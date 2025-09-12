Pacientes oncológicos en Abancay enfrentan retrasos por fallas en infraestructura y control de medicamentos en hospital regional

Detecta tres situaciones adversas en el Departamento de Oncología. (Contraloría general)

El Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en la provincia de Abancay, quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República (CGR) tras detectarse deficiencias que comprometen la atención a pacientes oncológicos. Un informe de visita de control reveló problemas en el almacenamiento de fármacos especializados y la inoperatividad de áreas claves para el tratamiento del cáncer.

El documento detalló que las irregularidades observadas no solo ponen en riesgo la conservación de los medicamentos, sino que también afectan la continuidad de los servicios médicos destinados a la población más vulnerable. “Durante la ejecución del servicio de Visita de Control a la operatividad del Departamento de Oncología, se han advertido tres situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado y logro de los objetivos”, señala la Contraloría.

La preocupación recae en la falta de infraestructura adecuada y la ausencia de controles básicos de seguridad en el hospital. Mientras tanto, pacientes que requieren sesiones de quimioterapia ambulatoria enfrentan retrasos en su tratamiento.

Almacenamiento inadecuado de medicamentos

Las áreas de Quimioterapia Ambulatoria y Mezclas Oncológicas permanecen inactivas desde 2022 por falta de climatización. Pacientes deben esperar para recibir tratamientos esenciales contra el cáncer. (Composición: Infobae / Contraloría Genetal)

El informe de la Contraloría, identificado como N.° 002-2025-OCI/5367-SVC, precisa que los medicamentos oncológicos se almacenan en condiciones que no cumplen los estándares requeridos. El espacio utilizado corresponde a un pasillo del área administrativa de la farmacia, donde se ubicó un estante sin cerradura y expuesto al polvo y otros agentes contaminantes.

El acceso a dicho ambiente no está restringido, lo que incrementa el riesgo de manipulación indebida de los fármacos. Tampoco se cuenta con un termómetro para controlar la temperatura del lugar, requisito indispensable para conservar la eficacia de los productos.

Además, el almacén original del Departamento de Oncología no cumple su función. En lugar de resguardar medicamentos, se hallaron estantes, cajas con equipos de protección personal y otros bienes sin relación con la atención de pacientes.

El Departamento de Oncología del hospital inició funciones en julio de 2022. No obstante, tras más de tres años, las áreas de Quimioterapia Ambulatoria y Mezclas Oncológicas permanecen inactivas. La razón principal es la falta de climatización de los ambientes, condición necesaria para garantizar la administración segura de medicamentos.

La Coordinadora del Programa Presupuestal Cáncer del nosocomio explicó que las instalaciones cuentan con seis camillas y equipos médicos listos para su uso, pero no pueden operar sin las condiciones ambientales adecuadas. El problema fue advertido desde octubre de 2022 en un informe que solicitaba la adecuación y mantenimiento de los espacios.

En dicho documento se indicaba que el objetivo era “contar con una infraestructura adecuada para una adecuada prestación de servicio de salud a la población abanquina y de la región de Apurímac”. Sin embargo, hasta agosto de 2025 la situación sigue sin resolverse.

Riesgo en el control de medicamentos

Pacientes oncológicos en Abancay enfrentan retrasos por fallas en infraestructura y control de medicamentos en hospital regional. (Composición: Infobae / Contraloría General)

Otra observación relevante se refiere a inconsistencias en los registros de medicamentos oncológicos. Se detectaron faltantes y sobrantes en los inventarios, lo que podría derivar en pérdidas y afectar la oportunidad de los tratamientos.

La Contraloría advierte que el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos (SISMED) no refleja datos confiables. “La situación expuesta advierte que el registro de medicamentos oncológicos en el SISMED no se estaría realizando de manera adecuada, con lo cual se estaría generando un reporte de datos poco fiable”, se lee en el informe.

El organismo de control recordó que, en caso de faltantes, se deben establecer responsabilidades. Si se trata de sustracción, corresponde una denuncia policial; si se debe a merma, solo se aceptará dentro de los márgenes de tolerancia; y en caso de negligencia, los responsables administrativos y pecuniarios serán los encargados del almacén.

El informe ya fue puesto en conocimiento del director general del hospital para que adopte medidas correctivas. Entre las disposiciones se precisa que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, se debe comunicar al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas o por adoptar.

“El presente informe contiene las situaciones adversas identificadas con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones, en la gestión institucional”, detalla el documento oficial.

El caso refleja una situación crítica para el funcionamiento del servicio de oncología en Abancay, donde cientos de pacientes esperan recibir tratamientos oportunos y seguros.