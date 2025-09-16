Perú

Abogado de Juan José Santiváñez no niega autenticidad de los audios del ministro de Justicia, pero afirma que el material no fue peritado

Carlos Caro sostuvo que corresponde a la Fiscalía precisar las imputaciones contra el ministro y cuestionó que hasta ahora solo se haya planteado el presunto delito de tráfico de influencias

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Carlos Caro, abogado de Juan José Santiváñez, responde sobre los audios difundidos en la prensa. | Canal N

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, afronta cuestionamientos tras la difusión de audios en los que se le atribuyen gestiones irregulares y pedidos de dinero cuando ejercía como abogado. El Ministerio Público mantiene una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias, aunque hasta el momento no ha confirmado la autenticidad de las grabaciones.

Ante la controversia, su abogado defensor, Carlos Caro, aseguró que los audios no configuran delitos y que la conducción del caso corresponde únicamente a la Fiscalía. Rechazó que exista omisión de funciones o abuso de autoridad y remarcó que la defensa solo responde a las imputaciones ya planteadas por el Ministerio Público.

Fiscalía como única responsable de dirigir la investigación

A través de una entrevista para Canal N, Caro sostuvo que la defensa no puede determinar el rumbo de un proceso, ya que el liderazgo de la investigación recae en la Fiscalía. Rechazó la idea de una omisión de funciones, asegurando que más bien existe una acción concreta que deberá ser evaluada por el Ministerio Público en su momento.

Santiváñez viaja a Suiza: los
Santiváñez viaja a Suiza: los argumentos del juez y la oposición de la Fiscalía

Al ser consultado por la posibilidad de un abuso de autoridad, respondió que esos escenarios solo tendrían sentido si la Fiscalía decide plantear una imputación formal. En ese caso, dijo, la defensa exigirá que se precise en qué consistió el supuesto ejercicio abusivo del cargo y si se vincula al ministro como funcionario o como particular.

Posibles infracciones constitucionales y errores de tipificación

El abogado indicó que más que un tema penal, algunas conductas podrían discutirse en el ámbito administrativo o constitucional. Señaló que existen posibles infracciones que deben ventilarse en instancias diferentes al proceso penal.

Añadió que la Fiscalía cometió un error al limitarse a tipificar los hechos únicamente como tráfico de influencias. A su criterio, si el Ministerio Público consideraba que había otros delitos, debió incorporarlos desde un inicio en lugar de restringir el caso a un solo tipo penal.

Autenticidad de los audios y ausencia de pericia de validación

El defensor legal sostiene que no existe omisión de funciones ni abuso de autoridad. | Canal N

Durante la entrevista, Caro recordó que los audios se mencionaron en una audiencia de marzo, cuando se difundieron las transcripciones, pero que el material completo no fue sometido a una pericia de autenticidad. Insistió en que toda la discusión actual se desarrolla sobre la base de grabaciones que no han pasado por un examen técnico.

El abogado afirmó que la ausencia de pericia libera a la defensa de profundizar en ese aspecto por el momento. Según dijo, mientras no se valide la cadena de custodia y no exista un informe pericial, la estrategia se concentra en cuestionar la calificación de la Fiscalía.

Decisión pendiente sobre pericia de voz

Respecto a la posibilidad de que el ministro Santiváñez se someta a una pericia de voz, Caro explicó que la decisión es estrictamente personal. Recordó que la Corte Suprema ha establecido que este tipo de exámenes pueden realizarse con o sin la presencia del imputado, ya que existen suficientes registros públicos para el análisis.

Señaló que, como en cada caso, expone a su cliente las alternativas y que es el propio Santiváñez quien debe optar por aceptar o rechazar la diligencia. Reiteró que el Ministerio Público mantiene la potestad de continuar con las investigaciones y ampliar los delitos si lo considera pertinente.

Temas Relacionados

Juan José SantiváñezaudiosFiscalíaministro de Justiciaperu-politica

Más Noticias

Turistas siguen sin poder visitar Machu Picchu: Conflicto y paro en la zona complica acceso a cientos personas que tienen boletos a la ciudadela inca

Algunos viajeros buscan alternativas para salir a pie hacia la zona de hidroeléctrica, a pesar de que este camino es más largo y presenta mayores complicaciones

Turistas siguen sin poder visitar

Denunciarán a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato luego del pedido de ‘cargarse’ a Gustavo Gorriti

El director de IDL-Reporteros lamentó las declaraciones de quien podría ser candidato a la presidencia de la República en el 2026

Denunciarán a Rafael López Aliaga

Machu Picchu EN VIVO: turistas varados, vías bloqueadas y caos por paro indefinido en la ciudadela inca

Cientos de turistas extranjeros mostraron su molestia al quedar varados y sin posibilidad de conocer o salir de Machu Picchu pueblo. Muchos están a punto de perder hasta sus vuelos de retorno

Machu Picchu EN VIVO: turistas

Perú: cotización de apertura del euro hoy 16 de septiembre de EUR a PEN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Perú: cotización de apertura del

Crisis en Machu Picchu: Habilitan trenes de emergencia para evacuar a turistas varados en la ruta a Ollantaytambo

Miles de viajeros permanecen aislados en la ruta turística más importante de Cusco, mientras las autoridades implementan traslados humanitarios tras días de tensión y enfrentamientos en la vía férrea

Crisis en Machu Picchu: Habilitan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Denunciarán a Rafael López Aliaga

Denunciarán a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato luego del pedido de ‘cargarse’ a Gustavo Gorriti

Moción de censura contra Eduardo Arana: Congreso reacciona tras difusión de audios comprometedores

Impulsan censura de Fabricio Valencia tras conocerse que Machu Picchu podría perder su título como ‘Maravilla del Mundo’

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro político y afirma que no tiene comunicación con Dina Boluarte desde el ‘Rolexgate’

Juan José Santiváñez impulsará denuncia contra jueces que inapliquen Ley de Amnistía: “Deben resolver conforme a nuestro marco jurídico”

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez respalda a Maju

Tula Rodríguez respalda a Maju Mantilla de acusaciones de infidelidad: “Si ella dice que no, es no”

Christian Cueva habría llamado a Pamela López en medio de supuesto embarazo de Franco: “Eres el amor de mi vida”

María Pía Copello se despide de ‘MQM’ tras un año al aire: “Sería reemplazada por Laura Huarcayo o Maricarmen Marín”

Magaly Medina sobre escenas de Maju Mantilla y George Slebi: “Ni Gianella Neyra tuvo besos tan apasionados en sus protagónicos”

¿Quién es George Slebi? El actor que habría tenido un ‘affaire’ con Maju Mantilla durante telenovela ‘Te volveré a encontrar’

DEPORTES

Programación de Perú en el

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales TV de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo continental

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Barcelona: La inesperada revelación del posible amistoso en el estadio Monumental

La disconformidad de Christofer Gonzales por decisiones en Perú “Esperemos que llegue un técnico a la altura de Ricardo Gareca”

Facundo Callejo no oculta su deseo por nacionalizarse para vestir la camiseta de la selección peruana: “Me gustaría, es un país que quiero”