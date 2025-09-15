Ibai sorprendido con la euforia en Perú tras el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “me habéis hecho muy feliz”

El streamer español quedó impactado al ver cómo la victoria del desayuno peruano desató celebraciones masivas, carteles en avenidas y hasta menciones presidenciales, convirtiendo su torneo virtual en un fenómeno social inesperado (@ibaillanos)

El triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos ha provocado un fenómeno inusual en Perú. El popular creador de contenidos mostró su sorpresa al ver la magnitud de la celebración, desde pancartas en calles hasta menciones en la televisión nacional.

Con humor y asombro, Ibai reaccionó al comprobar que los peruanos convirtieron la competencia en un verdadero acontecimiento cultural, que movilizó a multitudes y generó campañas de apoyo en diversas plataformas.

La participación masiva alcanzó incluso a autoridades, negocios y ciudadanos de otros países, quienes se sumaron a la votación en favor del tradicional plato. El propio influencer confesó que nunca había visto algo similar.

Una competencia gastronómica que se volvió multitudinaria

Con humor y desconcierto, Ibai compartió que jamás pensó que un torneo digital de desayunos generara en Perú tal fervor, con celebraciones en las calles como si se tratara de una copa mundial. (@ibaillanos)

Ibai Llanos, conocido por su influencia en el mundo digital y sus transmisiones masivas, relató en su canal que no logra entender el nivel de entusiasmo despertado en Perú tras el certamen virtual de desayunos. “¿Qué está pasando? ¿Que hasta la misma presidenta se pronunció sobre el mundial como si fuera un acontecimiento de lo máximo?”, expresó en tono incrédulo en uno de sus videos recientes.

La dinámica, que nació como un entretenimiento entre comunidades, se transformó en un fenómeno nacional cuando el pan con chicharrón comenzó a acumular apoyo masivo en línea. Ibai se mostró impactado al descubrir que en las calles peruanas aparecieron manifestaciones con pancartas que llevaban su rostro, como si se tratara de una campaña deportiva. “Alguien me explica por qué en Perú hay manifestaciones con mi cara, sí, manifestaciones con mi cara por la calle apoyando el pan con chicharrón y celebrando la victoria”, comentó sorprendido.

El influencer comparó la reacción peruana con la de un campeonato de fútbol, dado que las personas seguían minuto a minuto el desarrollo de la votación. “Atención a la reacción en vivo de la gente en la calle, siguiendo minuto a minuto, viendo mi vídeo y celebrándolo con todo el mundo ya en la calle. O sea, como si fuera un mundial de fútbol”, describió entre risas.

El pan con chicharrón convertido en símbolo popular

Entre aplausos, cánticos y panes gigantes de chicharrón, cientos de personas en Perú celebraron el triunfo gastronómico que transformó un concurso virtual en motivo de orgullo colectivo. (@ibaillanos)

La magnitud del festejo no se limitó a las redes sociales. Según relató Ibai, varios medios televisivos difundieron la noticia del triunfo, mientras en las calles se replicaban expresiones de alegría. “La noticia salió en la televisión de Perú, pero es que además aparece un hombre y lo celebra con un chicharrón de diez kilos”, recordó el streamer, aún incrédulo.

Lo que más le llamó la atención fue el ingenio de los peruanos. Negocios locales aprovecharon el entusiasmo para lanzar el “combo de Ibai”, una propuesta gastronómica que incluía el famoso pan con chicharrón en su menú. “Hubo un bar que hizo el combo de Ibai. El combo de Ibai que incluía pan con chicharrón. O sea, pero ¿qué es esto? ¿Tengo un menú de comida en Perú?”, contó entre carcajadas.

La creatividad no se detuvo allí. En diferentes regiones del país, carteles publicitarios instalados en autopistas animaban a votar por Perú en la competencia, como si se tratara de una superproducción cinematográfica. “Ponían: ‘Vota por el pan con chicharrón en la cuenta de Ibai’ en los carteles de las autopistas como si fuera la nueva película de Brad Pitt. Lo de los peruanos es una locura”, relató con ironía.

Incluso se registraron testimonios de ciudadanos extranjeros que se sumaron a la campaña. “No sé cómo lo hicieron, pero aparecía una chica y decía: ‘Eh, bueno, vota por Perú’. Pero es que aparece un tío y dice: ‘Soy chino y yo voto por Perú’”, narró Ibai, sorprendido por el alcance internacional de la iniciativa.

Una celebración con eco oficial y cultural

Desde prendas estampadas hasta carteles gigantes en las avenidas, los peruanos demostraron que el triunfo del pan con chicharrón fue más que virtual: se convirtió en un símbolo de identidad cultural. (@ibaillanos)

El nivel de movilización alcanzado llevó a que la presidenta del Perú hiciera mención al triunfo en un discurso oficial. El streamer lo relató con desconcierto. “La presidenta de Perú dio la noticia como si se tratase de una noticia importante para el país. O sea, estaba hablando y, bueno, lo anunció como si fuera una medalla olímpica”, dijo.

Las calles se llenaron de camisetas personalizadas con referencias al pan con chicharrón y merchandising inspirado en el torneo virtual. “Camisetas personalizadas con el pan con chicharrón, sacando merchandising rollo Game of Thrones”, contó el creador de contenidos, resaltando el entusiasmo con el que los peruanos llevaron la competencia más allá de internet.

El mensaje final de Ibai fue de gratitud y afecto. Reconoció que este episodio le devolvió la ilusión en un contexto digital donde abundan las discusiones y la confrontación. “Os lo tengo que reconocer, me habéis hecho muy feliz. Me ha hecho muy feliz ver cómo en una época donde en internet hay tanta gente enfadada, tanta gente molesta, tanta gente discutiendo, hay gente que todavía se lo pasa bien, lo disfruta, está orgullosa de su país, de su gastronomía y se toma las cosas con humor, que es lo importante”, expresó con emoción.

Dirigiéndose directamente a los seguidores peruanos, agregó: “De verdad, desde aquí, peruanos y peruanas, me habéis hecho muy feliz estas semanas. Me lo he pasado muy bien en todas las redes sociales y de corazón ha sido increíble”.