Jóvenes no creen en la política: esperan propuestas concretas de los candidatos a las Elecciones 2026

Jóvenes no quieren oír a políticos de izquierda y derecha, sino solo propuestas | Video: ATV Noticias

Un estudio de la Universidad de Piura reveló que gran parte de la juventud universitaria en el Perú mantiene un marcado desapego hacia la vida política. Los jóvenes, que representan casi la mitad del electorado en los próximos comicios, muestran desconfianza frente a los líderes y partidos tradicionales, a quienes asocian con corrupción, falta de propuestas sostenibles y un Congreso que ha debilitado la institucionalidad en los últimos años.

De acuerdo con los resultados, el 58% de los estudiantes universitarios encuestados no se identifica con ninguna tendencia política, mientras que un 30% asegura ubicarse en la derecha o centroderecha y solo un 12% en la izquierda o centro izquierda. Para muchos de ellos, las etiquetas ideológicas han perdido relevancia.

“Más me importan las propuestas que puede ofrecer durante su gobierno, más que todo el plan de gobierno”, señaló uno de los jóvenes consultados.

El estudio también resalta que un 40% de universitarios afirma no tomar en cuenta la procedencia ideológica del futuro presidente, enfocándose únicamente en los proyectos que pueda presentar. “La verdad no evaluaría eso normalmente; más que nada valoraría sus propuestas”, dijo otro participante.

La investigación advierte que esta tendencia refleja un hartazgo ciudadano: los jóvenes perciben a los políticos como figuras que prometen en campaña y luego traicionan sus compromisos una vez en el poder. Este desencanto explica, en parte, la baja valoración que tiene actualmente la política en el país.

Sin embargo, la participación juvenil sigue siendo clave. Se estima que 2,5 millones de jóvenes votarán por primera vez en las próximas elecciones, lo que representa una responsabilidad significativa para el futuro democrático del Perú. Aunque las líneas que dividen a la izquierda y la derecha parecen haberse difuminado, los expertos coinciden en que los valores y creencias de los próximos votantes determinarán la dirección del país.

Más datos sobre la votación juvenil

La Encuesta Nacional de Juventudes 2021 ratifica el desapego de la juventud peruana a a la vida política. Según el estudio, apenas el 4,6 % confía en los partidos políticos, reflejo de una fuerte desafección y falta de representación. Aunque los jóvenes consumen grandes volúmenes de información —principalmente en redes sociales (87 %)—, esta exposición no se traduce en confianza ni en participación activa.

Elecciones 2026: se requiere certificado digital vigente para ejercer el voto digital. (Foto: Agencia Andina)

Expertos como Percy Medina advierten que la interacción política digital empobrece el diálogo democrático, mientras que Rolando Arellano señala que los jóvenes priorizan soluciones concretas (empleo, seguridad, educación) antes que ideologías. Por su parte, Gabriela Vega destaca la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico frente a la desinformación.

El estudio muestra que el entorno familiar y social influye decisivamente en el voto juvenil, ya que la mayoría toma en cuenta la opinión de amigos y familiares antes de decidir. Aunque 66 % cree que su voto puede mejorar el país, el desapego hacia partidos e ideologías tradicionales marca una distancia con la política formal, pese a movilizarse en torno a causas específicas como educación, empleo, violencia e inclusión cultural.

Gabriela Vega, cofundadora de Recambio, resalta una paradoja: los jóvenes consumen grandes volúmenes de información política, aunque esa exposición no se traduce en confianza. “Consumo no es equivalente a confianza”, precisa. Vega apunta que resulta imprescindible trabajar en herramientas de pensamiento crítico y discernimiento, especialmente en periodos electorales debido a la proliferación de noticias falsas y contenido no verificado.