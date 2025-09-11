El futuro del marketing no está en las tendencias, sino en la autenticidad

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el competitivo mundo del consumo masivo, las marcas buscan diferenciarse, gritar más fuerte, estar en todos lados, como en una carrera sin descanso. Sin embargo, la innovación real no proviene de la última tecnología ni de la campaña más vistosa, sino de la capacidad de mirar al consumidor como persona antes que como dato. Cuando una estrategia logra resolverle la vida de manera simple, relevante y emocional al consumidor, entonces sí puede considerarse distinta.

El error más frecuente de las compañías es intentar imitar códigos culturales que no comprenden. Pasa, sobre todo, con la generación Z. Se les habla en su lenguaje, se les bombardea en redes sociales, pero pocas veces se construye una relación basada en transparencia y coherencia. El resultado es el rechazo. Y es que esta generación no se deja seducir fácilmente, exige autenticidad. Ninguna plataforma, por más sofisticada que sea, puede suplir esa demanda básica de verdad.

La innovación no siempre implica inventar algo nuevo. A veces se trata de recuperar la confianza perdida. El caso de Suave RindeMax de Kimberly Clark es un buen ejemplo. No fue el producto lo que cambió, sino la forma de contarlo. En un mercado sensible al precio y a la percepción de valor, la marca apostó por un relato de eficiencia y rendimiento acompañado de una comunicación clara y emocional. Fue un recordatorio de que la innovación no necesariamente está en la novedad, sino en volver a conectar con lo que realmente le importa a la gente.

Las tendencias digitales están reconfigurando la relación entre marcas y audiencias, pero solo funcionan cuando se utilizan con propósito. La inteligencia artificial ya permite personalizar experiencias a gran escala, el social commerce convierte a las redes en verdaderos puntos de venta y la economía de los creadores le está dando un nuevo peso al contenido hecho por comunidades e influencers. Pero la lección es la misma: sin estrategia ni sensibilidad humana, estas herramientas se quedan en la superficie.

Aquí surge un dilema que muchas empresas aún no resuelven. Aunque los resultados del marketing digital y de las nuevas tecnologías son cada vez más claras en términos de ventas y reputación, los presupuestos no crecen al mismo ritmo. Todavía hay quienes lo miran como un gasto, no como una inversión. Otros, simplemente, no saben cómo medir el retorno de manera precisa. Esa resistencia es un freno innecesario que termina alejando a las marcas de un consumidor que ya se mueve, decide y compra en lo digital.

Ese equilibrio entre tecnología y humanidad será la brújula del marketing en los próximos años. Los profesionales tendrán que ser capaces de leer datos con rigurosidad, pero también de contar historias que emocionen. De dominar lo digital, pero sin perder la empatía. Porque lo que queda en la memoria no es la campaña más viral ni la aplicación más nueva, sino la confianza que una marca consigue sostener a lo largo del tiempo.

Hoy el marketing dejó de ser solo una herramienta comercial. Es, cada vez más, un puente entre marcas y personas. Y en ese puente no hay espacio para la improvisación: se necesita autenticidad, consistencia y propósito. Quien quiera profundizar en estas ideas encontrará un espacio de debate y aprendizaje en el V Congreso Internacional de Marketing USIL – MKT2Day, una cita que invita a repensar el presente y futuro del sector.