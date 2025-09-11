Perú

Ministro del Interior Carlos Malaver responde a pliego de interpelación en el Congreso de la República

El ministro Malaver inició su intervención en un hemiciclo casi vacío, pese a que su asistencia al pleno fue aprobada por 44 congresistas

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Carlos Malaver se presentó ante
Carlos Malaver se presentó ante el Congreso a responder pliego interpelatorio

El ministro del Interior, Carlos Malaver, acudió al Congreso de la República para responder un pliego interpelatorio compuesto por 22 preguntas, centradas principalmente en el equipamiento de la PNP, la lucha contra el crimen organizado y las denuncias contra efectivos policiales por corrupción y abuso de autoridad.

La sesión estaba programada para las 10:00 a.m., pero se inició con algunos minutos de retraso debido a la baja asistencia parlamentaria. Malaver comenzó su exposición ante un hemiciclo con escasos congresistas presentes, ya que la mayoría marcó asistencia de manera virtual.

Es importante recordar que la invitación al pleno se aprobó con 44 votos a favor; sin embargo, el número de legisladores presentes al momento que inició la interpelación fue menor a esa cifra.

Preguntas al ministro del Interior

La primera de las preguntas planteadas se centró en la problemática de la seguridad ciudadana y en los resultados de la gestión de Malaver durante el tiempo que lleva al frente del Ministerio del Interior.

Malaver, inició sus respuestas destacando los avances de su gestión en materia de seguridad ciudadana. Frente a los cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas extraordinarias, el titular del sector aseguró que los estados de emergencia sí han tenido un impacto en la prevención de delitos patrimoniales, subrayando que estas disposiciones contribuyeron a reducir hechos delictivos en las zonas más críticas del país.

Carlos Malaver ante el hemiciclo

Asimismo, ratificó su posición frente a la delincuencia organizada. “Seremos firmes contra el crimen” y aseguró que su sector trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público para frenar el avance de las organizaciones delictivas.

El ministro también anunció que en los próximos días se dará a conocer un plan integral de emergencia contra la criminalidad, cuyo objetivo será atacar y neutralizar a las bandas dedicadas a la extorsión. Según explicó, esta estrategia buscará no solo reforzar la presencia policial, sino también mejorar los mecanismos de investigación e inteligencia para golpear el poder financiero y operativo de estas agrupaciones.

Sobre el equipamiento a la PNP y la ley de amnistía

Sobre las denuncias por la falta de chalecos antibalas en la Policía —problema que salió a la luz tras el lamentable fallecimiento de un efectivo en un enfrentamiento con delincuentes—, el ministro Carlos Malaver explicó que un proceso de compras se frustró debido a irregularidades con la empresa proveedora. No obstante, adelantó que la institución recibirá una donación de chalecos por parte de la Policía de China.

En ese contexto, Malaver aprovechó para recordar su propia experiencia como agente policial. “Yo también salí con un chaleco vencido”, declaró, en un intento de graficar las carencias que enfrenta la institución.

Asimismo, reveló que después de 38 años, se renovó el armamento que utilizan los efectivos policiales.

Otra de las preguntas estuvo referida a la reciente ley de amnistía. Aunque el ministro subrayó que la PNP recibe capacitación constante para mejorar su desempeño operativo en protestas sociales —con el fin de evitar más víctimas—, defendió la aprobación de la norma. “No representa una justicia legítima esperar”, sostuvo ante el Parlamento.

Temas Relacionados

Ministro del InteriorCarlos MalaverCongreso de la Repúblicapnpinterpelaciónperu-politica

Más Noticias

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

La influencer venezolana recurrió a su equipo jurídico para denunciar la difusión no consentida del material, advirtiendo que la publicación del contenido constituye una grave violación a su privacidad y puede ser sancionada por la ley

Isabella Ladera inicia acciones legales

Perú tendría “paraísos fiscales”: Congreso aprueba crear Zonas Económicas Especiales Privadas

Luego de cuatro años y una observación del Ejecutivo, el Congreso logró aprobar régimen que dara exoneración total del impuesto de renta por cinco años

Perú tendría “paraísos fiscales”: Congreso

Cierre de la avenida Universitaria para construir Vía Expresa Norte: desvíos y nuevas rutas para conductores

El plan de desvío vehicular se aplica durante 75 días entre Tomás Valle y Angélica Gamarra para facilitar la construcción de la nueva calzada central para unir los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos y Comas

Cierre de la avenida Universitaria

Mincul niega que obra teatral ‘El Rincón de los Muertos’ sea calificada como ‘espectáculo cultural’ por abordar represión en protestas contra Dina Boluarte

De acuerdo al Ministerio de Cultura, la obra ‘El Rincón de los Muertos’, “trata de hechos recientes y sensibles para gran parte de la sociedad”

Mincul niega que obra teatral

Operativo del Mincul y la PNP retiró invasiones que ponían en peligro las Líneas de Nasca y Palpa

La intervención permitió recuperar un sector arqueológico afectado por construcciones ilegales en Río Grande, Ica

Operativo del Mincul y la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba declarar el 28

Congreso aprueba declarar el 28 de septiembre como Día del Himno Nacional: ¿por qué en esta fecha?

Jueces sí pueden inaplicar la Ley de Amnistía, enfatiza magistrado del TC: “No es prevaricato”

Interpol captura en España a Alexis de la Cruz, exasesor de María Agüero acusado de ‘mochasueldos’

Ministra de la Mujer anuncia que se cambiará de nombre el Centro de Emergencia Mujer “para atender también a la familia”

Martín Vizcarra niega haber visto a Pedro Castillo durante su encierro en el penal de Barbadillo

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera inicia acciones legales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Magaly Medina responde tras renuncia de reportera a su programa: “La única imprescindible soy yo”

Maju Mantilla y su productor habrían tenido romance clandestino de 2 años: “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”

Dayanita anuncia viaje a EE. UU. con contrato de 28 mil dólares y Magaly Medina duda: “Mucho cuidado con esas ofertas”

Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor casado y señalado como presunto amante de Maju Mantilla

DEPORTES

Giancarlo Granda pidió a Alex

Giancarlo Granda pidió a Alex Valera aclarar su ausencia en la selección peruana tras declaraciones de Sergio Peña: “Algo se sabe en la interna”

Luis Ramos rompió su silencio por críticas en la selección peruana y comparación con Paolo Guerrero: “Cada uno hace su carrera”

“¿Quién lo engañó que es jugador?“: ‘Chiquito’ Flores arremetió contra Sergio Peña tras polémicas declaraciones sobre la selección peruana

Pedro García explotó por salida de Óscar Ibáñez para tener otro DT interino en la selección peruana: “Es impresentable, un papelón”

Universitario sacó fotos de Raúl Ruidíaz de sus instalaciones: el contundente motivo de la drástica decisión del club