PNP combate la extorsión en Lima Este: capturan a integrantes de ‘Los Tercos de Ate’ que cobraban a transportistas

Dos presuntos miembros de una organización criminal fueron detenidos en flagrancia por agentes de la Policía Nacional del Perú, acusados de extorsionar a conductores de combis y colectivos en un paradero informal del distrito

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

PNP capturó a 'Los Tercos de Ate'.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en flagrancia a dos prsuntos integrantes de la banda Los Tercos de Ate en un operativo en la avenida 15 de Julio junto a la avenida Carlos Mariátegui, Ate Vitarte.

Los detenidos operaban en un paradero informal donde, según las diligencias, exigían hasta 20 soles a conductores de combis y colectivos por estacionamiento.

Se incautó un revólver con número de serie erradicado, municiones, dinero en efectivo, un celular y una mochila con prendas de vestir.

De acuerdo con la Policía, la mochila se empleaba para cambiar de vestimenta y así despistar a las autoridades. Ambos detenidos cuentan con antecedentes policiales por delitos. Ahora serán denunciados por extorsión, tenencia ilegal de arma y pertenencia a banda criminal.

Modus operandi y trámite judicial

El Ministerio Público recibirá el expediente para formalizar la denuncia y solicitar medidas contra los implicados. Según las fuentes policiales, la organización cobraba cupos a transportistas en el paradero y utilizaba cambios de ropa y rutas peatonales para evitar controles.

La captura en flagrancia incluyó la documentación de los objetos incautados y la identificación de los detenidos. El caso será investigado por la unidad correspondiente y puesto a disposición del juez de turno.

Fuentes policiales citadas por RPP confirmaron la modalidad de cobro y el uso de prendas para alterar la apariencia en el paradero. La Policía informó que continuará los operativos en puntos de tránsito con el objetivo de combatir la extorsión contra el sector de transporte público en Ate.

Sector de transportistas urbanos pide usar armas de fuego sin licencia para frenar ola de extorsiones.

¿“Golpe definitivo” contra la extorsión?

Hace unos días, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció un megaoperativo contra la organización criminal DESA II, acusada de extorsionar a empresas de transporte y cometer asesinatos de choferes y cobradores.

Varias empresas como Corazón Valiente, Nueva América y Línea 73 suspendieron sus servicios indefinidamente tras amenazas, videos intimidatorios, asesinatos y extorsiones. En uno de los casos, la empresa Corazón Valiente recibió un video donde se ve un arma apuntando hacia uno de sus buses en plena ruta; dicho mensaje fue atribuido a un grupo llamado “Organización de la Zona Sur de Lima”, que exigía el pago de cupos.

El suceso más reciente fue el asesinato de Alfredo Arturo Ramón Ramos, conductor de la empresa Nueva América, ocurrido el 8 de septiembre. Sicarios se hicieron pasar por pasajeros antes de dispararle por la espalda mientras cumplía su jornada laboral. Este hecho originó la paralización de más de 70 buses que cubrían rutas que conectan distintas zonas de Lima Norte, Centro y Sur.

Ante todo esto, el titular del Mininter, Carlos Málaver, destacó que el operativo fue gracias a una estrategia iniciada para darle un “golpe definitivo” a la extorsión al gremio de transportistas públicos.

“Se ha dado un duro golpe a esta organización criminal, integrada en su mayoría por ciudadanos venezolanos y algunos peruanos, quienes realizaban actividades de extorsión y sicariato, habiéndole quitado la vida a varios conductores de empresas de transporte”, afirmó Malaver en conferencia desde San Martín de Porres.

Pese a estos golpes, el transporte público sigue bajo presión: muchas empresas acusan falta de garantías de seguridad, lo que ha llevado a suspender rutas completas para proteger al personal frente a nuevas amenazas.

