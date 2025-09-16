Perú

Moción de censura contra Eduardo Arana: Congreso reacciona tras difusión de audios comprometedores

La congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, impulsa la salida del jefe del Gabinete tras revelarse grabaciones en las que habría coordinado con Juan José Santiváñez favores penitenciarios a un expolicía sentenciado

Por Olenka Pizarro

Guardar
Congresista Ruth Luque presenta moción
Congresista Ruth Luque presenta moción de vacancia contra primer ministro Eduardo Arana tras la difusión de audios comprometedores con Juan José Santiváñez. Composición: Infobae Perú

La congresista Ruth Luque, integrante del Bloque Democrático Popular, anunció que presentó una moción de censura contra el premier Eduardo Arana, tras la difusión de un audio que lo vincularía con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, en presuntas coordinaciones ilícitas.

“Moción de censura contra el premier Eduardo Arana. Un primer ministro que ha violado deberes de probidad, idoneidad y confianza del interés público, que junto a Santiváñez han buscado favorecer a un delincuente. No merecen seguir en el cargo. Insto a mis colegas respaldar esta moción”, expresó Luque en su cuenta de X.

En diálogo con Infobae Perú, la parlamentaria confirmó que ya se encuentra recolectando firmas para que la iniciativa se someta al debate del Pleno. Además, exigió también la renuncia inmediata de Santiváñez, a quien acusó de haber actuado en beneficio de intereses privados mientras ejercía un cargo público.

Moción de censura contra Eduardo
Moción de censura contra Eduardo Arana. Foto captura: Ruth Luque / X

Los audios que comprometen al Ejecutivo

El caso se origina en un reportaje difundido el domingo por el programa Panorama, que reveló un audio grabado en septiembre de 2024. En la conversación, se escucha a Juan José Santiváñez —en ese entonces ministro del Interior— dialogando con Eduardo Arana, quien ocupaba el cargo de ministro de Justicia.

En el registro, Santiváñez habría solicitado a Arana intervenir para disponer el traslado de Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, a un pabellón más cómodo en el penal El Milagro de Trujillo. Salirrosas, expolicía, fue condenado por integrar un brazo armado de la organización criminal “Los Pulpos”.

Fuente: Panorama

Según la investigación periodística, la grabación fue realizada por un familiar del sentenciado dentro del despacho ministerial de Santiváñez en la sede del Ministerio del Interior. Este hecho no solo evidenciaría gestiones irregulares, sino también que Santiváñez habría atendido un caso privado en instalaciones públicas, aprovechando su posición como funcionario del Estado.

La versión de Juan José Santiváñez

Tras la difusión del material, el actual ministro de Justicia se pronunció en una entrevista transmitida por el canal Cámara Inmobiliaria Peruana en YouTube. Allí descartó cualquier responsabilidad penal.

“El contenido de las grabaciones no acredita la comisión de un delito ni la existencia de una conducta criminal”, afirmó.

Santiváñez insistió en que las conversaciones fueron sacadas de contexto y calificó los audios como “insuficientes” para probar un ilícito. Asimismo, negó que existan elementos que configuren tráfico de influencias o infracciones administrativas.

El ministro fue más allá al acusar a algunos fiscales de ser los responsables de la filtración del material. Según dijo, se trataría de una “actuación criminal”, que estaría vulnerando la normativa vigente al difundir evidencia que aún forma parte de una investigación en curso del Ministerio Público.

Ministro de Justicia dio detalles
Ministro de Justicia dio detalles del convenio para la construcción del penal El Frontón. | Minjus

Posibles consecuencias políticas

La presentación de la moción de censura por parte de Ruth Luque genera un nuevo frente de tensión para el Ejecutivo. De prosperar en el Congreso, obligaría al premier Eduardo Arana a dejar el cargo y podría derivar en una crisis de gabinete.

El caso también deja en entredicho la permanencia de Juan José Santiváñez, ya que no es el primer audio vinculado al ministro. Recientemente, Punto Final difundió otra grabación en la que Santiváñez habría realizado gestiones ante el Tribunal Constitucional para favorecer a Salirrosas, incluso aludiendo al respaldo de magistrados y a un pago de 20 mil dólares. La investigación señala que existen decenas de audios e imágenes en poder de la Fiscalía.

