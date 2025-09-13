Beca Tec 2025: ¿Cuándo cierran las postulaciones para el concurso de Pronabec?

El plazo para inscribirse a la Beca Tec 2025 vence este lunes 15 de septiembre, a las 23:59 horas. Esta convocatoria, gestionada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), ofrece una posibilidad de formación superior a quienes deseen cursar carreras técnicas con una fuerte demanda en el mercado laboral. Se asignarán 300 plazas en este concurso con financiamiento total por parte del Estado.

Entre la oferta educativa, los postulantes pueden escoger entre 235 carreras técnicas distribuidas en tres niveles de formación: profesional técnico, técnico y auxiliar técnico. Las opciones abarcan diversas áreas, desde Operaciones Mineras, Asistencia Administrativa y Producción Agropecuaria, hasta Administración de Negocios Internacionales, Enfermería Técnica, Topografía y Geodesia, Explotación de Minas, Cuidados del niño y del adulto mayor, Asistente contable y Computación.

El listado completo de carreras e instituciones, así como sus sedes, están disponibles en la página web oficial del proceso, en la cual te puedes inscribir de forma gratuita.

beca TEC - Pronabec

Beneficios

La Beca Tec 2025 exime del pago de matrícula y del examen o carpeta de admisión, y proporciona una cobertura amplia que incluye tanto aspectos académicos como otros beneficios complementarios.

Adicionalmente, ofrece respaldo en alimentación, hospedaje, materiales de estudio, vestimenta o uniformes, movilidad local, útiles escolares y la entrega de una laptop u otro dispositivo similar. También considera el transporte interprovincial, garantizando un acompañamiento integral durante la formación de los beneficiarios.

Requisitos para postular

Poseer la ciudadanía peruana

Tener una edad comprendida entre 17 y 39 años al 7 de julio de 2025

Haber finalizado los estudios de secundaria en una modalidad validada por el Ministerio de Educación

Haber sido admitido en una institución superior, sede y programa considerados elegibles para comenzar estudios en 2025 o 2026

Presentar las declaraciones juradas y los documentos requeridos mediante el módulo de postulación

Impedimentos para postular

Quienes cursaron o estén cursando estudios superiores en Perú o en el extranjero antes del 30 de junio de 2025, a excepción de aquellos con retiro total aprobado antes de la publicación de las bases.

Personas que resultaron adjudicatarias de apoyos educativos financiados por el Estado para pregrado o posgrado en el periodo de impedimento.

Postulantes que renunciaron o perdieron previamente una ayuda gestionada por Pronabec para pregrado o posgrado.

Aquellos que concluyeron estudios universitarios, pedagógicos o tecnológicos y obtuvieron título profesional o técnico antes de postular.

Quienes proporcionaron información socioeconómica o académica falsa para acceder o conservar una subvención o crédito educativo del Pronabec.

Beca TEC es una iniciativa de Pronabec. (Foto: Minedu)

Condiciones priorizables

Poseer una clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh)

Ser víctima de hechos de violencia ocurridos entre 1980 y 2000

Contar con acreditación de discapacidad

Ser bombero en actividad o hijo/a de bombero activo

Haber sido reconocido como beneficiario según la ley de protección integral para menores en situación de orfandad

Formar parte de poblaciones expuestas a metales pesados u otras sustancias químicas peligrosas

Residir en jurisdicciones comprendidas en las zonas del Huallaga o Vraem

Integrar comunidades nativas amazónicas, campesinas o pertenecer al pueblo afroperuano

Contar con licencia como exmiembro del Servicio Militar Voluntario

Cronograma completa

Postulación: del 21/7/2025 al 15/9/2025 (23:59 horas)

Subsanación: del 5/9/2025 al 26/9/2025

Validación: del 5/9/2025 al 3/10/2025

Publicación de seleccionados: 13/10/2025

Aceptación de la beca: del 13/10/2025 (desde las 14:00 horas) hasta el 20/10/2025

Publicación de becarios: desde el 15/10/2025

Para consultas adicionales, se puede contactar al canal de Facebook de Pronabec, enviar un mensaje al número de WhatsApp 914 121 106 o comunicarse a la línea gratuita 0800 000 18.