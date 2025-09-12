Perú

Día del Shopping 2025: ¿Cuándo será el evento en que los centros comerciales ofrecerán descuentos de hasta 70%?

Se calcula que el evento atraerá a más de 4 millones de personas en los distintos malls participantes y que las ventas de septiembre podrían superar los S/ 2.950 millones

El Día del Shopping regresa este 2025 con un fin de semana cargado de promociones, espectáculos y experiencias para las familias peruanas. La Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) confirmó que la campaña se desarrollará el sábado 27 y domingo 28 de septiembre en todos los malls del país.

Este evento, considerado como una de las citas más importante del retail peruano, busca ofrecer descuentos agresivos que alcanzarán hasta el 70%, al mismo tiempo que refuerza su carácter como espacio de encuentro que combina ahorro, entretenimiento y gastronomía.

Objetivos del Día del Shopping 2025

La edición de este año mantiene tres metas principales. Por un lado, dinamizar el comercio minorista en beneficio de toda la cadena de valor, desde las grandes tiendas hasta los pequeños negocios. Asimismo, poner al alcance de los consumidores precios reducidos en una amplia gama de productos para incentivar compras planificadas.

El tercer objetivo está ligado a su consolidación como tradición: que las familias esperen cada septiembre esta fecha, sabiendo que encontrarán un entorno seguro, cómodo y con múltiples actividades para disfrutar más allá de las compras.

Expectativas y proyecciones del evento

El desempeño de la edición 2024 marcó la pauta para el optimismo de este año. En aquella ocasión, el número de visitantes aumentó en 7% y las ventas crecieron 6% durante septiembre, cifras que fortalecieron la confianza de los organizadores en la continuidad del evento.

Para 2025, la meta es atraer a más de 4 millones de personas en solo dos días. Además, se estima que las ventas de septiembre alcancen los S/ 2.950 millones, lo que representaría un incremento mayor al 7% respecto al año anterior, acompañado de un alza de 9% en la afluencia a los centros comerciales.

Declaraciones de ACCEP

“La confianza del consumidor peruano en esta campaña nos motiva a seguir innovando cada año. El Día del Shopping ya no es solo una fecha de descuentos, sino un espacio donde las familias pueden vivir experiencias únicas, disfrutar de la gastronomía y el entretenimiento, y sentir que forman parte de una gran celebración nacional”, afirmó José Antonio Contreras, gerente general de ACCEP.

Estas palabras reflejan la intención de la asociación de posicionar este evento más allá de la simple actividad comercial. El objetivo es que cada edición signifique también un espacio de convivencia y celebración para el público, reforzando la relación entre los centros comerciales y la comunidad.

Oferta comercial y alcance nacional

Los consumidores encontrarán un portafolio variado que incluye moda, accesorios, tecnología, electrodomésticos, muebles, productos para el hogar, deporte y bienestar. De esta forma, las familias tendrán la oportunidad de renovar su guardarropa, equipar sus viviendas o acceder a artículos de cuidado personal a precios reducidos.

La experiencia será reforzada con actividades en vivo, talleres y propuestas gastronómicas. Además, la campaña mantiene su carácter descentralizado, con fuerte presencia en provincias. Ciudades como Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Cajamarca y Huancayo tendrán un rol clave, ya que los centros comerciales de estas regiones representan el 45% del total nacional y alcanzan volúmenes de ventas comparables a los de Lima.

Panorama del comercio moderno

De acuerdo con ACCEP, en el primer semestre de 2025 el comercio moderno creció más del 5% respecto al mismo lapso de 2024. Estas cifras muestran una tendencia positiva para el sector, que se vería reforzada por la campaña de septiembre.

Si se mantiene el mismo ritmo en la segunda mitad del año, las ventas de los centros comerciales asociados podrían cerrar el 2025 con una facturación cercana a los S/ 40.000 millones, consolidando su importancia dentro de la economía peruana.

Segundo centro comercial de San Juan de Lurigancho contará con 345 locales

San Juan de Lurigancho se prepara para recibir un complejo comercial que transformará su dinámica urbana. Cencosud tiene previsto inaugurar a fines de 2025 un moderno mall de 107.700 m², distribuido en siete pisos, en el terreno donde actualmente funciona el Metro Hacienda. La obra se ubica frente a la estación de la Línea 1 del Metro de Lima, lo que abre la posibilidad de una conexión directa con el transporte.

El proyecto busca ofrecer nuevas alternativas de compras y entretenimiento a los más de 1,5 millones de vecinos del distrito, además de captar público de otros puntos de la capital. Su localización en la avenida Próceres de la Independencia, rodeada de marcas y servicios consolidados, asegura un gran movimiento desde el inicio de operaciones.

El centro contará con 345 tiendas, cuatro grandes locales ancla, un patio de comidas, restaurantes en la terraza, salas de cine, un centro médico y áreas de esparcimiento, con un diseño orientado a convertirse en un espacio integral de encuentro.

