Convocan marcha por el retiro AFP y en rechazo a la reforma de pensiones este 13 de septiembre

La movilización pedirá el acceso libre hasta a 4 UIT de las cuentas privadas de pensiones. - Crédito AP Photo/Rodrigo Abd

Este sábado 13 de septiembre en la Plaza San Martín a las 9:00 a.m. tendrá lugar la marcha por el retiro AFP. Si bien la ciudadanía no ha estado en silencio sobre el pedido de validar un nuevo acceso de hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de los fondos de pensiones, recién estas semanas, tras la promulgación del reglamento de la reforma de pensiones, se ha visto una mayor protesta en redes sociales.

Como se sabe, ya anteriormente el partido Podemos Perú había convocado a una marcha para pedir el retiro AFP, pero se espera que la nueva, organizada a través de colectivos sociales no necesariamente asociados a partidos políticos, tenga mucha mayor acogida.

Estas no solo se harán en Lima, sino que ya se ha informado que este mismo sábado tendrá lugar en Piura, Trujillo y Puno, las confirmadas. Pero estas no solo se pedirán el retiro AFP, sino que también se hacen tras el rechazo a la reforma de pensiones que se aprobó en el Congreso por insistencia de Fuerza Popular.

El Congreso lleva 19 proyectos de ley presentados que piden el retiro AFP de hasta 4 UIT. El año pasado aprobó una reforma de pensiones que es contrario a estos ánimos. - Crédito Congreso

Marchas de retiro AFP

Las movilizaciones por el retiro AFP están programadas para este sábado 13 de septiembre en las siguientes ciudades y horarios:

Lima: Plaza San Martín, 9:00 a. m.

Piura: Parque Infantil, 3:00 p. m.

Trujillo: Plaza Mayor, 3:00 p. m.

Puno: Parque Pino, 3:00 p. m.

En Lima, una de los promotores de la marcha es la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes de AFP, que pide que el Congreso debata y autorice el retiro de hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de los fondos de pensiones para cada afiliado.

Darwin Espinoza y otros congresistas chocaron con el presidente de la Comisión de Economía por el retiro AFP. - Crédito Composición Infobae/Captura del Congreso

¿Cómo va el retiro AFP?

Estas semanas han sido cargada para el tema del retiro AFP y la reforma de pensiones. ¿Cómo va el tema y cómo se mueven los principales actores a tomar en cuenta?

Comisión de Economía : Victor Flores ha escuchado los pedidos de los congresistas, pero resaltó que su comisión será muy ‘técnica’. Recientemente se reunión también con la SBS, pero no se sabe si conversó sobre el retiro AFP per se. Aún no agenda el debate, pero reveló que tiene a tres grupos de trabajos y expertos analizando la viabilidad

Congresitas por el retiro AFP : Darwin Espinoza ha pedido que se debate el retiro AFP, que se priorice, y se pueda dar un resultado, ya se aprobatorio o no, para dejar de tener a los afiliados en vilo. Guido Bellido por su parte, presento su predictamen de retiro AFP para que se debata. José Luna consideró por su lado que la reforma de pensiones no detendrá el pedido por las 4 UIT

Reforma de pensiones : El reglamento de la reforma de pensiones ya se promulgó. La norma prohibía los retiros AFP, pero como no es suficiente para detener nuevos proyectos, ahora el reglamento desincentiva el retiro: los que saquen fondos no podrán tener pensión mínima de S/600

MEF : Raúl Pérez-Reyes ha afirmado que observará el retiro AFP si se aprueba. Se entiende que ven la posibilidad de que sí se llegue a aprobar esta medida en el Congreso

Infobae Perú: en declaraciones a este medio, : en declaraciones a este medio, Noelia Bernal, experta en pensiones , consideró que el reglamento de pensiones no detendrá el retiro AFP si se aprueba

Ley del retiro AFP se observaría si llega a aprobarse, ha afirmado Raúl Pérez-Reyes, ministro de Economía. - Crédito MEF

Asimismo, la Mesa directiva del Congreso también tiene relación fuerte con el retiro AFP, sobre todo estos dos congresistas:

José Jerí de Somos Perú : El presidente del Congreso reveló que “no es momento” para hablar del retiro AFP. Sin embargo, como recordó Infobae Perú, este es autor de un proyecto de retiro de AFP de hasta 4 UIT

Ilich López de Acción Popular: El ahora miembro de la mesa directiva del Congreso se había comprometido a promover un dictamen de medidas relacionadas a la AFP (se entendía que dentro estaría un retiro AFP) cuando se reglamentara la reforma de pensiones, lo que ya pasó. Están pendientes las siguiente acciones de López.