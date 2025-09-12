Perú

Vía Expresa Norte: el corredor vial que tendrá 15 nuevas estaciones del Metropolitano para conectar Izaguirre, Tomás Valle y Naranjal

La extensión de 10 kilómetros a lo largo de la emblemática Avenida Universitaria, la cual busca unir Comas, San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos y Carabayllo para reducir el tiempo de viaje

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Vía Expresa Norte: el corredor vial que tendrá 15 nuevas estaciones del Metropolitano para conectar Izaguirre, Tomás Valle y Naranjal| EMAPE

La Municipalidad de Lima anunció oficialmente el inicio de la megaobra Vía Expresa Norte, un proyecto vial que beneficiaría el transporte público masivo en Lima Norte y ampliará la red del Metropolitano. Este corredor de uso exclusivo para buses cubrirá una extensión de 10 kilómetros a lo largo de la emblemática Avenida Universitaria, uniendo estratégicamente los distritos de Comas, San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos y Carabayllo.

El proyecto contempla la construcción de 15 estaciones a nivel y tres estaciones elevadas, sistema que hasta ahora solo disponía de terminales a ras de suelo. Las nuevas estaciones elevadas, que serán ubicadas en puntos de gran congestión vial como el cruce de la avenida Universitaria con Izaguirre, permitirán a los autobuses evitar intersecciones críticas, agilizando los tiempos de traslado y descongestionando las avenidas principales.

Nueva Vía Expresa Norte: así
Nueva Vía Expresa Norte: así será el corredor que modernizará el transporte público en Lima Norte| EMAPE

¿Dónde se ubicará la Vía Expresa Norte?

La infraestructura iniciará en la avenida Metropolitana, en Comas, y se extenderá hasta el óvalo José Granda en San Martín de Porres. Esta obra permitirá recorrer el tramo completo en solo 30 minutos, gracias a la circulación exclusiva de buses de transporte masivo en el corredor.

El corredor se convertirá en un eje de integración también para los habitantes de Independencia, Los Olivos y Carabayllo, ofreciendo una alternativa segura, rápida y de calidad para traslados diarios, reduciendo la necesidad de usar transporte informal o vehículos particulares. Además, con la implementación de las tres estaciones elevadas, se avanza hacia una infraestructura que facilita una circulación ininterrumpida y más ordenada en los principales cruces del sector.

Vía Expresa Norte: el corredor
Vía Expresa Norte: el corredor vial que tendrá 15 nuevas estaciones del Metropolitano para conectar Izaguirre, Tomás Valle y Naranjal| EMAPE

La exclusividad del carril para el Metropolitano y el número de nuevas paradas urbanas buscan, además, promover el uso del transporte público y mejorar la movilidad de quienes diariamente necesitan desplazarse entre Izaguirre, Tomás Valle, Naranjal y otros puntos de la capital.

Cierre de la avenida Universitaria

Por su parte, la gestión municipal informó el cierre de las vías auxiliares de la avenida Universitaria entre Tomás Valle y Angélica Gamarra para avanzar con la construcción de la Vía Expresa Norte. El cierre, que rige desde el 11 de septiembre, se mantendrá durante 75 días y busca facilitar la obra en la calzada central destinada al Metropolitano.

De acuerdo con Emape, los vehículos privados deberán circular por dos carriles habilitados en las auxiliares, mientras que los buses y camiones emplearán los dos carriles principales. Personal de tránsito y señalización especial fueron dispuestos en la zona para guiar a los conductores y minimizar los retrasos.

Las autoridades calculan que el tramo se reabrirá el 25 de noviembre. Actualmente, ya se realizan trabajos de movimiento de tierras en la berma central, donde se prevé construir los carriles exclusivos para el transporte público dentro de un tramo total de 8,7 kilómetros.

Inauguración de la Vía Expresa Sur

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, inauguró la Vía Expresa Sur como solución al tráfico entre el centro y la Panamericana Sur, aunque la obra permanece inconclusa. Solo se habilitaron 5 kilómetros de carriles principales, mientras los auxiliares no están asfaltados y falta señalización en la pista central.

El entorno presenta acumulación de desmonte y residuos, situación grave por la cercanía de un colegio. Conductores y peatones enfrentan riesgos diarios, especialmente por los embotellamientos en el acceso a la Panamericana Sur.

Temas Relacionados

Vía Expresa NorteMMLAvenida UniversitariaAvenida IzaguirreAvenida Tomás ValleEmapeperu-noticias

Más Noticias

Papa León XIV es invitado a Cajamarca para el Corpus Christi 2026: Carta llegó al Vaticano

La Gerencia de Turismo y Cultura provincial coordinó con un artista peruano para que la carta llegue hasta la Santa Sede

Papa León XIV es invitado

Precio del dólar ahora sube: Así cerró el tipo de cambio este 12 de septiembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar ahora sube:

Ignacio Buse vive la locura de Perú en el Mundial de los Desayunos: “Yo soy feliz con mi pan con chicharrón”

El tenista peruano que hoy debutará en la Copa Davis comentó que está atento al concurso de Ibai Llanos y que le encanta el pan con chicharrón con su tamalito. “Es perfecto”, dijo

Ignacio Buse vive la locura

Beéle asegura que también es la víctima tras filtración de videos íntimos con Isabella Ladera

El cantante colombiano rechazó las acusaciones de Isabella Ladera y afirmó, mediante un comunicado, que también es víctima de la exposición de su privacidad tras la viralización del material en redes

Beéle asegura que también es

Difunden audio donde Juan José Santiváñez hablaría de sus influencias en el TC: “Tenemos a dos magistrados”

Punto Final publica grabación que el ministro de Justicia habría enviado a un allegado de su excliente, a quien habría exigido 20 mil dólares para asegurar un fallo favorable

Difunden audio donde Juan José
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Difunden audio donde Juan José

Difunden audio donde Juan José Santiváñez hablaría de sus influencias en el TC: “Tenemos a dos magistrados”

Congresista María Acuña devuelve terreno del parque que invadió en Surco

Gustavo Gorriti advierte que amenaza de Rafael López Aliaga “es una exhortación” a que un sicario atente en su contra

Pedro Castillo cree que aún es presidente: “Espero que el Congreso me notifique la moción de vacancia”

Marisol Espinoza defiende a César Acuña y asegura que gobernador regional se siente ‘acosado’ por investigaciones periodísticas

ENTRETENIMIENTO

Beéle asegura que también es

Beéle asegura que también es la víctima tras filtración de videos íntimos con Isabella Ladera

Productora afirma supuesta infidelidad pasada de Maju Mantilla con actor colombiano George Slebi: “Hay pruebas”

Magaly Medina revela fotos inéditas de Maju Mantilla con el productor y confiesa como las obtuvo: “Uno al lado del otro”

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla aún convive con Gustavo Salcedo tras decir ‘exesposo’: “No mientas, te tenía en un pedestal”

“Task: Unidad Especial” se consolida como la serie más vista en HBO Max Perú

DEPORTES

Ignacio Buse vs Jaime Faria

Ignacio Buse vs Jaime Faria EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 1 de la Copa Davis 2025

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales TV de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo continental

Perú vs Portugal en Copa Davis 2025: fechas, horarios y canal TV para ver los duelos por el Grupo Mundial I

A qué hora juega Ignacio Buse vs Jaime Faria HOY, por el día 1 de la Copa Davis 2025

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV