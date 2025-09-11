Alejandro Sanz en Lima: precio de entradas, preventa y descuentos

Alejandro Sanz prepara su regreso a Lima con la gira “¿Y ahora qué?”, una serie de conciertos internacionales que sumará una presentación especial en el Estadio Nacional el 25 de febrero de 2026. La venta de entradas para este concierto convoca a miles de seguidores de diferentes generaciones, todos a la espera de escuchar en vivo clásicos como “Corazón partío”, “Amiga mía”, “No es lo mismo” y “Mi soledad y yo”.

El anuncio de la gira de Alejandro Sanz en Perú ha movilizado la expectativa del público local. El Estadio Nacional vuelve a ser el punto de encuentro para quienes han seguido la carrera del artista durante más de treinta años. El repertorio previsto incluye éxitos emblemáticos y temas recientes, en un espectáculo diseñado para conectar con una audiencia diversa.

¿Cuándo será el concierto de Alejandro Sanz?

La cita está programada para el miércoles 25 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Se recomienda a los asistentes revisar con anticipación los detalles sobre accesos y horarios establecidos para el ingreso al recinto.

Precio de entradas y zonas

La organización ha dispuesto nueve zonas distintas y un sistema de preventa con descuento especial para usuarios de tarjetas Interbank. Los precios se distribuyen en dos fases: preventa y venta regular.

Precios de preventa (con 15% de descuento con tarjeta Interbank)

Platinum Central Asiento Numerado : S/ 480,00

Platinum Lateral Asiento Numerado : S/ 390,00

VIP Asiento Numerado : S/ 340,00

Preferencial : S/ 240,00

Occidente 1 Numerado : S/ 390,00

Occidente 2 Numerado : S/ 310,00

Oriente 1 Numerado : S/ 390,00

Oriente 2 Numerado : S/ 340,00

Tribuna Norte: S/ 165,00

Precios regulares (sin descuento, precio full)

Platinum Central Asiento Numerado : S/ 565,00

Platinum Lateral Asiento Numerado : S/ 459,00

VIP Asiento Numerado : S/ 399,00

Preferencial : S/ 282,00

Occidente 1 Numerado : S/ 459,00

Occidente 2 Numerado : S/ 365,00

Oriente 1 Numerado : S/ 459,00

Oriente 2 Numerado : S/ 399,00

Tribuna Norte: S/ 194,00

El descuento de preventa es válido solo para compras hechas con tarjetas Interbank y aplica hasta agotar stock o finalizar el periodo correspondiente.

¿Desde cuándo inicia la preventa?

La preventa estará disponible desde el martes 16 de septiembre a las 10:00 a.m. a través de la web de Teleticket. Una vez termine la preventa o se agote el stock, la venta regular se habilita de inmediato y los boletos se sujetarán a los precios full anunciados.

¿Cómo comprar en Teleticket?

El proceso de compra online para acceder al concierto de Alejandro Sanz es el siguiente:

Ingresa a la web de Teleticket o utiliza el enlace directo al evento.

Regístrate creando una cuenta de usuario con tus datos y correo electrónico.

Confirma el registro mediante el correo recibido y vuelve a la plataforma.

Busca y selecciona el concierto de Alejandro Sanz .

Ubícate en la cola virtual, espera tu turno.

Cuando puedas acceder, revisa las zonas y precios, selecciona las localidades de preferencia y reserva.

Completa los datos de tu tarjeta y realiza el pago. Hay que usar tarjeta Interbank para activar el 15% de descuento de preventa.

Al finalizar, revisa la sección “Mis E-TICKETS” para verificar que tus entradas se encuentren allí.

Puedes adquirir las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Teleticket..

Se recomienda no compartir el ticket electrónico ni datos personales para evitar intentos de fraude o reventa no autorizada.

La alta demanda para conciertos internacionales como el de Alejandro Sanz puede agotar las localidades en minutos. Conviene tener lista la cuenta en Teleticket, así como los medios de pago, al inicio del horario de preventa. Monitorear en tiempo real la disponibilidad de zonas y conectar puntualmente mejora la posibilidad de conseguir las entradas deseadas.