Perú

Ethel Pozo reaparece en ‘América Hoy’ tras larga ausencia y evita pronunciarse sobre polémica de Gisela Valcárcel con el canal

La conductora regresó al magazine matutino de América Televisión sin hacer referencia a los recientes comentarios de su madre, manteniendo su intervención enfocada en la rutina habitual del programa.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Ethel Pozo reapafrece en América
Ethel Pozo reapafrece en América Hoy y evita hablar de Gisela Valcárcel.

El regreso de Ethel Pozo al programa matutino América Hoy acaparó la atención de la audiencia tras una semana de ausencia en medio de rumores y especulaciones sobre el futuro del espacio televisivo y la reciente polémica vinculada a su madre, Gisela Valcárcel con el canal. Su retorno al set fue presentado por su compañera Janet Barboza.

Este regreso tenía un elemento de expectativa adicional por las declaraciones previas de Gisela Valcárcel, quien días antes había anunciado la posible salida definitiva del magazine matutino de la parrilla de América Televisión. Al día siguiente, indicó que el programa continuaría.

La reacción de Ethel Pozo

Lejos de referirse al respecto, en su regreso, Ethel Pozo optó por un discurso centrado en la rutina del programa y evitó cualquier mención directa al episodio polémico. “Aquí estoy, muy buenos días a todo el Perú, es un lindo día porque estamos en ‘América Hoy’. He estado en 29 grados, me fui a instalar a mi hija, pero ya estoy aquí”, dijo cuando la presentaron.

El silencio de la conductora respecto a la controversia y las declaraciones de su madre fue notorio y rápidamente comentado por el público en redes sociales. Muchos usuarios esperaban un pronunciamiento o al menos una alusión al tema, pero Pozo mantuvo su participación enfocada en la dinámica habitual del programa.

Gisela Valcárcel asegura que no
Gisela Valcárcel asegura que no la dejaron entrar a América TV y sacó del aire a América Hoy:

¿Qué pasó con Gisela Valcárcel y América TV?

El pasado martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel sorprendió a la audiencia al afirmar que el magazine no seguiría en señal abierta. Después de despotricar contra el canal por supuestamente no dejarla entrar, la mañana siguiente América Hoy reapareció en pantalla con sus conductores, presentando explicaciones en vivo y despejando parcialmente las dudas sobre lo ocurrido.

“El directorio prohibió mi ingreso. Así es como hoy iba a presentarme en América Hoy de América TV. Cuando estoy llegando, mi productor me dice: ‘Gise, escúchame. Es que como el otro día hablaste de que ibas a lanzar un programa digital, la gente de América lo ha tomado a mal’”, contó durante la transmisión en vivo que hizo para sus seguidores.

A lo largo del en vivo, Valcárcel dirigió sus críticas directamente contra Fernando Muñiz, CEO de la televisora, y responsabilizó a la dirección por lo ocurrido. “Mañana puedes sacar tu programa parecido, pero este equipo de América Hoy terminó y sabes, Fernando, voy donde mi abogado a revisar esto también”, agregó Gisela en ese momento.

Gisela Valcárcel anuncia el fin de 'América Hoy' por América Televisión. TikTok @vallaboom

A las horas siguientes, América TV lanzó un comunicado. “En ningún momento se prohibió su ingreso. Fue la propia Gisela Valcárcel quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales”, expresaron.

Más adelante, Gisela Valcárcel indicó que lo que quiso decir es que no la dejaron entrar al set del programa América Hoy, no al canal. Al día siguiente, América Hoy se transmitió en el horario acostumbrado y anunció que no sería sacado del aire. Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza continuaron el programa. Mientras tanto, Ethel Pozo se encontraba fuera del país, evitando pronunciarse sobre el tema hasta el día de hoy.

Qué hacía Ethel Pozo mientras Gisela Valcárcel anunció la posible suspensión de ‘América Hoy’. IG

Temas Relacionados

Ethel PozoAmérica HoyGisela Valcárcelperu-entretenimiento

Más Noticias

Sancionan a la PUCP y ESAN con más 161 mil soles por enviar mensajes de texto publicitarios sin consentimiento

Personas afectadas por publicidad solicitaron a las universidades que dejen de contactarlos, pero estas comunicaciones continuaron

Sancionan a la PUCP y

José Jerí dice que retiro AFP “no es prudente”, pero firmó proyecto por las 4 UIT

¿Cambió de opinión? El presidente del Congreso se pronunció en contra del retiro AFP, pero en abril firmó el proyecto de su bancada que busca justamente eso

José Jerí dice que retiro

Alan Cantero y su firme postura sobre Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025: “Lo toman como revancha”

El delantero lamentó que el partido en Chile se juegue sin público porque siempre contaron con el apoyo de toda su hinchada cuando jugaron de visita

Alan Cantero y su firme

Retiro AFP de 4 UIT: Esto dice el predictamen que presentó Guido Bellido

Retiro AFP 2025. El nuevo documento presentado deja claro el monto, plazos para el desembolso y detalles de lo que sería el octavo acceso

Retiro AFP de 4 UIT:

Cae falso ‘jalador’ de pasajeros que extorsionaba a choferes de colectivos y buses en Independencia

Romérico Álvarez Rossi, conocido como el ‘Negro Balanza’, reconoció que aparece en los videos difundidos por TikTok, pero que fueron hace tres años

Cae falso ‘jalador’ de pasajeros
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sancionan a la PUCP y

Sancionan a la PUCP y ESAN con más 161 mil soles por enviar mensajes de texto publicitarios sin consentimiento

Betssy Chávez seguirá en libertad: Fiscalía desiste de pedir prisión preventiva contra la expremier

Corte IDH ratifica que Ley de Amnistía en Perú es inaplicable por violar la Convención Americana

César Acuña exige Estado de sitio y que las Fuerzas Armadas tomen el control en Trujillo tras tercer atentado con explosivos

Congreso aprueba que maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial reciban 3.300 soles de pensión

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes advierte: “Cualquier persona

Melissa Paredes advierte: “Cualquier persona que se meta con mi hija no existe para mí”, luego de ser consultada sobre Ale Venturo

Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras calificarse ‘animal del streaming’ y rechaza expresiones contra Reimond Manco: “Llorón”

Nidia Bermejo, actriz de Al Fondo Hay Sitio, es duramente criticada por empujar a un perro callejero en plena grabación

Israel Dreyfus critica a Nidia Bermejo por actitud con perrito y se enfrenta a Lucía Oxenford por defenderla

Daniela Darcourt sorprendió al tocar cajón y bailar marinera en su concierto: así fue su presentación

DEPORTES

Alan Cantero y su firme

Alan Cantero y su firme postura sobre Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025: “Lo toman como revancha”

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026: horarios y canales TV de todos los partidos

Se filtró conmovedor video de Christian Cueva viendo a Perú quedar fuera del Mundial 2026 por televisión