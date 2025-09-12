Magaly Medina defiende su versión sobre Maju Mantilla y lanza dardo a canales digitales: “No tienen credibilidad”

Magaly Medina y el caso Maju Mantilla: “No les interesa hundir reputaciones”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del jueves, Magaly Medina volvió a encender la polémica en su programa al arremeter contra los llamados por ella “chismosos digitales”, a quienes acusó de difundir rumores sin pruebas solo con el fin de ganar notoriedad en redes sociales.

La periodista se tomó unos minutos para cuestionar la manera en que ciertos pódcast e influencers lanzan comentarios sin confirmar datos, en medio del reciente escándalo que involucra a Maju Mantilla.

“No se podía, sin prueba alguna, sin confirmación de una noticia, sin tener nada que te respalde, decir eso. Eso es soberanamente atrevido”, expresó la conductora de Magaly TV, La Firme, al inicio de su espacio. Con tono firme, criticó duramente la ligereza con la que algunos personajes utilizan un micrófono y una cámara para emitir afirmaciones que, según ella, solo generan desinformación.

Los rumores que vinculaban en un romance a Maju Mantilla con Fernando Díaz

El punto más álgido de su discurso llegó cuando se refirió directamente a los rumores que circularon en redes sobre un supuesto romance entre Maju Mantilla y el conductor Fernando Díaz. Magaly fue tajante en recalcar que esa versión nunca fue respaldada por sus fuentes y que, por el contrario, la información que manejaban en su equipo apuntaba hacia otro nombre: el del productor de la exreina de belleza.

“Acá aclaré y dije mi opinión, acerca de que se echaran a andar esos rumores. Porque nuestra fuente no tenía nada que ver de Maju con alguno de sus compañeros, sino más bien con su productor. Era una información que sí manejábamos hace bastante tiempo”, sostuvo.

Con esas palabras, la periodista dejó claro que la investigación en su programa sigue un criterio distinto al de quienes, a su juicio, buscan protagonismo a cualquier costo. “Cogen una cámara y un micrófono, y sueltan lo primero que se les viene a la cabeza. No les interesa hundir reputaciones, no les interesa correr falsas afirmaciones, mentiras y difamaciones”, añadió visiblemente molesta.

El mensaje de Magaly se extendió a una reflexión sobre el daño que puede causar el mal manejo de la información. En su opinión, lo que debería ser un trabajo serio de corroboración y contraste de fuentes, se ha convertido en un espacio de especulación sin límites. Esa situación, aseguró, no solo afecta a las figuras públicas, sino también a la credibilidad de los medios digitales.

Con ironía, la popular ‘urraca’ describió a estos difusores de rumores como “un grupo de cuatro gatos” que no tienen peso real en el público masivo. “Lo hacen porque les da la gana, son irresponsables, porque los ve además un grupo de 4 gatos y como nadie los rebota, son inimputables (...) No tienen credibilidad y son tan poquita cosa, que nadie los toma en serio”, sentenció, generando aplausos entre su audiencia.

Las palabras de Magaly no solo marcaron distancia con quienes lanzaron especulaciones sobre Maju Mantilla, sino que también revelaron que aún habría más detalles por contar sobre este caso. Con cierto aire de suspenso, insinuó que la historia no estaría cerrada y que, en su momento, podrían darse a conocer más cabos sueltos. “Luego de ir a la fuente, que nos confirme que sí era cierto, lo dijimos y lo dimos, si no, no. Más, se los podré decir en su momento, ahorita, creo que no, vamos a unir otros cabos”, adelantó.

