Perú Deportes

Jorge Fossati lamentó no “ayudar más” a la selección peruana en las Eliminatorias 2026 y advirtió: “Algunos hoy están contentos”

El director técnico de Universitario de Deportes se pronunció sobre la eliminación de la ‘bicolor’ en el último proceso eliminatorio. En su proceso ganó un duelo oficial, perdió cinco y empató tres

Por José Manuel Quintana

Guardar
Jorge Fossati se refirió sobre
Jorge Fossati se refirió sobre la eliminación de Perú de las Eliminatorias 2026. Crédito: Difusión

A la hora de hacer el balance de las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026, las razones de la eliminación son múltiples. Una corriente se inclina por haber contratado tres técnicos en un solo proceso, una teoría que perdió valor con la clasificación de Bolivia al repechaje. De todos modos, uno de los responsables de la selección peruana con miras a Estados Unidos, México y Canadá fue Jorge Fossati.

El ‘Nonno’ atendió a la prensa tras un entrenamiento con el equipo ‘merengue’ en Campo Mar. Con la eliminación consumada, el estratega uruguayo lamentó no haber cumplido el objetivo. En combinado nacional, Fossati dirigió seis compromisos: solo ganó un partido, empató dos y perdió tres. La solitaria victoria significó los primeros tres puntos de labicolor’ rumbo a la justa del año próximo.

Me queda la desazón de no haber podido ayudar más y mejor para que se ese sueño de todos los peruanos”, se sinceró. Luego, se “rectificó” y corrigió: “El sueño de muchos peruanos”. El ‘charrúa’ explicó que “algunos hoy están contentos” de que Perú se haya quedado fuera del Mundial por segunda edición consecutiva. “Siempre tuve la firme convicción de que podíamos clasificar”, concluyó.

Durante los procesos de Juan
Durante los procesos de Juan Reynoso y Jorge Fossati, la selección peruana solo sumó una victoria en Eliminatorias 2026.

El recambio generacional

El curtido entrenador se refirió acerca del esperado recambio generacional en la selección nacional: en 2024, por ejemplo, Perú fue el equipo de fútbol más longevo en todo el mundo. En este tópico, el adiestrador aconsejó a los medios.

“Les sugiero, nada más como un veterano, que vayan con calma, porque con eso del recambio generacional hace tres años que están. No lo podían ver a Paolo [Guerrero] en la selección y me pedían que lo sacara. Lo digo desde mi experiencia”, añadió.

El delantero de 41 años puso el 2-0 en el Estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes).

¿Llegarán Álex Valera y Edison Flores ante Melgar?

En medio del revuelo por unas punzantes declaraciones de Hernán Barcos, Álex Valera fue blanco de críticas tras quedar desafectado de la convocatorias de Óscar Ibáñez para la última fecha doble. El ariete chimbotano y Edison Flores, terminaron desgarrados tras el clásico ante Alianza Lima en el Estadio Monumental.

Acerca de estas dos piezas claves en el once de Universitario, Fossati sostuvo que ambos están “para ser exigidos”. Por lo tanto, su presencia en el gramado del Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa este domingo depende exclusivamente de una decisión técnica.

“Álex [Valera] y ‘Edi’ [Flores] se unieron y siguieron un proceso de recuperación progresiva. Se fueron metiendo de a poquito en los trabajos del grupo. Hoy están para ser exigidos. En virtud de lo que veamos acá, confirmaremos su presencia en el partido del domingo”, señaló.

Otro futbolista que regresó entre algodones de Videna fue Andy Polo. La ‘Joya’ no sumó minutos ante Uruguay y Paraguay. “Él quiere estar, vamos a ver si la prudencia nos dice si está bien”, se refirió Fossati sobre la presencia del habitual carrilero derecho del equipo en el juego ante el ‘dominó’.

El delantero puso el empate en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Se reanuda la Liga 1

Luego de la fecha FIFA, el Torneo Clausura de la Liga 1 se reanudará este fin de semana. Universitario de Deportes buscará regresar a la victoria luego de su empate en casa con Alianza Lima sin goles. El domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas de Perú, el equipo de Fossati se medirá ante Melgar en Arequipa.

