Ministro del Interior Carlos Malaver responde a pliego de interpelación en el Congreso de la República

Carlos Malaver se presentó ante el Congreso a responder pliego interpelatorio

El ministro del Interior, Carlos Malaver, acudió al Congreso de la República para responder un pliego interpelatorio compuesto por 22 preguntas, centradas principalmente en el equipamiento de la PNP, la lucha contra el crimen organizado y las denuncias contra efectivos policiales por corrupción y abuso de autoridad.

La sesión estaba programada para las 10:00 a.m., pero se inició con algunos minutos de retraso debido a la baja asistencia parlamentaria. Malaver comenzó su exposición ante un hemiciclo con escasos congresistas presentes, ya que la mayoría marcó asistencia de manera virtual.

Es importante recordar que la invitación al pleno se aprobó con 44 votos a favor; sin embargo, el número de legisladores presentes al momento que inició la interpelación fue menor a esa cifra.

Preguntas al ministro del Interior

La primera de las preguntas planteadas se centró en la problemática de la seguridad ciudadana y en los resultados de la gestión de Malaver durante el tiempo que lleva al frente del Ministerio del Interior.

Malaver, inició sus respuestas destacando los avances de su gestión en materia de seguridad ciudadana. Frente a los cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas extraordinarias, el titular del sector aseguró que los estados de emergencia sí han tenido un impacto en la prevención de delitos patrimoniales, subrayando que estas disposiciones contribuyeron a reducir hechos delictivos en las zonas más críticas del país.

Carlos Malaver ante el hemiciclo

Asimismo, ratificó su posición frente a la delincuencia organizada. “Seremos firmes contra el crimen” y aseguró que su sector trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público para frenar el avance de las organizaciones delictivas.

El ministro también anunció que en los próximos días se dará a conocer un plan integral de emergencia contra la criminalidad, cuyo objetivo será atacar y neutralizar a las bandas dedicadas a la extorsión. Según explicó, esta estrategia buscará no solo reforzar la presencia policial, sino también mejorar los mecanismos de investigación e inteligencia para golpear el poder financiero y operativo de estas agrupaciones.

Sobre el equipamiento a la PNP y la ley de amnistía

Sobre las denuncias por la falta de chalecos antibalas en la Policía —problema que salió a la luz tras el lamentable fallecimiento de un efectivo en un enfrentamiento con delincuentes—, el ministro Carlos Malaver explicó que un proceso de compras se frustró debido a irregularidades con la empresa proveedora. No obstante, adelantó que la institución recibirá una donación de chalecos por parte de la Policía de China.

En ese contexto, Malaver aprovechó para recordar su propia experiencia como agente policial. “Yo también salí con un chaleco vencido”, declaró, en un intento de graficar las carencias que enfrenta la institución.

Asimismo, reveló que después de 38 años, se renovó el armamento que utilizan los efectivos policiales.

Otra de las preguntas estuvo referida a la reciente ley de amnistía. Aunque el ministro subrayó que la PNP recibe capacitación constante para mejorar su desempeño operativo en protestas sociales —con el fin de evitar más víctimas—, defendió la aprobación de la norma. “No representa una justicia legítima esperar”, sostuvo ante el Parlamento.