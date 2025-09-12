Cae banda dedicada a la extorsión de obras en La Victoria: exigían S/2.000 a una abuelita para dejarle construir su casa

Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a alias ‘El Mono’ mientras exigía el pago de S/ 2.000 a una adulta mayor para permitir la continuación de la construcción de su vivienda en La Victoria. Foto: Composición Infobae Perú

Un operativo policial en el distrito de La Victoria permitió la captura de alias ‘Mono’, un ranqueado delincuente que lideraba una organización criminal dedicada a la extorsión. La banda conocida como “Los Malditos de La Pólvora” exigía S/ 2.000 a una adulta mayor para permitirle continuar con la construcción de su vivienda.

La intervención fue resultado de un trabajo coordinado entre la División Policial Centro 2 y el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) La Victoria–San Luis. La rápida acción de los efectivos permitió detener en flagrancia a los extorsionadores cuando aún estaban exigiendo el dinero a su víctima.

Estas capturas se enmarcan dentro de un esfuerzo mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), que en las últimas 24 horas ejecutó operativos simultáneos a nivel nacional. Como resultado, se desarticularon 48 bandas criminales, se detuvo a 637 delincuentes en flagrancia y se capturó a 193 personas con requisitorias judiciales vigentes.

Además de las detenciones, los agentes incautaron 13.031 envoltorios de droga y más de S/ 226.000 provenientes de actividades ilícitas. La PNP destacó que estas acciones permiten reducir la sensación de inseguridad en diversas jurisdicciones y reforzar la confianza de la ciudadanía en las autoridades.

La rápida acción policial permitió detener también a los cómplices de ‘El Mono’, identificados como Gerson Roger Mejía Ogose, alias ‘Loquito’, y Jeremy Ian Medina Casas, alias ‘Jeremy’, quienes contaban con antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas. Foto: Mininter

Vecinos de La Victoria eran blanco de extorsiones

La organización criminal operaba bajo un esquema de intimidación y amenazas directas a sus víctimas. Los extorsionadores se acercaban a vecinos y empresarios, exigiendo sumas de dinero a cambio de “permitir” la continuidad de obras de construcción o actividades comerciales, aprovechándose del miedo de sus víctimas.

En esta ocasión, los agentes de la PNP intervinieron justo cuando ‘Mono’ y sus cómplices exigían S/ 2.000 a una adulta mayor. La mujer, atemorizada por las amenazas de violencia física, había denunciado la situación ante las autoridades, permitiendo que se proceda con la captura en flagrancia.

Durante la detención, se incautaron cuatro teléfonos celulares que habrían sido utilizados para coordinar las extorsiones y otras actividades ilícitas. También se presume que estos sujetos participaron en recientes delitos de robo agravado mediante modalidad falso pasajero y asaltos a transeúntes, consolidando su peligrosidad en la zona.

Cabecilla de extorsionadores mantiene un largo prontuario criminal

El líder de la banda fue identificado como Junnior Enmanuel Medina Ellen (31), alias ‘Mono’. Se trata de un ranqueado delincuente con antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas, recientemente liberado del penal de San Pedro, lo que evidencia su reincidencia en actividades criminales.

Junnior Enmanuel Medina Ellen, alias ‘Mono’, tenía requisitoria vigente y un largo historial criminal que incluía robo agravado y tráfico de drogas, además de aparecer en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior con una recompensa de S/ 20.000.

Según reportes del Ministerio del Interior, en 2016, Junior apareció en el Programa de Recompensas con una oferta de S/ 20.000 por información sobre su paradero. Ese mismo año, fue capturado por la PNP en posesión de pasta básica de cocaína (PBC) y marihuana, confirmando su vinculación con el crimen organizado desde temprana edad.

Su historial delictivo evidencia un patrón de reincidencia, consolidándose como un peligroso cabecilla en La Victoria. Su capacidad para organizar bandas y realizar extorsiones lo convierte en uno de los objetivos principales de los operativos de la Policía Nacional.

Alias ‘Loquito’ y ‘Jeremy’ caen tras denuncia de una víctima

La acción policial también permitió detener a dos de sus colaboradores cercanos: Gerson Roger Mejía Ogose (30), alias ‘Loquito’, y Jeremy Ian Medina Casas (27), alias ‘Jeremy’. Ambos presentan antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas, confirmando su implicancia en actividades delictivas recurrentes.

La denuncia de la víctima fue clave para la operación. La mujer alertó a la Policía Nacional sobre los pagos semanales exigidos por los delincuentes, quienes incluso amenazaban con atentar contra su integridad y la de su familia.

El decomiso de los teléfonos celulares y la detención de los tres sujetos permitió interrumpir la cadena de extorsión y prevenir futuros delitos. La PNP continúa con las investigaciones para desarticular completamente a la organización y capturar a otros posibles miembros que aún operan en la zona, reforzando la seguridad vecinal.

Números de emergencia para denunciar extorsiones

• Central 111: Servicio gratuito y confidencial de la PNP, disponible 24 horas.

• Central de Emergencias 105: Coordinación inmediata con la PNP.

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

• Comisarías locales: Puntos de denuncia disponibles en cada distrito.