Perú

Alejandro Sanz en Lima: precio de entradas, preventa y descuentos

El español se prepara para su llegada a Lima en el 2026. Conoce los precios de los boletos

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Alejandro Sanz en Lima: precio
Alejandro Sanz en Lima: precio de entradas, preventa y descuentos

Alejandro Sanz prepara su regreso a Lima con la gira “¿Y ahora qué?”, una serie de conciertos internacionales que sumará una presentación especial en el Estadio Nacional el 25 de febrero de 2026. La venta de entradas para este concierto convoca a miles de seguidores de diferentes generaciones, todos a la espera de escuchar en vivo clásicos como “Corazón partío”, “Amiga mía”, “No es lo mismo” y “Mi soledad y yo”.

El anuncio de la gira de Alejandro Sanz en Perú ha movilizado la expectativa del público local. El Estadio Nacional vuelve a ser el punto de encuentro para quienes han seguido la carrera del artista durante más de treinta años. El repertorio previsto incluye éxitos emblemáticos y temas recientes, en un espectáculo diseñado para conectar con una audiencia diversa.

¿Cuándo será el concierto de Alejandro Sanz?

La cita está programada para el miércoles 25 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Se recomienda a los asistentes revisar con anticipación los detalles sobre accesos y horarios establecidos para el ingreso al recinto.

Alejandro Sanz en Lima: precio
Alejandro Sanz en Lima: precio de entradas, preventa y descuentos

Precio de entradas y zonas

La organización ha dispuesto nueve zonas distintas y un sistema de preventa con descuento especial para usuarios de tarjetas Interbank. Los precios se distribuyen en dos fases: preventa y venta regular.

Precios de preventa (con 15% de descuento con tarjeta Interbank)

  • Platinum Central Asiento Numerado: S/ 480,00
  • Platinum Lateral Asiento Numerado: S/ 390,00
  • VIP Asiento Numerado: S/ 340,00
  • Preferencial: S/ 240,00
  • Occidente 1 Numerado: S/ 390,00
  • Occidente 2 Numerado: S/ 310,00
  • Oriente 1 Numerado: S/ 390,00
  • Oriente 2 Numerado: S/ 340,00
  • Tribuna Norte: S/ 165,00

Precios regulares (sin descuento, precio full)

  • Platinum Central Asiento Numerado: S/ 565,00
  • Platinum Lateral Asiento Numerado: S/ 459,00
  • VIP Asiento Numerado: S/ 399,00
  • Preferencial: S/ 282,00
  • Occidente 1 Numerado: S/ 459,00
  • Occidente 2 Numerado: S/ 365,00
  • Oriente 1 Numerado: S/ 459,00
  • Oriente 2 Numerado: S/ 399,00
  • Tribuna Norte: S/ 194,00
Alejandro Sanz en Lima: precio
Alejandro Sanz en Lima: precio de entradas, preventa y descuentos

El descuento de preventa es válido solo para compras hechas con tarjetas Interbank y aplica hasta agotar stock o finalizar el periodo correspondiente.

¿Desde cuándo inicia la preventa?

La preventa estará disponible desde el martes 16 de septiembre a las 10:00 a.m. a través de la web de Teleticket. Una vez termine la preventa o se agote el stock, la venta regular se habilita de inmediato y los boletos se sujetarán a los precios full anunciados.

¿Cómo comprar en Teleticket?

El proceso de compra online para acceder al concierto de Alejandro Sanz es el siguiente:

  • Ingresa a la web de Teleticket o utiliza el enlace directo al evento.
  • Regístrate creando una cuenta de usuario con tus datos y correo electrónico.
  • Confirma el registro mediante el correo recibido y vuelve a la plataforma.
  • Busca y selecciona el concierto de Alejandro Sanz.
  • Ubícate en la cola virtual, espera tu turno.
  • Cuando puedas acceder, revisa las zonas y precios, selecciona las localidades de preferencia y reserva.
  • Completa los datos de tu tarjeta y realiza el pago. Hay que usar tarjeta Interbank para activar el 15% de descuento de preventa.
  • Al finalizar, revisa la sección “Mis E-TICKETS” para verificar que tus entradas se encuentren allí.
Puedes adquirir las entradas para
Puedes adquirir las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Teleticket..

