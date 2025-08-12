Perú

Entre manifestantes y policías: Así fue el ingreso de Patricia Benavides al Ministerio Público

La fiscal fue convocada para participar en una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos. Aún está por definirse el despacho que presidirá

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Patricia Benavides regresó este martes al Ministerio Público tras ser convocada por la Junta de Fiscales Supremos, en su calidad de fiscal suprema titular, para participar en una sesión extraordinaria programada a las 9:00 a. m. Este fue su primer encuentro con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, desde su restitución en el cargo.

Minutos antes de la hora pactada, Benavides llegó a la sede central del Ministerio Público, ubicada en el jirón Áncash, acompañada por su abogado, Juan Peña. Un cordón de efectivos policiales custodiaba la entrada del edificio, ante la presencia de un pequeño grupo de manifestantes que protestaba por su retorno.

La fiscal descendió de su vehículo y, con una sonrisa, saludó a los medios de comunicación presentes. También intercambió un breve saludo con el vigilante de la institución antes de ingresar. Tras su entrada, la policía cerró filas para contener a los manifestantes, quienes intensificaron sus consignas en rechazo a Benavides.

Protestas y cordón policial marcan
Protestas y cordón policial marcan el ingreso de Patricia Benavides al Ministerio Público. Foto: captura Canal N

El futuro de la fiscal aún es incierto. Especialistas consultados señalan que lo más probable es que sea designada como representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, decisión que será tomada por votación de la Junta de Fiscales Supremos.

¿Cuál será el futuro de Patricia Benavides en el MP?

Fuentes del Ministerio Público señalan que, debido a las investigaciones y denuncias que enfrenta Patricia Benavides, la única plaza a la que podría acceder sería la del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Actualmente, Benavides es investigada en el caso Cuellos Blancos del Puerto, a cargo de fiscalías supremas anticorrupción, así como por un presunto conflicto de intereses en el área de Enriquecimiento Ilícito, donde se revisan expedientes que la involucran directamente. Estas circunstancias impedirían su designación en cualquiera de esos despachos, ya que ello generaría un evidente conflicto de intereses. Por este motivo, la única oficina disponible sin dicho impedimento es la del JNE.

Entre gritos y vigilancia policial:
Entre gritos y vigilancia policial: así fue la llegada de Patricia Benavides al Ministerio Público. Foto: captura video Alonso Ramos

Pese a ello, Patricia Benavides envió un oficio a Delia Espinoza solicitando ser incorporada en los despachos de la Primera o la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Argumentó que, de no cumplirse su pedido, Espinoza continuaría en desobediencia a lo dispuesto por la Junta Nacional de Justicia.

“Por tanto, en aras de la prevalencia de la institucionalidad, así como del orden constitucional y legal, solicito se me notifique con la resolución correspondiente ordenando mi reincorporación como fiscal suprema titular y la asignación del despacho fiscal supremo correspondiente”, señala parte del documento enviado.
Regreso polémico: así se define el futuro de Patricia Benavides en el Ministerio Público

Crisis en el Ministerio Público

Aunque el retorno de Benavides marca un nuevo episodio en el Ministerio Público, el analista político Vladimir Padilla considera que el enfrentamiento entre ambas fiscales solo contribuyó a erosionar la institucionalidad de la institución.

En la actualidad, Delia Espinoza afronta procesos ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y una denuncia constitucional en el Congreso de la República, los cuales podrían derivar en su destitución como fiscal de la Nación.

Patricia Benavides PJ admite a
Patricia Benavides PJ admite a trámite el hábeas corpus que presentó para anular suspensión de 24 meses - Andina

“La primera reflexión que debemos hacer es: ¿de qué sirvió todo este ínterin? Quieran o no, sin echar responsabilidad a nadie, se ha debilitado la institucionalidad del Ministerio Público, porque, durante todo este tiempo, no se ha establecido una lucha frontal contra la delincuencia", advirtió.

Temas Relacionados

Patricia BenavidesMinisterio PúblicoDelia EspinozaPNPperu-politica

