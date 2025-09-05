Ethel Pozo reaparece en ‘América Hoy’ tras larga ausencia y evita pronunciarse sobre polémica de Gisela Valcárcel con el canal

Ethel Pozo reapafrece en América Hoy y evita hablar de Gisela Valcárcel.

El regreso de Ethel Pozo al programa matutino América Hoy acaparó la atención de la audiencia tras una semana de ausencia en medio de rumores y especulaciones sobre el futuro del espacio televisivo y la reciente polémica vinculada a su madre, Gisela Valcárcel con el canal. Su retorno al set fue presentado por su compañera Janet Barboza.

Este regreso tenía un elemento de expectativa adicional por las declaraciones previas de Gisela Valcárcel, quien días antes había anunciado la posible salida definitiva del magazine matutino de la parrilla de América Televisión. Al día siguiente, indicó que el programa continuaría.

La reacción de Ethel Pozo

Lejos de referirse al respecto, en su regreso, Ethel Pozo optó por un discurso centrado en la rutina del programa y evitó cualquier mención directa al episodio polémico. “Aquí estoy, muy buenos días a todo el Perú, es un lindo día porque estamos en ‘América Hoy’. He estado en 29 grados, me fui a instalar a mi hija, pero ya estoy aquí”, dijo cuando la presentaron.

El silencio de la conductora respecto a la controversia y las declaraciones de su madre fue notorio y rápidamente comentado por el público en redes sociales. Muchos usuarios esperaban un pronunciamiento o al menos una alusión al tema, pero Pozo mantuvo su participación enfocada en la dinámica habitual del programa.

Gisela Valcárcel asegura que no la dejaron entrar a América TV y sacó del aire a América Hoy:

¿Qué pasó con Gisela Valcárcel y América TV?

El pasado martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel sorprendió a la audiencia al afirmar que el magazine no seguiría en señal abierta. Después de despotricar contra el canal por supuestamente no dejarla entrar, la mañana siguiente América Hoy reapareció en pantalla con sus conductores, presentando explicaciones en vivo y despejando parcialmente las dudas sobre lo ocurrido.

“El directorio prohibió mi ingreso. Así es como hoy iba a presentarme en América Hoy de América TV. Cuando estoy llegando, mi productor me dice: ‘Gise, escúchame. Es que como el otro día hablaste de que ibas a lanzar un programa digital, la gente de América lo ha tomado a mal’”, contó durante la transmisión en vivo que hizo para sus seguidores.

A lo largo del en vivo, Valcárcel dirigió sus críticas directamente contra Fernando Muñiz, CEO de la televisora, y responsabilizó a la dirección por lo ocurrido. “Mañana puedes sacar tu programa parecido, pero este equipo de América Hoy terminó y sabes, Fernando, voy donde mi abogado a revisar esto también”, agregó Gisela en ese momento.

Gisela Valcárcel anuncia el fin de 'América Hoy' por América Televisión. TikTok @vallaboom

A las horas siguientes, América TV lanzó un comunicado. “En ningún momento se prohibió su ingreso. Fue la propia Gisela Valcárcel quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales”, expresaron.

Más adelante, Gisela Valcárcel indicó que lo que quiso decir es que no la dejaron entrar al set del programa América Hoy, no al canal. Al día siguiente, América Hoy se transmitió en el horario acostumbrado y anunció que no sería sacado del aire. Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza continuaron el programa. Mientras tanto, Ethel Pozo se encontraba fuera del país, evitando pronunciarse sobre el tema hasta el día de hoy.

Qué hacía Ethel Pozo mientras Gisela Valcárcel anunció la posible suspensión de ‘América Hoy’. IG