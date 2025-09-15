Mototaxista es asesinado en Villa El Salvador y sicarios atacan combi a balazos en el Cercado de Lima por el pago de cupos

Asesinan a mototaxista que se negó a pagar cupos en VES | BDP

La violencia extorsiva cobró una nueva víctima en Villa El Salvador, donde un mototaxista identificado como César González Tataje, de 40 años, fue asesinado a balazos tras negarse a continuar pagando cupos a una banda criminal que desde hace semanas lo venía hostigando. El ataque, que ha conmocionado al distrito, revela el drama cotidiano que enfrentan cientos de transportistas asediados por organizaciones dedicadas a la extorsión y el cobro ilegal de dinero a cambio de “dejar trabajar”.

Según el relato de la esposa de la víctima, González Tataje trabajaba para la empresa de transportes Angesur y desde hacía una semana había dejado de operar, tanto por motivos de salud como por su negativa a seguir realizando pagos ilegales, que ascendían a cinco soles diarios. El temor se incrementó en los últimos días cuando, al suspender el pago, comenzó a recibir amenazas. Este sábado, luego de recuperar fuerzas, el mototaxista decidió regresar a las calles para ganarse el sustento familiar. Lamentablemente, esa decisión le costó la vida.

Los hechos ocurrieron en el sector 18, grupo 3, en el cruce con la avenida Los Álamos del distrito. Dos individuos, haciéndose pasar por pasajeros comunes, abordaron la unidad mototaxi. Ya en ruta, obligaron a González a detenerse y, sin darle oportunidad de defenderse, le dispararon en al menos cuatro oportunidades, acabando con su vida en el acto. Los vecinos que presenciaron la escena intentaron auxiliarlo, pero los esfuerzos fueron en vano. La policía confirmó luego su deceso y ha iniciado las investigaciones correspondientes.

Últimas horas de vida

La viuda del mototaxista reveló que, antes del ataque, su esposo había ido a casa de un familiar a recoger la ropa de sus hijos. En ese trayecto se cruzó con los atacantes, quienes, según las primeras indagaciones, identificaron la unidad por la placa y sabían que no había realizado los pagos extorsivos recientes. Hoy, la familia exige justicia y pide a las autoridades una acción decidida para dar con los responsables, cuya identidad aún no se ha esclarecido.

El caso de César González Tataje es un reflejo de una problemática que afecta a decenas de conductores que, bajo amenazas constantes, ven peligrar su integridad y la de sus familias por el solo hecho de trabajar libremente, tal como ocurrió también con el conductor de ‘Los Rojitos’, quien es otra víctima de la delincuencia: fue ultimado por sicarios. De acuerdo con información de 24 Horas de Panamericana Televisión, la empresa San Juan llevaba tiempo siendo objeto de extorsiones por parte de criminales que exigían pagos a cambio de no obstaculizar el trabajo de sus vehículos. Esta modalidad delictiva, que se repite en distintas regiones, ha provocado la muerte de numerosos transportistas en los últimos años.

Un chofer de la combi “Los Rojitos” fue asesinado a balazos en Villa El Salvador mientras realizaba su recorrido. Foto: Composición Infobae Perú

También atacaron a combi en el Cercado de Lima

El terror y la extorsión no se limitaron a Villa El Salvador. Durante la madrugada, una combi que cubre rutas en el cercado de Lima fue blanco de una brutal balacera perpetrada por dos sicarios a bordo de una motocicleta. El vehículo, repleto de pasajeros, fue interceptado en la cuadra 11 de la avenida Excolonial. Los atacantes efectuaron al menos nueve disparos hacia la ventana del conductor, hiriendo gravemente tanto al chofer como a una pasajera, quienes tuvieron que ser trasladados de inmediato al hospital Loayza del Callao.

Desconocidos atacan combi en el Cercado de Lima y hieren a pasajera | BDP

Testigos narran que, tras el ataque, los propios compañeros del chofer auxiliaron y evacuaron a los heridos en otra unidad. En el lugar de los hechos, la policía encontró no sólo los casquillos de bala, sino también una carta extorsiva firmada por “Tito”, presunto cabecilla de la banda criminal. El mensaje exigía un pago de 40 soles por día y por unidad a los transportistas, y proporcionaba un número de WhatsApp para el cobro. Esta no es la primera vez que dicha empresa de transporte es atacada: previamente, delincuentes habrían dejado incluso un artefacto explosivo con similares amenazas.

La policía analiza cámaras de seguridad en las inmediaciones, mientras los transportistas exigen medidas más firmes ante una ola de extorsiones que cobra vidas, genera temor y pone en jaque la rutina diaria de choferes y pasajeros.