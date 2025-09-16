Corte de agua en Lima este 17 de septiembre: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

La empresa estatal Sedapal informó que este miércoles 17 de septiembre se suspenderá temporalmente el suministro de agua en diversas áreas de Pucusana, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, La Molina, San Martín de Porres y El Agustino.

Estas maniobras buscan mantener la calidad del servicio, ya que los reservorios pueden acumular con el tiempo sedimentos, residuos y microorganismos. De la misma forma, el proceso de limpieza y mantenimiento evita la presencia de bacterias en el sistema de distribución.

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los distritos?

La entidad detalló las principales zonas afectadas por el corte del agua. Asimismo, precisó los horarios de la interrupción para que los usuarios tomen las previsiones necesarias.

Pucusana

Sector 541

Cercado Pucusana

Urb. Naplo

Islas Galápagos

Urb. Playa Naplo

A. H. Villa Hermosa

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Los Olivos

C. H. Carlos Cueto Fernandini (1ra y 2da etapa)

Urb. Parque El Naranjal (1ra etapa)

Urb. Preví

Urb. Villa del Norte

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal sugirió a los ciudadanos almacenar agua con anticipación - Créditos: Freepik.

La Molina

Sector 194

Urb. Rinconada de Ate

Calle El Herraje

Hora: 1 p. m. - 11:50

San Juan de Lurigancho

A. H. Bayóvar

A. H. 13 de Octubre

AF Ciudad Luz

PJ San Salvador

AF Virgen del Carmen

Agru Siglo XXI

A. H. Santa Cruz de Vista Alegre

A. H. Nuevo San Salvador

A. H. 22 de Noviembre Ampliac.

A. H. Héroes de Tiwintza Ampliac.

A. H. San Miguel de Pollopampa

Ampliación F2 Parcela A

AF Tierra Prometida

AF Alfonso Ugarte

Héroes de Tiwintza

A. H. UP Sector Los Hijos de Ramón Castilla

Hijos de Ramón Castilla Ampliac.

A. H. Santa Cruz

A. H. Balcón de Bayóvar

A. H. Los Amautas

AF Lourdes Camones

Hora: 1 p. m. - 8 p. m.

Los residentes de algunos distritos de Lima Metropolitana no contarán con el servicio de agua - Créditos: Freepik.

San Martín de Porres

Av. Eduardo de Habich con Panamericana Norte (altura de Óvalo Habich)

Av. José Granda N° 2960 (altura de la Av. Universitaria)

Cuadrante: Av. Caquetá, Vía Expresa Línea Amarilla, límite con el Callao, Av. Tomás Valle, Av. Universitaria, Cerro La Milla, Av. Lima y Av. José Granda.

El motivo de la interrupción es el mantenimiento de una válvula de diámetro nominal de 1000 mm y el cambio de una válvula de diámetro nominal de 250 mm. A partir de las 7 p. m. del 17 de setiembre de 2025, se abastecerá con camiones cisterna a los establecimientos de salud y compañías de bomberos e iniciará en los sectores 207, 208, 209 y 210. La interrupción comenzará a la 1 p. m. y el restablecimiento está programado para el jueves 18 de setiembre a la 1:00 a. m.

De la misma forma, estas zonas también tendrá corte de agua

Sectores 207, 208, 209, 210

U. Pop. Condevilla del Señor

Área comprendida: Av. Caquetá, Vía Expresa Línea Amarilla, límite con el Callao, Av. Tomás Valle, Av. Universitaria, Cerro La Milla, Av. Lima, Av. José Granda.

El Agustino

Sector 172

Urb. La Pradera de Santa Anita

Cuadrante: Asoc. Praderas de Santa Anita II y III etapa, Asoc. La Encalada y Salinas, Asoc. Los Alpes

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.