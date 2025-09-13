Perú

Campaña de DNI electrónico gratis para este 22 de agosto: conoce dónde y quiénes serán los beneficiarios

La finalidad de esta iniciativa es simplificar el proceso y asegurar que la población obtenga un documento de identidad actualizado en formato digital

Por Alejandro Aguilar

El DNIe te ofrece autenticación
El DNIe te ofrece autenticación segura de identidad tanto en trámites presenciales como virtuales - Créditos: Andina.

La Municipalidad de San Martín de Porres, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), organizará este lunes 22 de septiembre una jornada gratuita enfocada en facilitar la obtención del DNI electrónico gratis para menores de 17 años y adultos mayores de 60.

De acuerdo con la información de la entidad, la actividad se desarrollará en en el parque Vencedores ubicado en la avenida Bolognesi cruce con av. Industrial dentro de la urbanización Mesa Redonda. Desde las 9:30 de la mañana, los asistentes podrán gestionar este documento sin costo, con apoyo de personal capacitado que los guiará a lo largo de todo el proceso.

Durante la campaña, representantes municipales ofrecen acompañamiento continuo, asesorando desde la revisión de requisitos hasta la captura de la fotografía digital en el propio local.

Los interesados deben acudir desde
Los interesados deben acudir desde muy temprano porque los cupos son limitados - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

Para los menores de edad, se requiere la presentación de una copia simple de la partida de nacimiento y un recibo reciente de agua o luz. Los adultos mayores de 60 años deben proporcionar un comprobante de domicilio a su nombre o al de un familiar directo.

El personal encargado del Reniec brinda atención individualizada para tomar las fotografías necesarias, cubriendo este servicio sin ningún costo para los beneficiarios. Esta estrategia busca eliminar barreras, garantizando que los grupos priorizados accedan al documento digital de identidad de manera ágil y sin complicaciones.

El DNI electrónico es una
El DNI electrónico es una versión moderna que facilita la identidad digital y la firma electrónica de los ciudadanos en el Perú - Créditos: Andina.

Es importante precisar que la municipalidad organizó durante todo este mes una serie de eventos en los que los ciudadanos tramitaron de forma gratuita el DNI. De la misma forma, para los que se quedaron sin oportunidades en las fechas anteriores, este lunes 29 de septiembre se llevará a cabo una jornada más en la agencia Infantas ubicada en la avenida San Bernardo n.º 200 en la urbanización Santa Luisa.

Características del DNI electrónico 3.0

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) suspendió la entrega del DNI azul para adultos y del DNI amarillo para menores, y ahora expide exclusivamente el modelo electrónico 3.0 como único documento oficial para los ciudadanos peruanos. Esta medida, que entró en vigor el 29 de agosto, forma parte de una estrategia nacional para reforzar la seguridad en la identificación y favorecer el acceso a servicios digitales en todo el país.

La nueva versión del DNI presenta mejoras significativas en protección y utilidad, al contar con 64 mecanismos de seguridad, un número cuatro veces mayor que el del formato 2.0.

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas
DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

El documento está fabricado en policarbonato e incorpora un microchip que resguarda la privacidad de los datos personales. Incluye además un código QR para la validación instantánea de la identidad tanto en línea como en oficinas autorizadas.

Desde abril, el Reniec reporta que más de un millón de peruanos ya obtuvo el DNI electrónico, en tanto alrededor de cuatro millones poseen versiones previas. La vigencia del nuevo documento es de diez años para adultos y de tres años para menores de doce, lo cual se alinea con estándares internacionales para mantener la información personal actualizada y fiable.

