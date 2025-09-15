“Juan José Santiváñez me mandó un WhatsApp amenazándome (...) querían era ejecutar un ataque criminal”, señala periodista Karla Ramírez

La jefa de la unidad de investigación de Panamericana TV, Karla Ramírez, detalló este domingo que recibió información directa de un agente de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía Nacional (PNP) sobre un supuesto “ataque criminal” que la administración de Dina Boluarte habría planificado en su contra.

En una entrevista publicada por el diario Trome, la periodista explicó que dicho agente le advirtió sobre un atentado dirigido a ella y a su familia; sin embargo, rechazó recibir protección, ya que no quería “facilitar” el trabajo a quienes la vigilan.

Ramírez señaló que el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, le envió “tiempo atrás” un mensaje de WhatsApp en el que la amenazaba con una denuncia. “‘Te las verás’, me dijo. (...) El señor ya ha dado muestras de no tener un equilibrio emocional. Responde de manera violenta y agresiva. Insulta a los periodistas”, declaró.

Consultada sobre su influencia en el Ejecutivo, afirmó que el funcionario se ha convertido en el hombre fuerte de Palacio de Gobierno, con mayor peso incluso que otros altos funcionarios. “Según información que tengo de Palacio, Nicanor siente recelo porque ha notado la influencia de Santiváñez sobre su hermana. Sin duda, es el premier porque tiene más peso, más voz y voto que el mismo Arana”, sostuvo.

La periodista añadió que el supuesto atentado no se concretó debido a que los organizadores no lograron encontrar a alguien dispuesto a ejecutarlo. “He cambiado rutinas, me he reunido con un experto en ciberseguridad para ver el tema de mis equipos y agradezco a organizaciones como IPYS, IDL, la ANP, que han iniciado trámites para llamar la atención internacional y brindarme seguridad”, indicó.

Las amenazas surgieron luego de que Ramírez revelara el caso de la mina El Dorado, que involucra al ministro de Justicia y a Nicanor Boluarte, investigado por su presunta participación en la red criminal denominada ‘Los Waikis (amigos) en la sombra’, supuestamente dedicada al tráfico de influencias para nombramientos en la administración de la presidenta.

A raíz de estas revelaciones, la Fiscalía indaga la posible contratación de Nicanor en la minera El Dorado, a través de Santiváñez cuando este ocupaba el cargo de ministro del Interior, con el objetivo de generar un supuesto arraigo laboral y así evitar una orden de prisión preventiva en su contra.

Ramírez también denunció que “la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, así como la Policía en general, sí están siendo utilizadas como brazos de intereses políticos para seguimientos, escuchas y organizar campañas de desprestigio”.

Réplicas

Hasta el momento, Santiváñez no ha respondido directamente a estas recientes declaraciones. Sin embargo, cuando Ramírez denunció las amenazas, declaró en una entrevista con RPP que “está estresada”.

En aquella ocasión, también dijo: “Desde todo punto de vista, rechazamos las expresiones brindadas por la periodista Karla Ramírez”, y la señaló como quien “inicia siempre las noticias criminales”, que luego son retomadas por la Fiscalía para investigar a diversos funcionarios del Estado.

Al ser consultado sobre su vínculo con el hermano de la mandataria, el titular de Justicia respondió que no lo conoce, que “nunca” ha conversado con él y que no tiene “ninguna relación con Nicanor”.

Por su parte, acusó a un sector del Ministerio Público de conformar una “organización criminal” dedicada a fabricar escenarios para “atacar” a los funcionarios del Estado, incluida la presidenta. “Todo aquel que le resulta incómodo a una mafia caviar es denunciado y es perseguido”, expresó.