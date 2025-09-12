Jorge Fossati lamentó no “ayudar más” a la selección peruana en las Eliminatorias 2026 y advirtió: “Algunos hoy están contentos”

Jorge Fossati se refirió sobre la eliminación de Perú de las Eliminatorias 2026. Crédito: Difusión

A la hora de hacer el balance de las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026, las razones de la eliminación son múltiples. Una corriente se inclina por haber contratado tres técnicos en un solo proceso, una teoría que perdió valor con la clasificación de Bolivia al repechaje. De todos modos, uno de los responsables de la selección peruana con miras a Estados Unidos, México y Canadá fue Jorge Fossati.

El ‘Nonno’ atendió a la prensa tras un entrenamiento con el equipo ‘merengue’ en Campo Mar. Con la eliminación consumada, el estratega uruguayo lamentó no haber cumplido el objetivo. En combinado nacional, Fossati dirigió seis compromisos: solo ganó un partido, empató dos y perdió tres. La solitaria victoria significó los primeros tres puntos de la ‘bicolor’ rumbo a la justa del año próximo.

“Me queda la desazón de no haber podido ayudar más y mejor para que se ese sueño de todos los peruanos”, se sinceró. Luego, se “rectificó” y corrigió: “El sueño de muchos peruanos”. El ‘charrúa’ explicó que “algunos hoy están contentos” de que Perú se haya quedado fuera del Mundial por segunda edición consecutiva. “Siempre tuve la firme convicción de que podíamos clasificar”, concluyó.

Durante los procesos de Juan Reynoso y Jorge Fossati, la selección peruana solo sumó una victoria en Eliminatorias 2026.

El recambio generacional

El curtido entrenador se refirió acerca del esperado recambio generacional en la selección nacional: en 2024, por ejemplo, Perú fue el equipo de fútbol más longevo en todo el mundo. En este tópico, el adiestrador aconsejó a los medios.

“Les sugiero, nada más como un veterano, que vayan con calma, porque con eso del recambio generacional hace tres años que están. No lo podían ver a Paolo [Guerrero] en la selección y me pedían que lo sacara. Lo digo desde mi experiencia”, añadió.

El delantero de 41 años puso el 2-0 en el Estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes).

¿Llegarán Álex Valera y Edison Flores ante Melgar?

En medio del revuelo por unas punzantes declaraciones de Hernán Barcos, Álex Valera fue blanco de críticas tras quedar desafectado de la convocatorias de Óscar Ibáñez para la última fecha doble. El ariete chimbotano y Edison Flores, terminaron desgarrados tras el clásico ante Alianza Lima en el Estadio Monumental.

Acerca de estas dos piezas claves en el once de Universitario, Fossati sostuvo que ambos están “para ser exigidos”. Por lo tanto, su presencia en el gramado del Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa este domingo depende exclusivamente de una decisión técnica.

“Álex [Valera] y ‘Edi’ [Flores] se unieron y siguieron un proceso de recuperación progresiva. Se fueron metiendo de a poquito en los trabajos del grupo. Hoy están para ser exigidos. En virtud de lo que veamos acá, confirmaremos su presencia en el partido del domingo”, señaló.

Otro futbolista que regresó entre algodones de Videna fue Andy Polo. La ‘Joya’ no sumó minutos ante Uruguay y Paraguay. “Él quiere estar, vamos a ver si la prudencia nos dice si está bien”, se refirió Fossati sobre la presencia del habitual carrilero derecho del equipo en el juego ante el ‘dominó’.

El delantero puso el empate en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Se reanuda la Liga 1

Luego de la fecha FIFA, el Torneo Clausura de la Liga 1 se reanudará este fin de semana. Universitario de Deportes buscará regresar a la victoria luego de su empate en casa con Alianza Lima sin goles. El domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas de Perú, el equipo de Fossati se medirá ante Melgar en Arequipa.

El cotejo marca el enfrentamiento entre los dos primeros técnicos de Perú en las Eliminatorias. En el banquillo local estará Juan Máximo Reynoso. El equipo del ‘Cabezón’ urge de sumar de a tres para aspirar a las semifinales del campeonato nacional.