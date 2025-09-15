Perú

Fiebre por el pan con chicharrón en el mundo tras ganar el ‘Mundial de los desayunos’ de Ibai Llanos

Negocios de España y Estados Unidos hasta Lima reciben pedidos y hacen largas colas para poder probar este sánguche que se alzó como el mejor en el concurso del streamer español

Marilyn Corrales Valqui

Por Marilyn Corrales Valqui

Española en Nueva York relata la locura del pan con chicharrón en el extranjero | TikTok

El pan con chicharrón, un clásico de las mesas peruanas, desató auténtica euforia dentro y fuera del país tras ser coronado como el mejor desayuno del mundo. No solo los limeños, sino también residentes en ciudades tan distantes como Madrid, Nueva York o París, han sucumbido ante este sánguche tradicional, generando largas colas, agotando inventarios y convirtiendo al chicharrón en un fenómeno global.

La noticia de la victoria en el reconocido ‘mundial de desayunos’ se expandió con rapidez, encendiendo no solo el orgullo nacional, sino también la curiosidad de los paladares internacionales. En Lima, el efecto se sintió rápidamente: tradicionales chicharronerías del centro y barrios populares amanecieron con largas filas de entusiastas dispuestos a esperar por la emblemática combinación de pan francés crocante, generosos trozos de cerdo frito, camote dorado y salsa criolla. Los carteles de “agotado” no tardaron en aparecer frente a diversos locales.

Japonesa e Cusco no duda en probar el pan con chicharrón | TikTok

El furor por el pan con chicharrón no se detuvo en las fronteras peruanas. En Nueva York, un conocido food-truck especializado en comida peruana fue literalmente arrasado por una avalancha de pedidos. Turistas de todas las nacionalidades y peruanos nostálgicos formaron colas en busca del sánguche ganador.

La “chicharronmanía” se extiende también por Europa. En Madrid, capital de España, la comunidad peruana vivió la noticia como una fiesta. Decenas de seguidores del popular streamer Ibai Llanos –quien demostró su afición por la gastronomía peruana– viralizaron la búsqueda de locales donde degustar el famoso sándwich. Bares y pequeños restaurantes respondieron al reto, y reportan ventas históricas tras la coronación. Algunos españoles, acostumbrados a sus propios bocadillos, quedaron sorprendidos por “la explosión de sabor” y la facilidad con la que el pan con chicharrón compite en las ligas mayores de la comida popular europea.

Actor e influencer colombiano prueba por primera vez el pan con chicharrón | TikTok

La postal más sorprendente ha llegado desde París, donde decenas de panes con chicharrón fueron repartidos gratis al pie de la Torre Eiffel. El evento, registrado y compartido en redes sociales por influencers y chefs peruanos radicados en la capital francesa, atrajo la atención de curiosos, turistas y gastrónomos. Las imágenes del pan crujiente rebosante de cerdo y camote frente al ícono parisino hicieron eco en distintos medios internacionales y reforzaron el impacto cultural de la victoria peruana.

Peruana en París feliz porque reparten pan con chicharrón al pie de la torre Eiffel | TikTok

La fiebre llegó incluso a las alturas. Pasajeros de un avión en ruta internacional fueron sorprendidos cuando la tripulación ofreció panes con chicharrón como parte del menú, obsequiando un pedazo de Perú a bordo y provocando aplausos y comentarios entusiastas, sobre todo entre los peruanos y los viajeros extranjeros que se animaron a probar por primera vez el galardonado desayuno.

Pan con chicharrón en la ‘Casa de los Famosos México’

El furor por el sánguche peruano alcanzó también la televisión mexicana. En “Casa de los Famosos México”, el reality más visto del país, la última cena previa a la eliminación de un participante se convirtió en un homenaje a la cocina peruana. Los concursantes recibieron inesperadamente un pedido de una reconocida marca de delivery y, para sorpresa de todos, descubrieron que el pedido provenía de LaLucha Sanguchería. De esta manera, la mesa se llenó de panes con chicharrón, y figuras de la televisión mexicana degustaron y celebraron el plato estrella del Perú frente a millones de espectadores, sumando así nuevos fanáticos a la tendencia global.

La Casa de los Famosos México recibieron pan con chicharrón | TikTok

El fenómeno se replica en redes sociales, donde hashtags y videos muestran desde recetas caseras hasta retos entre amigos por encontrar el mejor pan con chicharrón de cada ciudad. En el país, la revalorización de esta tradición culinaria ha impulsado incluso a mercados y panaderías de barrio a innovar y ofrecer sus propias versiones, siempre fieles a la esencia: sabor potente, textura balanceada y ese espíritu festivo propio del desayuno dominical peruano.

Expertos gastronómicos celebran la victoria como un reconocimiento al esfuerzo de miles de peruanos que mantienen viva una costumbre que mezcla historia, encuentro familiar y creatividad en la cocina.

Largas colas en 'El Chinito' para comprar o comer pan con chicharrón| TikTok

