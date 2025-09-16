Corte de agua en Lima este 17 de septiembre: ¿Cuáles son los distritos afectados?

La empresa estatal Sedapal informó que este miércoles 17 de septiembre se suspenderá temporalmente el suministro de agua en diversas áreas de Pucusana, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, La Molina, San Martín de Porres y El Agustino.
Estas maniobras buscan mantener la calidad del servicio, ya que los reservorios pueden acumular con el tiempo sedimentos, residuos y microorganismos. De la misma forma, el proceso de limpieza y mantenimiento evita la presencia de bacterias en el sistema de distribución.
¿Cuáles son los distritos?
La entidad detalló las principales zonas afectadas por el corte del agua. Asimismo, precisó los horarios de la interrupción para que los usuarios tomen las previsiones necesarias.
Pucusana
Sector 541
- Cercado Pucusana
- Urb. Naplo
- Islas Galápagos
- Urb. Playa Naplo
- A. H. Villa Hermosa
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Los Olivos
- C. H. Carlos Cueto Fernandini (1ra y 2da etapa)
- Urb. Parque El Naranjal (1ra etapa)
- Urb. Preví
- Urb. Villa del Norte
Hora: 12 m - 8 p. m.
La Molina
Sector 194
- Urb. Rinconada de Ate
- Calle El Herraje
Hora: 1 p. m. - 11:50
San Juan de Lurigancho
- A. H. Bayóvar
- A. H. 13 de Octubre
- AF Ciudad Luz
- PJ San Salvador
- AF Virgen del Carmen
- Agru Siglo XXI
- A. H. Santa Cruz de Vista Alegre
- A. H. Nuevo San Salvador
- A. H. 22 de Noviembre Ampliac.
- A. H. Héroes de Tiwintza Ampliac.
- A. H. San Miguel de Pollopampa
- Ampliación F2 Parcela A
- AF Tierra Prometida
- AF Alfonso Ugarte
- Héroes de Tiwintza
- A. H. UP Sector Los Hijos de Ramón Castilla
- Hijos de Ramón Castilla Ampliac.
- A. H. Santa Cruz
- A. H. Balcón de Bayóvar
- A. H. Los Amautas
- AF Lourdes Camones
Hora: 1 p. m. - 8 p. m.
San Martín de Porres
- Av. Eduardo de Habich con Panamericana Norte (altura de Óvalo Habich)
- Av. José Granda N° 2960 (altura de la Av. Universitaria)
- Cuadrante: Av. Caquetá, Vía Expresa Línea Amarilla, límite con el Callao, Av. Tomás Valle, Av. Universitaria, Cerro La Milla, Av. Lima y Av. José Granda.
El motivo de la interrupción es el mantenimiento de una válvula de diámetro nominal de 1000 mm y el cambio de una válvula de diámetro nominal de 250 mm. A partir de las 7 p. m. del 17 de setiembre de 2025, se abastecerá con camiones cisterna a los establecimientos de salud y compañías de bomberos e iniciará en los sectores 207, 208, 209 y 210. La interrupción comenzará a la 1 p. m. y el restablecimiento está programado para el jueves 18 de setiembre a la 1:00 a. m.
De la misma forma, estas zonas también tendrá corte de agua
Sectores 207, 208, 209, 210
U. Pop. Condevilla del Señor
Área comprendida: Av. Caquetá, Vía Expresa Línea Amarilla, límite con el Callao, Av. Tomás Valle, Av. Universitaria, Cerro La Milla, Av. Lima, Av. José Granda.
El Agustino
Sector 172
- Urb. La Pradera de Santa Anita
- Cuadrante: Asoc. Praderas de Santa Anita II y III etapa, Asoc. La Encalada y Salinas, Asoc. Los Alpes
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.