que Machu Picchu podría perder su título como ‘Maravilla del Mundo’

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro político y afirma que no tiene comunicación con Dina Boluarte desde el ‘Rolexgate’

Juan José Santiváñez impulsará denuncia contra jueces que inapliquen Ley de Amnistía: “Deben resolver conforme a nuestro marco jurídico”

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez respalda a Maju

Tula Rodríguez respalda a Maju Mantilla de acusaciones de infidelidad: “Si ella dice que no, es no”

Christian Cueva habría llamado a Pamela López en medio de supuesto embarazo de Franco: “Eres el amor de mi vida”

María Pía Copello se despide de ‘MQM’ tras un año al aire: “Sería reemplazada por Laura Huarcayo o Maricarmen Marín”

Magaly Medina sobre escenas de Maju Mantilla y George Slebi: “Ni Gianella Neyra tuvo besos tan apasionados en sus protagónicos”

¿Quién es George Slebi? El actor que habría tenido un ‘affaire’ con Maju Mantilla durante telenovela ‘Te volveré a encontrar’

DEPORTES

Programación de Perú en el

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales TV de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo continental

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Barcelona: La inesperada revelación del posible amistoso en el estadio Monumental

La disconformidad de Christofer Gonzales por decisiones en Perú “Esperemos que llegue un técnico a la altura de Ricardo Gareca”

Facundo Callejo no oculta su deseo por nacionalizarse para vestir la camiseta de la selección peruana: “Me gustaría, es un país que quiero”