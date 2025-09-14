‘El último secreto’ de Dan Brown ve la luz: Praga, nuevo epicentro del enigma para Robert Langdon

Robert Langdon regresa como protagonista en una trama ambientada en Praga, donde historia y misticismo se entrelazan.

“El último secreto”, la más reciente novela del escritor estadounidense Dan Brown, se publica en español en diversos países de Latinoamérica, incluido Perú, a partir del 17 de septiembre. La obra forma parte de un lanzamiento internacional y estará disponible en librerías de la región para el público lector local.

En esta novela, Brown retoma a su personaje más conocido, Robert Langdon, profesor de simbología que ha protagonizado varias de sus obras previas. La narración comienza cuando Langdon se traslada a Praga para asistir a una conferencia presentada por Katherine Solomon, científica enfocada en estudios sobre la conciencia. El evento académicamente relevante se ve interrumpido por el asesinato de un personaje vinculado a la investigación de Solomon, tras lo cual la científica desaparece junto con un manuscrito inédito.

‘El último secreto’ explora ciencia y ocultismo en la Praga de Dan Brown

La historia se desarrolla alrededor de la búsqueda del manuscrito y la investigación del paradero de Solomon, con Langdon inmerso en un entorno marcado por referencias a la historia, la arquitectura y las tradiciones culturales de Praga. La ciudad aparece en la novela como un espacio de relevancia dentro del cruce entre conocimiento científico, simbolismo histórico y elementos característicos del misticismo europeo. Praga es usada como escenario, no sólo por su riqueza visual y arquitectónica, sino también por la densidad de relatos ligados a prácticas alquímicas, cultos esotéricos y movimientos literarios.

Durante el avance de la trama, surgen alusiones a personajes históricos asociados con la ciudad. Entre ellos, el rey Rodolfo II, quien durante el siglo XVI instaló su corte en Praga y la convirtió en centro de experimentación científica y exploraciones en el ámbito de la alquimia. La obra también recoge a figuras como John Dee y Edward Kelley, visitantes ilustres de la ciudad que participaron en actividades que transitaban los límites entre la ciencia y el ocultismo. De igual modo, el relato incluye a Franz Kafka, el escritor nacido en Praga cuyas obras han configurado parte de la identidad literaria local.

La desaparición de Katherine Solomon y un manuscrito inédito impulsan la investigación central de la novela.

Manuscrito perdido y desaparición, el eje de ‘El último secreto’

La novela recorre espacios reconocibles de la capital checa: palacios, iglesias, plazas y puentes que han sido testigos de transformaciones históricas y culturales. A través de estos escenarios y su vínculo con mitos y símbolos, la obra despierta preguntas abiertas sobre la forma en que distintas corrientes del pensamiento han dialogado a lo largo del tiempo. El manuscrito perdido que motiva la acción narrativa contiene descubrimientos con potencial para desafiar ideas establecidas sobre la mente humana y el conocimiento.

La publicación de “El último secreto” en países de Latinoamérica y en Perú se realiza de modo simultáneo a otros mercados, como parte de una política editorial que busca facilitar el acceso a novedades literarias internacionales en español. El libro estará disponible en los principales puntos de venta de la región a partir de la fecha indicada.

Dan Brown consolida su trayectoria literaria explorando la intersección entre historia, símbolos y ciencia en escenarios urbanos.

El dato

Dan Brown es autor de varias novelas en las que explora el vínculo entre historia, símbolos y ciencia, y su trayectoria abarca títulos que han circulado ampliamente en el ámbito hispanohablante.

Según Editorial Planeta, el lanzamiento se suma al catálogo de obras que abordan escenarios urbanos con fuerte carga histórica y cultural, integrando elementos narrativos que enlazan el pasado y el presente a través de la ficción.