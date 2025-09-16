Beca 18-2026: Paso a paso para inscribirte al Examen Nacional de Preselección para acceder al beneficio de Pronabec

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) mantiene abierta la inscripción para el Examen Nacional de Preselección (ENP) de la Beca 18-2026, considerada la puerta de ingreso a una de las 20.000 becas integrales que se entregarán a nivel nacional.

Este examen constituye el primer filtro y permite definir quiénes podrán competir por el financiamiento total de una carrera profesional en universidades, institutos y escuelas de educación superior del país.

El registro digital se encuentra habilitado desde el 8 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 5 de octubre de 2025, a las 23:59 horas.

Según el cronograma oficial, la lista de postulantes aptos se publicará el 4 de noviembre, mientras que el ENP se realizará el 16 de noviembre de forma presencial y simultánea en distintas regiones del país. Posteriormente, el listado de preseleccionados será difundido el 22 de diciembre.

La convocatoria se dirige a jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por Pronabec. Podrán postular quienes cursan el último año de secundaria o egresaron entre 2022 y 2024, así como personas con discapacidad, para quienes no existe límite de edad.

El criterio central es acreditar condición socioeconómica de pobreza o pobreza extrema a través del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) o cumplir con alguna de las situaciones especiales reconocidas por el programa.

Las edades máximas varían según modalidad: hasta 22 años para postulantes Ordinarios, Huallaga, Vraem, Protección o Hijos de Docentes; hasta 30 años para la modalidad Fuerzas Armadas; y sin límite de edad para Repared, Comunidades Nativas Amazónicas (CNA), Pueblo Afroperuano (PA), Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y postulantes con discapacidad.

Composición: Infobae Perú

Paso a paso para la inscripción

El proceso de inscripción es gratuito y 100 % virtual, por lo que solo se requiere acceso a internet y cumplir con los siguientes pasos:

1. Crear la cuenta en la web oficial: Accede al portal y dirígete al “Módulo de Inscripción”. Ingresa tu DNI, dígito verificador, nombres, apellidos, fecha y ubigeo de nacimiento, además de un correo electrónico válido. Tras crear y confirmar tu contraseña, recibirás un mensaje para activar la cuenta.

2. Completar la inscripción: Ingresa con DNI y contraseña, verifica tu información general y actualiza tus datos de contacto. La dirección consignada debe ser la de tu residencia actual, ya que de ella dependerá la sede asignada para rendir el examen.

3. Registrar información de padres o apoderados: Si eres menor de edad, deberás designar un adulto representante (padre, madre, apoderado o tutor legal). El sistema solicitará su DNI, celular y correo electrónico.

4. Validar la información académica y modalidad: Registra tus antecedentes de educación básica, rendimiento académico y modalidad de postulación. Completa las preguntas de autoidentificación, la encuesta oficial y carga los documentos requeridos.

5. Firmar electrónicamente la inscripción: Revisa la ficha de inscripción y la declaración jurada. Al dar clic en “Validar y firmar”, recibirás un código de seguridad en tu correo y celular (o en el de tu representante si eres menor). Ingresa el código y confirma. Con ello, tu inscripción quedará concluida.

Finalmente, Pronabec recomienda revisar los materiales de preparación disponibles en el portal “Las Fijas de Beca 18”, donde se pueden descargar exámenes de años anteriores y el libro digital Prepárate.

Para consultas, se encuentran habilitados los canales de atención: WhatsApp 914 121 106, línea gratuita 0800 000 18, central telefónica (01) 612 8230 y la página oficial de Pronabec.