Elecciones 2026: Delincuencia podría aumentar durante campaña presidencial, según experto

El próximo 12 de abril de 2026, el Perú vivirá una nueva jornada democrática con las Elecciones Generales, en las que se elegirá al presidente y vicepresidentes de la República, a 130 congresistas y a los representantes ante el Parlamento Andino, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Más de 27 millones de ciudadanos estarán habilitados para acudir a las urnas entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., en lo que se prevé será una de las convocatorias más trascendentes de los últimos años.

De acuerdo con la ONPE, si ningún candidato presidencial alcanza el 50% de los votos válidos, se convocará a una segunda vuelta electoral, prevista semanas después.

Además, el organismo electoral ha recordado que en este proceso se aplicarán innovaciones como el voto digital para grupos priorizados, a fin de garantizar mayor participación y accesibilidad.

La campaña política se iniciará de manera oficial a finales del 2025. Este ambiente de efervescencia social y disputa política coincide con un escenario de creciente preocupación por la inseguridad ciudadana, lo que, según expertos, plantea un riesgo adicional para la estabilidad del proceso.

Las Elecciones Generales 2026 serán el 12 de abril del 2026. (Foto: Andina)

Riesgo de incremento de la delincuencia en campaña

César Ortiz, presidente de la Asociación de Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC), advirtió que la situación que atraviesa el país en materia de delincuencia es “más que crítica” y que podría agravarse en el periodo electoral.

“Este Gobierno ha dejado crecer este problema hasta esta situación que estamos y no hemos llegado al fondo, y lo digo, no hemos llegado al fondo de la violencia delictiva que se va a desatar en un año electoral”, señaló en entrevista para Exitosa Noticias.

El especialista explicó que los constantes cambios en el Ministerio del Interior y la ausencia de una política sostenida de Estado dificultan enfrentar a la criminalidad. “El Gobierno es tan corrupto que no le conviene tener una buena Policía”, afirmó.

Ortiz también llamó la atención a las autoridades locales. Según indicó, propuestas sencillas como la instalación de buzones de denuncia ciudadana para reportar casos de extorsión no han sido implementadas. “Ningún distrito ha hecho eso, no cuesta mucho dinero, es muy barato”, comentó.

El presidente de APROSEC subrayó que la violencia electoral podría intensificarse no solo por la pugna política, sino también por la presencia de bandas criminales extranjeras. “Hay colombianos, ecuatorianos, tienen armas de última generación, mejor que la Policía”, advirtió, destacando además que un alto porcentaje de detenidos en operativos corresponden a ciudadanos de nacionalidad extranjera.

(Foto referencial)

Llamado de alerta a la ciudadanía

Ortiz instó a los peruanos a ser conscientes de que la inseguridad no ha alcanzado aún su punto más alto y que en 2026 la situación podría empeorar. “Lo que queremos es advertir”, remarcó.

Con ello, el especialista dejó en claro que las elecciones 2026 no solo serán un momento crucial para definir el rumbo político del país, sino también un escenario donde la delincuencia organizada podría intentar aprovechar el clima de tensión social para expandirse.