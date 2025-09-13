Perú

Beca Tec 2025: ¿Cuándo cierran las postulaciones para el concurso de Pronabec?

Esta beca cubre alimentación, alojamiento, materiales académicos, ropa o uniformes, transporte dentro de la ciudad, artículos escolares y la entrega de una laptop o equipo equivalente

Por Alejandro Aguilar

El plazo para inscribirse a la Beca Tec 2025 vence este lunes 15 de septiembre, a las 23:59 horas. Esta convocatoria, gestionada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), ofrece una posibilidad de formación superior a quienes deseen cursar carreras técnicas con una fuerte demanda en el mercado laboral. Se asignarán 300 plazas en este concurso con financiamiento total por parte del Estado.

Entre la oferta educativa, los postulantes pueden escoger entre 235 carreras técnicas distribuidas en tres niveles de formación: profesional técnico, técnico y auxiliar técnico. Las opciones abarcan diversas áreas, desde Operaciones Mineras, Asistencia Administrativa y Producción Agropecuaria, hasta Administración de Negocios Internacionales, Enfermería Técnica, Topografía y Geodesia, Explotación de Minas, Cuidados del niño y del adulto mayor, Asistente contable y Computación.

El listado completo de carreras e instituciones, así como sus sedes, están disponibles en la página web oficial del proceso, en la cual te puedes inscribir de forma gratuita.

Beneficios

La Beca Tec 2025 exime del pago de matrícula y del examen o carpeta de admisión, y proporciona una cobertura amplia que incluye tanto aspectos académicos como otros beneficios complementarios.

Adicionalmente, ofrece respaldo en alimentación, hospedaje, materiales de estudio, vestimenta o uniformes, movilidad local, útiles escolares y la entrega de una laptop u otro dispositivo similar. También considera el transporte interprovincial, garantizando un acompañamiento integral durante la formación de los beneficiarios.

Requisitos para postular

  • Poseer la ciudadanía peruana
  • Tener una edad comprendida entre 17 y 39 años al 7 de julio de 2025
  • Haber finalizado los estudios de secundaria en una modalidad validada por el Ministerio de Educación
  • Haber sido admitido en una institución superior, sede y programa considerados elegibles para comenzar estudios en 2025 o 2026
  • Presentar las declaraciones juradas y los documentos requeridos mediante el módulo de postulación

Impedimentos para postular

  • Quienes cursaron o estén cursando estudios superiores en Perú o en el extranjero antes del 30 de junio de 2025, a excepción de aquellos con retiro total aprobado antes de la publicación de las bases.
  • Personas que resultaron adjudicatarias de apoyos educativos financiados por el Estado para pregrado o posgrado en el periodo de impedimento.
  • Postulantes que renunciaron o perdieron previamente una ayuda gestionada por Pronabec para pregrado o posgrado.
  • Aquellos que concluyeron estudios universitarios, pedagógicos o tecnológicos y obtuvieron título profesional o técnico antes de postular.
  • Quienes proporcionaron información socioeconómica o académica falsa para acceder o conservar una subvención o crédito educativo del Pronabec.
Condiciones priorizables

  • Poseer una clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh)
  • Ser víctima de hechos de violencia ocurridos entre 1980 y 2000
  • Contar con acreditación de discapacidad
  • Ser bombero en actividad o hijo/a de bombero activo
  • Haber sido reconocido como beneficiario según la ley de protección integral para menores en situación de orfandad
  • Formar parte de poblaciones expuestas a metales pesados u otras sustancias químicas peligrosas
  • Residir en jurisdicciones comprendidas en las zonas del Huallaga o Vraem
  • Integrar comunidades nativas amazónicas, campesinas o pertenecer al pueblo afroperuano
  • Contar con licencia como exmiembro del Servicio Militar Voluntario

Cronograma completa

  • Postulación: del 21/7/2025 al 15/9/2025 (23:59 horas)
  • Subsanación: del 5/9/2025 al 26/9/2025
  • Validación: del 5/9/2025 al 3/10/2025
  • Publicación de seleccionados: 13/10/2025
  • Aceptación de la beca: del 13/10/2025 (desde las 14:00 horas) hasta el 20/10/2025
  • Publicación de becarios: desde el 15/10/2025

Para consultas adicionales, se puede contactar al canal de Facebook de Pronabec, enviar un mensaje al número de WhatsApp 914 121 106 o comunicarse a la línea gratuita 0800 000 18.

