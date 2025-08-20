Perú

Elecciones 2026: Delincuencia podría aumentar durante campaña presidencial, según experto

La violencia en las calles podría intensificarse en pleno proceso electoral, de acuerdo con advertencias de especialistas en seguridad ciudadana. El inicio de la campaña política y la fragilidad institucional serían factores de riesgo para el país

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Motocicleta - robo - extorsión
Motocicleta - robo - extorsión - delincuencia

El próximo 12 de abril de 2026, el Perú vivirá una nueva jornada democrática con las Elecciones Generales, en las que se elegirá al presidente y vicepresidentes de la República, a 130 congresistas y a los representantes ante el Parlamento Andino, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Más de 27 millones de ciudadanos estarán habilitados para acudir a las urnas entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., en lo que se prevé será una de las convocatorias más trascendentes de los últimos años.

De acuerdo con la ONPE, si ningún candidato presidencial alcanza el 50% de los votos válidos, se convocará a una segunda vuelta electoral, prevista semanas después.

Además, el organismo electoral ha recordado que en este proceso se aplicarán innovaciones como el voto digital para grupos priorizados, a fin de garantizar mayor participación y accesibilidad.

La campaña política se iniciará de manera oficial a finales del 2025. Este ambiente de efervescencia social y disputa política coincide con un escenario de creciente preocupación por la inseguridad ciudadana, lo que, según expertos, plantea un riesgo adicional para la estabilidad del proceso.

Las Elecciones Generales 2026 serán
Las Elecciones Generales 2026 serán el 12 de abril del 2026. (Foto: Andina)

Riesgo de incremento de la delincuencia en campaña

César Ortiz, presidente de la Asociación de Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC), advirtió que la situación que atraviesa el país en materia de delincuencia es “más que crítica” y que podría agravarse en el periodo electoral.

“Este Gobierno ha dejado crecer este problema hasta esta situación que estamos y no hemos llegado al fondo, y lo digo, no hemos llegado al fondo de la violencia delictiva que se va a desatar en un año electoral”, señaló en entrevista para Exitosa Noticias.

El especialista explicó que los constantes cambios en el Ministerio del Interior y la ausencia de una política sostenida de Estado dificultan enfrentar a la criminalidad. “El Gobierno es tan corrupto que no le conviene tener una buena Policía”, afirmó.

Ortiz también llamó la atención a las autoridades locales. Según indicó, propuestas sencillas como la instalación de buzones de denuncia ciudadana para reportar casos de extorsión no han sido implementadas. “Ningún distrito ha hecho eso, no cuesta mucho dinero, es muy barato”, comentó.

El presidente de APROSEC subrayó que la violencia electoral podría intensificarse no solo por la pugna política, sino también por la presencia de bandas criminales extranjeras. “Hay colombianos, ecuatorianos, tienen armas de última generación, mejor que la Policía”, advirtió, destacando además que un alto porcentaje de detenidos en operativos corresponden a ciudadanos de nacionalidad extranjera.

(Foto referencial)
(Foto referencial)

Llamado de alerta a la ciudadanía

Ortiz instó a los peruanos a ser conscientes de que la inseguridad no ha alcanzado aún su punto más alto y que en 2026 la situación podría empeorar. “Lo que queremos es advertir”, remarcó.

Con ello, el especialista dejó en claro que las elecciones 2026 no solo serán un momento crucial para definir el rumbo político del país, sino también un escenario donde la delincuencia organizada podría intentar aprovechar el clima de tensión social para expandirse.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Inseguridad ciudadanaCriminalidadperu-noticias

Últimas Noticias

Capturan en Chile a sospechoso del asesinato del periodista Gastón Medina, vinculado a la banda criminal ‘Los Piratas de Aragua’

Olfran Domingo Rivas Ramos fue detenido en la comuna de Maipú con documentos falsos y droga. Está sindicado como uno de los autores del crimen ocurrido el 20 de enero en Ica

Capturan en Chile a sospechoso

Consulta la clasificación económica de tu vivienda en el Padrón SISFOH 2025 solo con el número de tu DNI

El Padrón General de Hogares del Midis facilita la identificación de hogares vulnerables y asegura que los recursos lleguen a quienes más los necesitan

Consulta la clasificación económica de

Paro del jueves 21 de agosto será acatado por más de 400 empresas: “Los Chinos no van a operar y se sumarán más compañías”

En conversación con Infobae Perú, el presidente de Anitra desmintió al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y aseguró que un promedio de 20 mil vehículos, entre buses y custers, no saldrán a operar este jueves, lo que representa el 90% del transporte formal

Paro del jueves 21 de

Ignacio Buse logró su primer triunfo a nivel Grand Slam: venció a Lukas Neumayer en su debut en la ‘qualy’ del US Open 2025

El tenista peruano marcó un nuevo paso en su carrera, tras superar la primera ronda del abierto estadounidense. ‘Nacho’ se impuso en un intenso duelo de tres sets para avanzar a la segunda ronda

Ignacio Buse logró su primer

Álvaro Barco cuestionó resolución de CONAR por gol anulado de Universitario ante Sport Huancayo: “No sé si están tratando de ocultar algo”

El director deportivo de la ‘U’ alzó su voz luego del pronunciamiento de Víctor Hugo Carrillo en reconfirmar el tanto invalidado de Alex Valera. También habló del árbitro del clásico

Álvaro Barco cuestionó resolución de
ÚLTIMAS NOTICIAS
La contaminación por plásticos deja

La contaminación por plásticos deja de ser solo un problema ambiental y afecta la salud pública, según un experto

Una pareja caminaba por un cañadón en Mendoza y encontró huesos humanos de antigua data

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos procesados

Cinco recetas fáciles y reconfortantes para disfrutar en días de lluvia

Kicillof: “Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad concreta de ponerle un freno a Milei”

INFOBAE AMÉRICA
Cómo el cambio climático y

Cómo el cambio climático y la crisis de los océanos multiplican los encuentros entre tiburones y pescadores

La Casa Blanca aseguró que Donald Trump tiene diversas opciones militares para garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra con Rusia

EEUU aceptó conversar con delegados de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles

Los jefes de Estado Mayor de la OTAN se reunirán para hablar sobre la guerra Rusia-Ucrania

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

TELESHOW
Pampita se sinceró y contó

Pampita se sinceró y contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: “Es algo distinto que no había hecho antes”

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”

La foto retro de un ex Wachiturro junto a Cazzu que se volvió viral: “Ella era muy fan”

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez

Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”