Vía Expresa Norte: el corredor vial que tendrá 15 nuevas estaciones del Metropolitano para conectar Izaguirre, Tomás Valle y Naranjal

La Municipalidad de Lima anunció oficialmente el inicio de la megaobra Vía Expresa Norte, un proyecto vial que beneficiaría el transporte público masivo en Lima Norte y ampliará la red del Metropolitano. Este corredor de uso exclusivo para buses cubrirá una extensión de 10 kilómetros a lo largo de la emblemática Avenida Universitaria, uniendo estratégicamente los distritos de Comas, San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos y Carabayllo.

El proyecto contempla la construcción de 15 estaciones a nivel y tres estaciones elevadas, sistema que hasta ahora solo disponía de terminales a ras de suelo. Las nuevas estaciones elevadas, que serán ubicadas en puntos de gran congestión vial como el cruce de la avenida Universitaria con Izaguirre, permitirán a los autobuses evitar intersecciones críticas, agilizando los tiempos de traslado y descongestionando las avenidas principales.

Nueva Vía Expresa Norte: así será el corredor que modernizará el transporte público en Lima Norte| EMAPE

¿Dónde se ubicará la Vía Expresa Norte?

La infraestructura iniciará en la avenida Metropolitana, en Comas, y se extenderá hasta el óvalo José Granda en San Martín de Porres. Esta obra permitirá recorrer el tramo completo en solo 30 minutos, gracias a la circulación exclusiva de buses de transporte masivo en el corredor.

El corredor se convertirá en un eje de integración también para los habitantes de Independencia, Los Olivos y Carabayllo, ofreciendo una alternativa segura, rápida y de calidad para traslados diarios, reduciendo la necesidad de usar transporte informal o vehículos particulares. Además, con la implementación de las tres estaciones elevadas, se avanza hacia una infraestructura que facilita una circulación ininterrumpida y más ordenada en los principales cruces del sector.

La exclusividad del carril para el Metropolitano y el número de nuevas paradas urbanas buscan, además, promover el uso del transporte público y mejorar la movilidad de quienes diariamente necesitan desplazarse entre Izaguirre, Tomás Valle, Naranjal y otros puntos de la capital.

Cierre de la avenida Universitaria

Por su parte, la gestión municipal informó el cierre de las vías auxiliares de la avenida Universitaria entre Tomás Valle y Angélica Gamarra para avanzar con la construcción de la Vía Expresa Norte. El cierre, que rige desde el 11 de septiembre, se mantendrá durante 75 días y busca facilitar la obra en la calzada central destinada al Metropolitano.

De acuerdo con Emape, los vehículos privados deberán circular por dos carriles habilitados en las auxiliares, mientras que los buses y camiones emplearán los dos carriles principales. Personal de tránsito y señalización especial fueron dispuestos en la zona para guiar a los conductores y minimizar los retrasos.

Las autoridades calculan que el tramo se reabrirá el 25 de noviembre. Actualmente, ya se realizan trabajos de movimiento de tierras en la berma central, donde se prevé construir los carriles exclusivos para el transporte público dentro de un tramo total de 8,7 kilómetros.

Inauguración de la Vía Expresa Sur

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, inauguró la Vía Expresa Sur como solución al tráfico entre el centro y la Panamericana Sur, aunque la obra permanece inconclusa. Solo se habilitaron 5 kilómetros de carriles principales, mientras los auxiliares no están asfaltados y falta señalización en la pista central.

El entorno presenta acumulación de desmonte y residuos, situación grave por la cercanía de un colegio. Conductores y peatones enfrentan riesgos diarios, especialmente por los embotellamientos en el acceso a la Panamericana Sur.