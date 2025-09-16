Perú

Esto sucederá si Machu Picchu pierde el título de Maravilla del Mundo, según New7Wonders

La paralización del servicio ferroviario entre Machu Picchu Pueblo y Ollantaytambo mantiene a cientos de turistas sin posibilidad de ingresar o salir de la ciudadela inca

Por Carlos Oré Arroyo

Desilú León enfatizó que, por su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad, Machu Picchu está obligado a respetar de manera rigurosa los límites establecidos en su capacidad de visitantes. Foto: Federación de Periodistas del Perú

La eventual decisión de la organización New7Wonders de retirar a Machu Picchu el título de Maravilla del Mundo impactaría de manera directa en la proyección internacional y los ingresos económicos asociados a este sitio emblemático del Perú. Aunque la medida representaría únicamente la pérdida de un reconocimiento simbólico, sin consecuencias para su estatus de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco ni sobre sus valores culturales, arquitectónicos e históricos, diversos estudios han demostrado la importancia de esta distinción en la promoción global del monumento.

El título concedido por New7Wonders a Machu Picchu desde 2007 ha servido de motor para la promoción turística mundial. La visibilidad aportada por la campaña internacional incrementó el flujo de visitantes y el atractivo para inversiones turísticas en la región. La distinción crea un efecto multiplicador que trasciende el simbolismo, pues se traduce en oportunidades de desarrollo para la ciudadanía local y el sector turístico.

Seis estudios independientes no encargados por New7Wonders, atribuyen beneficios económicos sustanciales a los ganadores del concurso. Un análisis efectuado por JDI de Corea del Sur calculó que la presencia en la lista de las Siete Maravillas otorga a cada destino aproximadamente 1.837 millones de dólares anuales en beneficios turísticos y económicos. Otra investigación desarrollada por IERAL Fundación Mediterránea de Argentina describe el “efecto maravilla”, fenómeno que permite a los lugares elegidos mostrar tasas de crecimiento turístico superiores al promedio mundial.

Machu Picchu en peligro: así celebró Perú la elección como maravilla del mundo en el 2007

La pérdida de este título dejaría a Machu Picchu sin uno de los sellos más reconocidos y utilizables en campañas de promoción, ferias internacionales y referencias para el turismo masivo. Operadores turísticos, emprendedores y comunidades aledañas al santuario ven el riesgo de quedar al margen del circuito selecto que concentra el interés de visitantes internacionales con alto poder adquisitivo.

La Fundación New7Wonders señala que sus objetivos no incluyen la restauración física de los sitios designados y centra sus esfuerzos en mantener una “Memoria Global” de estos lugares. De acuerdo con la organización, los réditos económicos generados por el aumento del turismo y la notoriedad internacional constituyen una oportunidad para que las autoridades nacionales y locales financien la preservación y gestión del patrimonio, alineando intereses públicos y privados.

En el contexto de la actual crisis en la gestión de Machu Picchu, la pérdida del reconocimiento podría agravar la situación, debilitando la capacidad del país para capitalizar los recursos generados por el turismo y afectando de modo transversal a la economía regional.

Turistas afectados por paro en Machu Picchu

Crisis en Machu Picchu provoca incomodidad en turistas| Latina Noticias

La paralización del servicio ferroviario entre Machu Picchu Pueblo y Ollantaytambo mantiene a cientos de turistas sin posibilidad de ingresar o salir de la ciudadela inca, este 16 de septiembre. La suspensión responde a bloqueos en las vías férreas y a alertas de seguridad en la zona, lo que ha obligado a numerosos viajeros a dormir en la estación, sin opciones claras para cambiar boletos o buscar rutas alternas. Mientras las rutas terrestres presentan complicaciones y los trenes humanitarios solo han evacuado a grupos reducidos, la incertidumbre entre los visitantes persiste, sin que las autoridades hayan anunciado fechas para la reanudación del servicio.

Simultáneamente, Machu Picchu afronta el riesgo de perder su estatus como Maravilla del Mundo por la crisis de gestión y los conflictos sociales, de acuerdo con una advertencia formal de New7Wonders. Entre las causas señaladas figuran la saturación turística, el alto costo de acceso, problemas en la venta de boletos, deficiente coordinación institucional y recurrentes conflictos en la región. La organización recuerda que el reconocimiento internacional obtenido en 2007 implicó un esfuerzo nacional y exige al Estado peruano tomar medidas urgentes para garantizar la protección y sostenibilidad del icónico destino turístico.