Por estos hechos, la Corte Suprema impuso 18 meses de impedimento de salida del país a Santiváñez, medida que fue levantada de manera temporal para permitirle realizar un viaje oficial. Hasta el momento, ni el Ministerio de Justicia ni la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) han emitido comentarios públicos sobre el caso.

Temas Relacionados

Eduardo AranaJuan José SantiváñezCongreso de la RepúblicaRuth Luqueperu-politica

Más Noticias

Gustavo Salcedo buscaría quitarle todo a Maju Mantilla por supuesta infidelidad: “Tiene tus comunicaciones y las del productor”

La revelación en ‘Chimi Churri’ por parte del periodista Christian Bayro dejó en shock a la exMiss Mundo, pues se asegura que su aún esposo planea un divorcio ventajoso tras exponer su romance con Christian Rodríguez

Gustavo Salcedo buscaría quitarle todo

La Tinka del 14 de septiembre: ¿Reventó el pozo millonario de más de S/ 44 millones? Jugada y los ganadores del ‘Sí o sí’

Como cada domingo y miércoles, se dan a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los afortunados del sorteo 1229

La Tinka del 14 de

Narcopolicías: 127 miembros de la PNP están implicados con organizaciones del narcotráfico, según Fiscalía

Según datos obtenidos por La República, los agentes vinculados al narcotráfico operaban en unidades antidrogas y zonas fronterizas. Muchos continuaron en funciones hasta ser retirados por renovación de cuadros

Narcopolicías: 127 miembros de la

Dayanita reconoce que la condecoración del Congreso fue más mediática que merecida: “Yo sí dije: ¿por qué a mí? ¿Qué hice?”

La comediante dejó en claro que agradece el premio, aunque duda de haber tenido méritos suficientes

Dayanita reconoce que la condecoración

Dayanita desenmascara a Jair Céspedes en EVDLV y exhibe chat íntimo con el futbolista casado: “Quiero ver pues”

La actriz dejó en shock al programa al leer mensajes del jugador donde pedía “ver más” de su contenido

Dayanita desenmascara a Jair Céspedes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Impulsan censura de Fabricio Valencia

Impulsan censura de Fabricio Valencia tras conocerse que Machu Picchu podría perder su título como ‘Maravilla del Mundo’

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro político y afirma que no tiene comunicación con Dina Boluarte desde el ‘Rolexgate’

Juan José Santiváñez impulsará denuncia contra jueces que inapliquen Ley de Amnistía: “Deben resolver conforme a nuestro marco jurídico”

Harvey Colchado revela existencia de videos sobre el suicidio de Alan García: “Hay falsas leyendas, (...) fue su decisión”

MEF ratifica respaldo al octavo retiro AFP tras acuerdo con Dina Boluarte: “No implica un cambio de posición”

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo buscaría quitarle todo

Gustavo Salcedo buscaría quitarle todo a Maju Mantilla por supuesta infidelidad: “Tiene tus comunicaciones y las del productor”

Dayanita reconoce que la condecoración del Congreso fue más mediática que merecida: “Yo sí dije: ¿por qué a mí? ¿Qué hice?”

Dayanita desenmascara a Jair Céspedes en EVDLV y exhibe chat íntimo con el futbolista casado: “Quiero ver pues”

Beber agua con limón en ayunas: beneficios, riesgos y el impacto que tiene esta práctica en la salud según especialistas internacionales

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Perú hoy

DEPORTES

La disconformidad de Christofer Gonzales

La disconformidad de Christofer Gonzales por decisiones en la selección peruana: “Esperemos que llegue un técnico a la altura de Ricardo Gareca”

Francesco Andrealli quedó maravillado por representar a Perú: “Había esperado este momento tanto tiempo, estoy orgulloso y agradecido”

La satisfacción de Ignacio Buse pasa por la implementación de una cultura deportiva: “Mientras más gente pueda jugar el tenis, más feliz voy a ser”

Renato Espinosa realizó debut goleador con Unirea Slobozia dejando sorprendidos a los relatores: “Peruano formidable”

El papa León XIV recibió la camiseta de Alianza Lima de manos de George Forsyth, en el Vaticano, como obsequio de cumpleaños