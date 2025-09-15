Camucha Negrete se encuentra delicada de salud: “Esperamos pueda salir de esto” | América TV

Durante el último fin de semana, la familia de Camucha Negrete alertó a sus seguidores respecto a la delicada situación de salud por la que atraviesa la reconocida actriz peruana. La propia Paula Mejía, nieta de Negrete, confirmó en declaraciones al programa América Hoy que la artista se encuentra bajo cuidados especiales y en compañía permanente de sus seres queridos.

Según detalló Mejía, “ella está muy delicada actualmente y obviamente con los ánimos bajos en casa. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto”.

Camucha Negrete en estado salud complicado.

Esta situación ha generado preocupación entre allegados y seguidores de la figura de la televisión nacional, que buscan información precisa sobre el entorno y el desarrollo del estado de salud de Negrete.

De acuerdo con la información difundida por América Hoy, la actriz permanece en su hogar debido a la imposibilidad de iniciar un tratamiento médico adecuado para su condición.

“Por el momento no puede hacerle ningún tratamiento, por eso está en casa, nomás. Está muy delicada del hígado, lo tiene muy afectado y un tratamiento no sería favorable para ella. Dieta estricta está ahorita”, puntualizó su nieta al medio televisivo.

La familia de Negrete ha optado por mantenerla rodeada de afecto y cuidados en el entorno doméstico, siguiendo todas las recomendaciones de los profesionales de salud. El diagnóstico de la actriz responde a un cuadro severo que afecta su hígado, lo que implica limitaciones importantes en los procedimientos que se podrían realizar en la actualidad.

Mientras tanto, Mejía sostuvo que la prioridad es el confort y el bienestar de la exconductora. El entorno familiar se ha mostrado unido y esperanzado en que la protagonista pueda mejorar con el paso de los días y agradecen las muestras de cariño recibidas.

Camucha Negrete contó cómo sobrevivió a una grave pancreatitis

En enero de 2025, la actriz peruana Camucha Negrete reveló el grave episodio de salud que atravesó a finales de 2024, luego de ser diagnosticada con pancreatitis aguda, una enfermedad que puso en riesgo su vida y la llevó a permanecer internada en una clínica local en dos ocasiones consecutivas.

“Los cinco primeros días no puedes comer nada ni tomar agua, me mojaban los labios con algodón nada más”, relató Negrete en entrevista con el programa ‘Día D’.

La artista describió que el tratamiento exigía una dieta estricta y el control absoluto de la inflamación, lo que la obligó a pasar varios días sin poder alimentarse ni hidratarse normalmente. Detalló que, tras el alta inicial, sufrió una recaída que la devolvió a la clínica y complicó aún más su estado de salud.

Negrete relató el profundo golpe emocional que significó recibir un diagnóstico tan delicado. “Te dicen que puedes morir. Lloré todo un día. Pensaba en mi familia”, confesó, evidenciando la angustia generada por la incertidumbre y el temor. La rápida respuesta médica resultó crucial. “Si no hubiese llegado en ese momento a la clínica, no la contaba”, afirmó la actriz al recalcar la importancia de buscar atención profesional inmediata.

Durante el proceso de recuperación, Negrete siguió con rigor las indicaciones de los especialistas y acató las restricciones alimenticias sin excepciones. La actriz también reconoció el apoyo clave de su esposo, Enrique Collantes, su familia y el entorno cercano. “Salí de esto gracias a ellos y a la atención médica”, enfatizó.

Superado el episodio, Camucha Negrete valoró la salud y el respaldo recibido, mencionando que su experiencia puede servir de alerta sobre la gravedad de la pancreatitis y la importancia de actuar a tiempo.