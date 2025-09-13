Perú

Susalud supervisa contratos de Oncosalud por denuncias sobre cobertura de planes oncológicos

La Superintendencia Nacional de Salud realiza una fiscalización a la IAFAS Oncosalud para verificar el cumplimiento de la normativa en contratos, planes de salud y atención integral a pacientes oncológicos, tras reiteradas quejas de afiliados

Nicol Chauca Alendez

La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) ha iniciado una supervisión inopinada a la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) Oncosalud, en respuesta a múltiples denuncias públicas sobre la falta de cobertura integral en los planes oncológicos que oferta. Esta acción busca evaluar si la empresa cumple con la normativa vigente en materia de contratos, planes de salud, consultas, reclamos, compra de prestaciones, cobertura, facturación y pagos, en el marco de la Ley Nacional del Cáncer y su reglamento.

La fiscalización se centra en verificar si Oncosalud garantiza la atención integral al paciente oncológico, como lo promociona en sus planes, y si los términos de sus contratos se ajustan a lo establecido por la ley. Esta medida responde a las quejas recurrentes de afiliados que señalan deficiencias en la cobertura de tratamientos, especialmente en casos de alta complejidad.

Oncosalud bajo la lupa: 40 modelos de contratos en revisión

SUSALUD informó que Oncosalud ha presentado 40 modelos de contratos que serán analizados minuciosamente durante la supervisión. El objetivo principal es determinar si estos documentos cumplen con las disposiciones de la Ley Nacional del Cáncer, que establece el derecho de los pacientes a una atención integral y oportuna. Entre los aspectos a evaluar se encuentran la claridad en las condiciones de los planes, la cobertura de tratamientos oncológicos y el manejo de reclamos presentados por los asegurados.

Las denuncias públicas han señalado casos en los que los afiliados no recibieron la cobertura prometida, como tratamientos de inmunoterapia o procedimientos especializados, pese a estar inscritos en planes premium como Oncoplus. Estas irregularidades han generado cuestionamientos sobre la veracidad de la publicidad de la empresa y el cumplimiento de sus compromisos contractuales.

Antecedentes de sanciones y quejas contra Oncosalud

No es la primera vez que Oncosalud enfrenta escrutinio. Según registros de SUSALUD, entre 2018 y 2025, la empresa acumuló multas por un total de 167,5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 896.125, por infracciones como cobros indebidos, cambios no informados en tarifas y falta de cobertura prometida. Sin embargo, solo ha pagado S/ 37.450, ya que la mayoría de las sanciones han sido judicializadas.

En 2024, Oncosalud registró 10.094 reclamos, superando ampliamente a otras instituciones del sector salud, como EsSalud (5.103) y el Seguro Integral de Salud (SIS) (3.259). Estas cifras reflejan el descontento de los afiliados y refuerzan la necesidad de una supervisión exhaustiva.

¿Qué implica la supervisión de SUSALUD?

La acción de SUSALUD no solo busca identificar posibles incumplimientos, sino también garantizar que los derechos de los pacientes oncológicos sean respetados. La Ley Nacional del Cáncer obliga a las aseguradoras a ofrecer una atención integral que incluya diagnóstico, tratamiento, seguimiento y cuidados paliativos, sin restricciones injustificadas. Si se detectan irregularidades, Oncosalud podría enfrentar sanciones adicionales, que se sumarían a las ya impuestas, y la obligación de corregir sus prácticas.

La supervisión también incluye la revisión de los procesos de facturación y los convenios con prestadores de servicios de salud, para asegurar que los pagos a clínicas y hospitales se realicen de acuerdo con lo estipulado en los contratos. Este aspecto es crucial, ya que muchas denuncias están relacionadas con retrasos o negativas en la autorización de tratamientos.