Se recomienda no compartir el ticket electrónico ni datos personales para evitar intentos de fraude o reventa no autorizada.

La alta demanda para conciertos internacionales como el de Alejandro Sanz puede agotar las localidades en minutos. Conviene tener lista la cuenta en Teleticket, así como los medios de pago, al inicio del horario de preventa. Monitorear en tiempo real la disponibilidad de zonas y conectar puntualmente mejora la posibilidad de conseguir las entradas deseadas.

Temas Relacionados

Alejandro SanzConciertoperu-entretenimiento

Más Noticias

Magaly Medina detalla el origen de las investigaciones sobre Maju Mantilla: “Manejábamos el nombre del productor desde hace meses”

En entrevista con Infobae Perú, Magaly Medina revela cómo se gestó la investigación que dejó en vilo a su audiencia el miércoles 10 de septiembre. La comunicadora señala que la nota pasó todo un proceso antes de que finalmente viera la luz.

Magaly Medina detalla el origen

Ejército peruano en problemas por incumplimiento de empresa rusa en la reparación de helicópteros: 13 meses de retraso y millones de dólares en juego

El representante de Milenium Veladi, es el empresario Diego Alfaro Di Natale, cercano a Jorge Garboza Amand, quien es íntimo amigo de Nicanor Boluarte

Ejército peruano en problemas por

Interpol captura en España a Alexis de la Cruz, exasesor de María Agüero acusado de ‘mochasueldos’

El Poder Judicial aprobó la extradición activa del exasesor de Perú Libre, investigado por concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante su paso por el Congreso

Interpol captura en España a

Solo 1 de cada 10 peruanos ha accedido a buenas pensiones AFP, afirma economista

Anatomía del Sistema Privado de Pensiones. El economista Enrique Castellanos critica la reforma de pensiones actual, pero reconoce que el problema no son necesariamente las empresas AFP

Solo 1 de cada 10

Indecopi multa a inmobiliaria por no construir club house prometido

La autoridad ordenó a la empresa responsable iniciar las obras en noventa días tras constatar la ausencia total de avances en la construcción ofrecida como parte del complejo residencial en Castilla, Piura

Indecopi multa a inmobiliaria por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Interpol captura en España a

Interpol captura en España a Alexis de la Cruz, exasesor de María Agüero acusado de ‘mochasueldos’

Ministra de la Mujer anuncia que se cambiará de nombre el Centro de Emergencia Mujer “para atender también a la familia”

Martín Vizcarra niega haber visto a Pedro Castillo durante su encierro en el penal de Barbadillo

Betssy Chávez niega que haya intentado fugarse a la Embajada de México y afirma que se dirigía a La Rambla

Alfredo Barnechea aprovecha el Mundial de desayunos para reaparecer junto a un pan con chicharrón

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina relata cómo iniciaron

Magaly Medina relata cómo iniciaron las investigaciones sobre la supuesta infidelidad de Maju Mantilla: “Manejábamos la información desde hace muchos meses”

“Esto es entre tú y yo”: Maju Mantilla se pronuncia y advierte a Gustavo Salcedo tras las acusaciones de infidelidad

Gustavo Salcedo: quién es el esposo de Maju Mantilla que la acusó de infidelidad con su productor Christian Rodríguez

Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla con su productor desde 2023 y expone chats: “Una persona sin valores”

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños habría sido porque Gustavo Salcedo descubrió el romance clandestino con su productor

DEPORTES

“¿Quién lo engañó que es

“¿Quién lo engañó que es jugador?“: ‘Chiquito’ Flores arremetió contra Sergio Peña tras polémicas declaraciones sobre la selección peruana

Pedro García explotó por salida de Óscar Ibáñez para tener otro DT interino en la selección peruana: “Es impresentable, un papelón”

Universitario sacó fotos de Raúl Ruidíaz de sus instalaciones: el contundente motivo de la drástica decisión del club

Se reveló la fecha de la llegada del nuevo DT de Perú: el contundente motivo por el que no estará en amistosos

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley