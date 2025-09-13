Perú

Óscar Arriola podría reemplazar a Víctor Arriola como comandante general de la PNP tras su suspensión

Ante la suspensión del actual comandante general, el jefe del Estado Mayor expresó confianza en asumir nuevas funciones, pero prefirió un pronunciamiento oficial y esperar la decisión del gobierno de Dina Boluarte

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar

El jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, se refirió a la suspensión de Víctor Zanabria Angulo como comandante general, decisión adoptada en el marco de las investigaciones por el caso ‘Policías Albañiles’. Arriola indicó que aguardará la confirmación oficial del relevo, dada la gravedad de las acusaciones relacionadas con presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad.

Con la salida temporal de Zanabria, Arriola asume la responsabilidad de encabezar la institución, función que ya ha desempeñado en otras ocasiones de manera interina durante las ausencias del jefe policial por motivo de viaje al extranjero. No obstante, esta vez podría ser oficialmente designado como nuevo comandante general de la PNP hasta que se resuelva la situación administrativa y judicial de Zanabria.

“Siempre he estado preparado para lo que Dios designe en cualquiera de los momentos, para cualquiera. Acuérdese que en el 2022 yo prácticamente estaba de baja en la Policía Nacional del Perú porque tuve algunas situaciones que consideré que era sumamente necesario. Nunca me arrepentiré de ello”, señaló en entrevista con Willax.

El jefe del Estado Mayor,
El jefe del Estado Mayor, Óscar Arriola, aguarda resolución oficial sobre liderazgo en la Policía| Andina

Reconoció que, según la normativa vigente, el subcomandante general debe asumir la jefatura de manera interina en caso de una suspensión formal, pero reiteró que la prioridad en este momento es actuar con “serenidad”.

Mientras se espera la notificación oficial y la definición del Gobierno de Dina Boluarte sobre la continuidad del mando en la PNP, Arriola recalcó que mantendrá la cautela y el respeto por los procesos administrativos y judiciales.

Por su parte, el abogado especialista en temas policiales, Stefano Miranda, también señaló que le corresponde a Arriola asumir el cargo, a pesar de que el suspendido comandante presente una apelación.

Suspensión por 18 meses

Según la resolución, la suspensión se ha establecido por un período de 18 meses, considerando la gravedad de las acusaciones, que incluyen colusión agravada, uso indebido de recursos públicos y apropiación ilícita. La medida busca garantizar la “continuidad de la investigación y evitar posibles riesgos de fuga o destrucción de pruebas”.

Suspensión del comandante general de la PNP podría llevar a Óscar Arriola| Exitosa

El caso se remonta a hechos ocurridos entre junio y noviembre de 2020, en el marco de contratos y compras irregularidades vinculadas a la reparación del patio de armas y otros servicios en la IX Macro Región Policial de Arequipa. Parte de las irregularidades incluyen la contratación directa de proveedores, utilización de efectivo sin registro y uso de personal policial en actividades no autorizadas, todo ello en perjuicio del patrimonio público.

Uno de los aspectos más relevantes del proceso fue la apropiación indebida de fondos públicos, por un monto cercano a los S/17 mil 600, en donde se habrían realizado coordinaciones telefónicas. Además, se detectó que varios funcionarios habrían facilitado el proceso, incluyendo la emisión de órdenes de servicio en contra de la normativa vigente.

El Poder Judicial fundamentó la decisión en la necesidad de limitar la posible obstrucción del proceso, además de respetar los límites legales establecidos que aseguran que la suspensión preventiva no exceda la mitad del tiempo que correspondería a la pena de la eventual condena.

Temas Relacionados

Óscar ArriolaVíctor ZanabriaPolicía Nacional del Perúperu-noticias

Más Noticias

Terminal Atocongo opera con normalidad en medio de su demolición por la Vía Expresa Sur

Una parte del local fue derribada días antes de que Rafael López Aliaga inaugure las pistas principales de la nueva vía rápida

Terminal Atocongo opera con normalidad

Pan con chicharrón peruano conquista el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos en un final histórico: así fue el anuncio

La última jornada del certamen gastronómico enfrentó a los icónicos desayunos de Perú y Venezuela, con el voto del público como juez principal. La definición, a cargo de Ibai Llanos, convocó a miles de espectadores en una transmisión en vivo en sus redes sociales

Pan con chicharrón peruano conquista

Perú es campeón del Mundial de Desayunos: pan con chicharrón vence a la arepa por una cantidad ajustada de votos

En la fecha final del concurso culinario, se midieron los emblemáticos desayunos de Perú y Venezuela, resultando ganador el representante peruano

Perú es campeón del Mundial

Perú ganó este premio en el Mundial de Desayunos por el triunfo del pan con chicharrón

El streamer español Ibai Llanos confirmó que el Perú había superado a Venezuela por solo 200.000 votos

Perú ganó este premio en

Estos son los 10 restaurantes de pan con chicharrón más conocidos de Lima

Mundial de Desayunos puso al chicharrón en los ojos del mundo. Indecopi reveló que hay 73 chicharronerías que registraron su identidad comercial

Estos son los 10 restaurantes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de Betssy Chávez no

Abogado de Betssy Chávez no descarta que exministra de Pedro Castillo postule a las próximas Elecciones 2026

Simpatía por Dina Boluarte cae al 0%: presidenta es superada por exreclusos, comediantes, excandidatos y expresidentes

Tren Lima - Chosica de Rafael López Aliaga recién funcionará el 2027, anunció el ministro de Transportes

Chau, Víctor Zanabria: Los argumentos del PJ para suspender por 18 meses al comandante general de la PNP

El político con mayor simpatía en el Perú no aparece en las encuestas publicadas: ¿Quién ostenta 15% de respaldo popular?

ENTRETENIMIENTO

Brenda Matos, exactriz de ‘Al

Brenda Matos, exactriz de ‘Al fondo hay sitio’, tiene emotivo reencuentro con su madre en Japón después de 22 años: “Sigo sin creerlo”

Magaly Medina pide votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “Por lo menos ganemos este”

Koky Belaunde sale en defensa de Gisela Valcárcel tras polémica con Fernando Muñiz: “No le perdonan el carácter que tiene”

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo videos íntimos con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Se reveló el coliseo que será sede de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: fecha de inicio, formato y cupo de extranjeras del torneo nacional

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs Portugal EN VIVO HOY: duelo de dobles por el día 2 de la Copa Davis