Perú

Beca 18-2026: Paso a paso para inscribirte al Examen Nacional de Preselección para acceder al beneficio de Pronabec

Las inscripciones al Examen Nacional de Preselección (ENP) estarán abiertas hasta el 5 de octubre. La convocatoria incluye 10 modalidades y busca garantizar el acceso a la educación superior a jóvenes en situación de vulnerabilidad

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) mantiene abierta la inscripción para el Examen Nacional de Preselección (ENP) de la Beca 18-2026, considerada la puerta de ingreso a una de las 20.000 becas integrales que se entregarán a nivel nacional.

Este examen constituye el primer filtro y permite definir quiénes podrán competir por el financiamiento total de una carrera profesional en universidades, institutos y escuelas de educación superior del país.

El registro digital se encuentra habilitado desde el 8 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 5 de octubre de 2025, a las 23:59 horas.

Según el cronograma oficial, la lista de postulantes aptos se publicará el 4 de noviembre, mientras que el ENP se realizará el 16 de noviembre de forma presencial y simultánea en distintas regiones del país. Posteriormente, el listado de preseleccionados será difundido el 22 de diciembre.

La convocatoria se dirige a jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por Pronabec. Podrán postular quienes cursan el último año de secundaria o egresaron entre 2022 y 2024, así como personas con discapacidad, para quienes no existe límite de edad.

El criterio central es acreditar condición socioeconómica de pobreza o pobreza extrema a través del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) o cumplir con alguna de las situaciones especiales reconocidas por el programa.

Las edades máximas varían según modalidad: hasta 22 años para postulantes Ordinarios, Huallaga, Vraem, Protección o Hijos de Docentes; hasta 30 años para la modalidad Fuerzas Armadas; y sin límite de edad para Repared, Comunidades Nativas Amazónicas (CNA), Pueblo Afroperuano (PA), Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y postulantes con discapacidad.

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Paso a paso para la inscripción

El proceso de inscripción es gratuito y 100 % virtual, por lo que solo se requiere acceso a internet y cumplir con los siguientes pasos:

1. Crear la cuenta en la web oficial: Accede al portal y dirígete al “Módulo de Inscripción”. Ingresa tu DNI, dígito verificador, nombres, apellidos, fecha y ubigeo de nacimiento, además de un correo electrónico válido. Tras crear y confirmar tu contraseña, recibirás un mensaje para activar la cuenta.

2. Completar la inscripción: Ingresa con DNI y contraseña, verifica tu información general y actualiza tus datos de contacto. La dirección consignada debe ser la de tu residencia actual, ya que de ella dependerá la sede asignada para rendir el examen.

3. Registrar información de padres o apoderados: Si eres menor de edad, deberás designar un adulto representante (padre, madre, apoderado o tutor legal). El sistema solicitará su DNI, celular y correo electrónico.

4. Validar la información académica y modalidad: Registra tus antecedentes de educación básica, rendimiento académico y modalidad de postulación. Completa las preguntas de autoidentificación, la encuesta oficial y carga los documentos requeridos.

5. Firmar electrónicamente la inscripción: Revisa la ficha de inscripción y la declaración jurada. Al dar clic en “Validar y firmar”, recibirás un código de seguridad en tu correo y celular (o en el de tu representante si eres menor). Ingresa el código y confirma. Con ello, tu inscripción quedará concluida.

Finalmente, Pronabec recomienda revisar los materiales de preparación disponibles en el portal “Las Fijas de Beca 18”, donde se pueden descargar exámenes de años anteriores y el libro digital Prepárate.

Para consultas, se encuentran habilitados los canales de atención: WhatsApp 914 121 106, línea gratuita 0800 000 18, central telefónica (01) 612 8230 y la página oficial de Pronabec.

Temas Relacionados

Beca 18-2026PronabecExamenUniversitarioperu-noticias

Más Noticias

Dayanita reconoce que la condecoración del Congreso fue más mediática que merecida: “Yo sí dije: ¿por qué a mí? ¿Qué hice?”

La comediante dejó en claro que agradece el premio, aunque duda de haber tenido méritos suficientes

Dayanita reconoce que la condecoración

Dayanita desenmascara a Jair Céspedes en EVDLV y exhibe chat íntimo con el futbolista casado: “Quiero ver pues”

La actriz dejó en shock al programa al leer mensajes del jugador donde pedía “ver más” de su contenido

Dayanita desenmascara a Jair Céspedes

Narcopolicías: 127 miembros de la PNP están implicados con organizaciones del narcotráfico, según Fiscalía

Según datos obtenidos por La República, los agentes vinculados al narcotráfico operaban en unidades antidrogas y zonas fronterizas. Muchos continuaron en funciones hasta ser retirados por renovación de cuadros

Narcopolicías: 127 miembros de la

PNP dispone pase al retiro de Víctor Zanabria: General Óscar Arriola asumiría como nuevo jefe de la PNP

Suspendido comandante pasará a un proceso de adaptación a la vida civil hasta diciembre de este año, en medio de la investigación por el caso ‘Policías albañiles’, donde se le acusa de presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad

PNP dispone pase al retiro

Gana Diario del lunes 15 de septiembre: todos los ganadores del último sorteo

Gana Diario realiza un sorteo al día a las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Gana Diario del lunes 15
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Moción de censura contra Eduardo

Moción de censura contra Eduardo Arana: Congreso reacciona tras difusión de audios comprometedores

Impulsan censura de Fabricio Valencia tras conocerse que Machu Picchu podría perder su título como ‘Maravilla del Mundo’

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro político y afirma que no tiene comunicación con Dina Boluarte desde el ‘Rolexgate’

Juan José Santiváñez impulsará denuncia contra jueces que inapliquen Ley de Amnistía: “Deben resolver conforme a nuestro marco jurídico”

Harvey Colchado revela existencia de videos sobre el suicidio de Alan García: “Hay falsas leyendas, (...) fue su decisión”

ENTRETENIMIENTO

Beber agua con limón en

Beber agua con limón en ayunas: beneficios, riesgos y el impacto que tiene esta práctica en la salud según especialistas internacionales

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Perú hoy

Rodrigo González criticó duramente a Gisela Valcárcel y la Teletón: “necesitaba lavarse la cara”

Ibai sorprendido con la euforia en Perú tras el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “me habéis hecho muy feliz”

Pamela Franco respalda a Christian Cueva en medio de críticas por retoques estéticos: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas”

DEPORTES

La disconformidad de Christofer Gonzales

La disconformidad de Christofer Gonzales por decisiones en la selección peruana: “Esperemos que llegue un técnico a la altura de Ricardo Gareca”

Francesco Andrealli quedó maravillado por representar a Perú: “Había esperado este momento tanto tiempo, estoy orgulloso y agradecido”

La satisfacción de Ignacio Buse pasa por la implementación de una cultura deportiva: “Mientras más gente pueda jugar el tenis, más feliz voy a ser”

Renato Espinosa realizó debut goleador con Unirea Slobozia dejando sorprendidos a los relatores: “Peruano formidable”

El papa León XIV recibió la camiseta de Alianza Lima de manos de George Forsyth, en el Vaticano, como obsequio de cumpleaños