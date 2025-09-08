Perú

Ministro del Interior sobre la violencia criminal en el país: “Extrañamos a nuestros delincuentes, ahora primero te matan y después te roban”

Carlos Malaver hizo un repaso histórico de las amenazas que enfrentó el Perú en las últimas décadas y afirmó que la actual criminalidad se caracteriza por un nivel de brutalidad nunca antes visto

El ministro del Interior comparó la violencia de las bandas actuales con la de décadas anteriores y señaló que hoy los crímenes se cometen con mayor brutalidad.

La inseguridad volvió a ocupar la agenda pública tras las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Malaver, en una conferencia de prensa en la que hizo un repaso histórico de las principales amenazas que enfrentó el Perú en los últimos sesenta años. El funcionario sostuvo que las organizaciones criminales de la actualidad operan con un nivel de violencia mayor que los delincuentes de décadas anteriores, lo que, según afirmó, marca un punto de quiebre en la forma en que los peruanos perciben el peligro en las calles.

En medio de cuestionamientos por el incremento de homicidios y extorsiones, Malaver buscó destacar los esfuerzos de la Policía Nacional pese a sus limitaciones logísticas. Reconoció que la institución arrastra carencias en armamento, vehículos e infraestructura, pero subrayó que, a pesar de esas falencias, los agentes cumplen su labor y, en muchos casos, arriesgan la vida para resguardar a la ciudadanía.

“Ahora primero te matan y después te roban”

El titular del Interior provocó polémica al señalar que en el país “extrañamos a nuestros delincuentes”, pues antes cometían delitos sin ejercer tanta violencia. “Ahora primero te matan y después te roban”, expresó, en alusión al cambio en la conducta de las bandas criminales que, de acuerdo con su versión, actúan con mayor brutalidad que en el pasado.

Ministro del Interior Carlos Malaver.
Ministro del Interior Carlos Malaver. (Foto: Agencia Andina)

El ministro recordó que cada década trajo consigo distintas amenazas. Mencionó que en los años 60 la preocupación estuvo en la vigilancia, en los 70 y 80 el terrorismo marcó la agenda, en los 90 aparecieron secuestros y asaltos a bancos, mientras que en la actualidad las organizaciones dedicadas a la extorsión, sicariato y tráfico ilícito de armas han incrementado la percepción de riesgo en la población.

Migración y criminalidad

Durante su exposición, Malaver afirmó que una parte del aumento en la inseguridad provino de organizaciones extranjeras que ingresaron al país en los últimos años. “No me refiero a la totalidad, pero sí a una gran manifestación de criminalidad que vino de las afueras”, dijo. Según el ministro, esas redes introdujeron modalidades delictivas más violentas, generando un espiral de homicidios y ataques armados en diversas regiones.

El funcionario precisó que, en contraste con épocas pasadas, la actual criminalidad muestra un carácter más despiadado. “Un oficial de la policía lo dijo claramente: esa gente es irrecuperable”, sostuvo, remarcando que las nuevas estructuras delictivas no solo buscan apoderarse de bienes materiales, sino que priorizan la eliminación de las víctimas para garantizar impunidad.

Zonas en emergencia y equipamiento policial

Cámaras corporales fueron adquiridas para
Cámaras corporales fueron adquiridas para la Policía en 2022, pero siguen sin utilizarse. (Composición Infobae)

Malaver señaló que el Ejecutivo destinó armamento a las zonas declaradas en emergencia, entre ellas el Vraem y Pataz, donde aún se registran ataques vinculados al narcotráfico y rezagos del terrorismo. Subrayó que este tipo de dotaciones no cubren la totalidad de las necesidades, pero representan un primer paso tras décadas de abandono estatal hacia la Policía Nacional.

El ministro insistió en que el Gobierno está comprometido en cerrar brechas logísticas, aunque reconoció que el número de fusiles y equipos aún no alcanza el nivel ideal. Aseguró que los efectivos desplegados en las áreas de mayor riesgo contarán con mejores herramientas para enfrentar a grupos armados y organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Chofer asesinado y medidas de seguridad en el transporte

Al ser consultado por el asesinato de un conductor de transporte público en Lima, Malaver indicó que su cartera coordina con el Ministerio de Transportes y gremios del sector para reforzar la seguridad en los corredores. Precisó que se evalúa la instalación de cámaras de vigilancia en buses, aunque los cambios normativos recientes retrasaron los procesos de adquisición.

El funcionario añadió que, aunque la Policía no puede cubrir de manera permanente todos los vehículos, se realizan intervenciones aleatorias con el Escuadrón Verde, el grupo Terna y el equipo Águilas. También sostuvo que se busca aprovechar la tecnología para compartir información en tiempo real con los gremios de transportistas y así facilitar la identificación de bandas involucradas en extorsiones y asaltos.