El cotejo marca el enfrentamiento entre los dos primeros técnicos de Perú en las Eliminatorias. En el banquillo local estará Juan Máximo Reynoso. El equipo del ‘Cabezón’ urge de sumar de a tres para aspirar a las semifinales del campeonato nacional.

Temas Relacionados

Jorge FossatiSelección peruanaEliminatorias 2026peru-deportes

Más Noticias

Selección peruana de vóley Sub-19 participará en el Atenea Open como preparación de cara a los Juegos Bolivarianos 2025

El equipo dirigido por Antonio Rizola se dará cita en el evento que marca la presentación del plantel 2025/26 del Club Atlético Atenea. Universitario de Deportes y Géminis completan el cuadrangular

Selección peruana de vóley Sub-19

Guillermo Viscarra deja atrás el pase al repechaje con Bolivia: “Ahora se vienen cosas lindas con Alianza Lima”

El ‘Billy’ ha pasado página para centrarse en sus próximos examinatorios de rigor con los íntimos en lo que resta de la temporada. “Queremos seguir haciendo bien las cosas”, externó

Guillermo Viscarra deja atrás el

La reflexión de Juan Reynoso acerca de su paso por la selección peruana en Eliminatorias 2026: “Me hago responsable de lo que me tocó”

El ‘Ajedrecista’ evaluó su breve gestión como responsable técnico de Perú. Los registros plasmados en esa etapa demuestran que fue el peor en la banca con respecto a sus sucesores

La reflexión de Juan Reynoso

Cruces confirmados para el Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: el capitán Horna eligió a ‘Juampi’ Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

El único doblista de la delegación nacional ha quedado fuera, por ahora, de la consideración de ‘Lucho’ Horna. Las acciones iniciarán con los juegos de individuales en la primera jornada de competencia

Cruces confirmados para el Perú

Ignacio Buse comparte su deseo para el desarrollo del tenis en el Perú: “Estoy seguro que lo voy a hacer”

El ‘Colorado’, primera raqueta del país, reconoció las serias falencias en la promoción de la disciplina que representa en el territorio nacional. “Lo ven como un deporte de personas ricas”, expuso

Ignacio Buse comparte su deseo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra se dirige a

Martín Vizcarra se dirige a Dina Boluarte: “Va a estar cómoda en [el penal de Barbadillo], el menú está 8 soles”

Kenji se ausenta de misa por aniversario de la muerte de Alberto Fujimori: la escueta respuesta de Keiko al ser consultada

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunto homicidio en protestas

Dina Boluarte menciona un meme en acto oficial: “Perú es clave, como dicen los jóvenes, tienen razón”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla y su productor

Maju Mantilla y su productor habrían tenido romance clandestino de 2 años: “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”

Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor casado y señalado como presunto amante de Maju Mantilla

Gustavo Salcedo confiesa que buscó a productor de Maju Mantilla tras enterarse de infidelidad: “No me dio la cara”

Gustavo Salcedo mantiene recuerdos con Maju Mantilla y mensajes románticos que le dedicó en redes tras confirmar el fin de su relación

Isabella Ladera envía carta notarial a influencer tras acusaciones sobre videos íntimos con Beéle: “Le dio en la herida”

DEPORTES

Selección peruana de vóley Sub-19

Selección peruana de vóley Sub-19 participará en el Atenea Open como preparación de cara a los Juegos Bolivarianos 2025

Guillermo Viscarra deja atrás el pase al repechaje con Bolivia: “Ahora se vienen cosas lindas con Alianza Lima”

La reflexión de Juan Reynoso acerca de su paso por la selección peruana en Eliminatorias 2026: “Me hago responsable de lo que me tocó”

Cruces confirmados para el Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: el capitán Horna eligió a ‘Juampi’ Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

Ignacio Buse comparte su deseo para el desarrollo del tenis en el Perú: “Estoy seguro que lo voy a hacer”