Quién era Charlie Kirk, el activista conservador estadounidense asesinado durante un acto público en Utah

Charlie Kirk, líder conservador y fundador de Turning Point USA, fue asesinado por un disparo durante una presentación en la Universidad del Valle de Utah este miércoles 10 de septiembre de 2025.

El activista, considerado uno de los rostros más visibles de la derecha juvenil estadounidense, se encontraba en medio de su gira “American Comeback” cuando ocurrió el crimen.

La figura de Charlie Kirk ocupaba un lugar destacado en el panorama político de los Estados Unidos. Nacido el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois, Kirk era reconocido por su activismo en favor de los valores conservadores, el libre mercado y el gobierno limitado.

Fundador de Turning Point USA (TPUSA) en 2012, expandió la organización hasta alcanzar presencia en más de 3.500 campus de escuelas secundarias y universidades de los 50 estados del país. El crecimiento de TPUSA impulsó la carrera mediática y política de Kirk, quien lideró otros proyectos relacionados, como Turning Point Action y Turning Point Faith.

En declaraciones públicas, Kirk definió la misión de TPUSA como “una plataforma para los jóvenes que desean defender el capitalismo y los principios constitucionales”, publicó Politico.

Una voz escuchada por millones

Su visión impulsó que Turning Point USA superara los 350 empleados a tiempo completo, articulando campañas contra lo que Kirk denomina “adoctrinamiento” en centros educativos y universidades estadounidenses.

A lo largo de estos años, la influencia de Charlie Kirk trascendió el activismo universitario. Desde octubre de 2020 condujo The Charlie Kirk Show, un programa de radio diario transmitido por la cadena “The Answer” de Salem Media Group, alcanzando audiencias de hasta 750.000 descargas diarias en su versión podcast durante 2024.

Su capacidad para conectar con millones de oyentes y seguidores digitales —con una audiencia total de más de 14 millones en sus redes sociales y un alcance mensual estimado de 150 millones— lo posicionó como uno de los comunicadores conservadores más escuchados del país.

En febrero de 2025, Kirk firmó un acuerdo con la empresa Trinity Broadcasting Network para conducir un programa de entrevistas diario titulado “Charlie Kirk Today”. Esta expansión mediática lo consolidó como referencia para el movimiento conservador estadounidense.

Charlie Kirk también exploró la escritura como vía para influir en el debate público. Era autor de títulos como Campus Battlefield, The MAGA Doctrine y The College Scam: How America’s Universities Are Bankrupting and Brainwashing Away the Future of America’s Youth, libros que han contado con amplia difusión dentro del ámbito conservador.

Posiciones polémicas

El activismo público del dirigente estuvo acompañado por posiciones polémicas y estrategias disruptivas. En enero de 2025, durante una visita a Groenlandia junto con Donald Trump Jr., Kirk generó protestas de autoridades danesas al abogar por la anexión del territorio por parte de Estados Unidos. La presencia de ambos en Nuuk provocó el llamado formal del encargado de negocios estadounidense por parte del gobierno de Dinamarca.

En el plano personal, Kirk fue reconocido por profesar la fe cristiana evangélica. En mayo de 2021 contrajo matrimonio con Erika Frantzve, empresaria y ganadora del certamen Miss Arizona USA 2012. La pareja tuvo dos hijos, nacidos en 2022 y 2024 respectivamente.

Sobre el incidente ocurrido en Utah Valley University, la policía informó que Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello mientras se encontraba en el escenario, lo que interrumpió abruptamente su intervención frente al público.

Un testigo presente en el auditorio declaró que "todo ocurrió muy rápido, nadie podía creerlo cuando vimos a Kirk desplomarse tras el disparo“. Las autoridades mantienen bajo custodia al principal sospechoso y han iniciado una investigación sin precedentes en la región.