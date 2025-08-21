Perú

Denuncias ciudadanas: así puedes reportar actos de corrupción en el Estado de forma virtual o presencial

Según cifras de la Contraloría General de la República, cada año se pierden miles de millones de soles en actos de corrupción y prácticas indebidas dentro de las entidades gubernamentales

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
(Foto: Composición Infobae / UNMSM)
(Foto: Composición Infobae / UNMSM)

La corrupción continúa siendo uno de los principales problemas que afectan la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Por ello, el Estado peruano ha implementado mecanismos que buscan facilitar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública. Uno de estos mecanismos es la Plataforma de Denuncias Ciudadanas, un sistema virtual y presencial que permite alertar sobre posibles irregularidades o delitos cometidos por funcionarios o trabajadores del sector público.

El objetivo es claro: brindar a cualquier ciudadano la posibilidad de reportar casos de corrupción sin temor a represalias, asegurando la reserva de identidad del denunciante y garantizando el seguimiento del caso.

¿Qué actos de corrupción se pueden denunciar?

La plataforma considera diversas conductas que pueden ser denunciadas, de acuerdo con lo estipulado en el Código de Ética de la Función Pública y otras normas vigentes. Entre ellas destacan:

  • Apropiación o uso indebido de recursos o bienes del Estado: cuando un funcionario se adueña de dinero, equipos, vehículos o cualquier bien estatal para beneficio propio o de terceros.
  • Favorecimiento o ventajas indebidas: cuando una persona aprovecha su cargo para beneficiar a alguien irregularmente o recibe sobornos.
  • Invocación de influencias en el Estado: cuando alguien asegura tener contactos en instituciones públicas y ofrece gestiones a cambio de dinero o beneficios.
  • Contratación pública irregular: cuando se infringen normas en la compra de bienes, servicios u obras con el Estado, generalmente en beneficio de proveedores específicos.
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú
  • Irregularidades en el proceso de vacunación contra la COVID-19: cuando personal manipula las listas, distribuye vacunas de manera indebida o se aprovecha del proceso para obtener un beneficio.
  • Otros actos contrarios a la ley: toda acción que infrinja los principios del servicio público y las obligaciones de los funcionarios.

Cada uno de estos casos puede ser reportado con pruebas, testigos o cualquier elemento que sustente la denuncia, aunque no es un requisito indispensable.

Cómo ingresar una denuncia de corrupción

Existen dos modalidades para presentar la denuncia: virtual o presencial. Ambas opciones garantizan confidencialidad y la posibilidad de hacer el trámite de manera anónima.

Denuncia virtual

A través de la página web oficial de la Plataforma de Denuncias Ciudadanas, el denunciante deberá:

  1. Indicar la entidad pública en la que ocurrió el presunto acto ilícito.
  2. Señalar la fecha y motivo de la denuncia.
  3. Describir de manera detallada los hechos.
  4. Escoger si desea identificarse o mantener el anonimato.
Foto: ComexPerú
Foto: ComexPerú

Una vez completada la información, el sistema asigna un código de seguimiento que permitirá al ciudadano revisar el estado de su denuncia. El plazo de evaluación dependerá de la institución correspondiente y de la complejidad del caso.

Denuncia presencial

Otra alternativa es acudir a la mesa de partes de la entidad pública involucrada. Allí se deberá presentar un escrito acompañado de documentos o pruebas. El personal encargado recibirá la denuncia y asignará un número de expediente. La identidad tanto del denunciante como del denunciado se mantiene en reserva.

En este caso, la entidad tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para dar respuesta formal a la denuncia, de acuerdo con los procedimientos administrativos.

Protección al denunciante y reserva de identidad

Uno de los principales temores de la población al momento de denunciar actos de corrupción es la posibilidad de sufrir represalias en el ámbito laboral o personal. Por ello, el sistema contempla medidas para proteger a los denunciantes.

Si una persona decide identificarse en la denuncia presencial, puede solicitar medidas de protección al Estado, a fin de que su situación laboral o contractual no se vea afectada. Además, la reserva de identidad está garantizada en todo momento, incluso cuando se opte por hacer el trámite virtual de forma anónima.

Temas Relacionados

CorrupciónPCMDenuncias Ciudadanasperu-noticias

Últimas Noticias

Golazo de Eryc Castillo tras sensacional asistencia de Sergio Peña en Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana 2025

El ecuatoriano se volvió a hacer presente en este torneo continental para acercar a los ‘blanquiazules’ a la clasificación a los cuartos de final

Golazo de Eryc Castillo tras

El sistema de activación de líneas móviles en Perú es una coladera: mafias usan DNIs y huellas para estafar y extorsionar

La historia de Alonso Cornejo evidencia cómo un chip activado ilegalmente puede poner a un ciudadano como sospechoso de crímenes

El sistema de activación de

Phillip Chu Joy y Manuela Camacho niegan que hayan enviado cotización a campaña del Censo 2025 del INEI: “Nunca nos contactaron”

Ambos comunicadores aclararon que no enviaron propuestas ni fueron contactados para la publicidad estatal.

Phillip Chu Joy y Manuela

Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto en Quito por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Peruanos y ecuatorianos vienen igualando 1-1, un resultado que clasifica a los de Néstor Gorosito, ya que van 3-1 en el global. Ahora se juega la segunda parte. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs U. Católica

Golazo de U. Católica de Ecuador tras desatención de defensa de Alianza Lima en duelo por Copa Sudamericana 2025

Azarias Londoño aprovechó un pase filtrado de Mauro Díaz para abrir el marcador a favor del conjunto ‘norteño’ y acortar distancias en la serie

Golazo de U. Católica de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pedirán la excarcelación del creador

Pedirán la excarcelación del creador de “Al ángulo TV” y su familia lanzó una colecta para ayudarlo

“No hubo filmación prohibida, era conocida por todo el tribunal”: la defensa de Julieta Makinatch ante el jury

El tratamiento estético de Eliana Guercio bajo la mirada de los expertos: cómo prevenir riesgos

La Plata: se cayó una palmera y destrozó una casa tras el temporal con fuertes vientos

Uno por uno: así votaron los diputados la ratificación al veto de Milei que frenó el aumento de las jubilaciones

INFOBAE AMÉRICA
Kim Jong-un elogió a sus

Kim Jong-un elogió a sus soldados que combaten en Rusia y refuerza la alianza con Putin

Donetsk, el corazón de la resistencia ucraniana que Moscú quiere conquistar

Qué es el olivino y por qué es una alternativa sostenible para obtener metales de baterías

El FBI reveló que hackers rusos aprovecharon una falla para espiar infraestructura crítica mundial

Alerta en Ucrania: bombardeo masivo de drones rusos en Kiev y a lo largo del país

TELESHOW
La reacción de Graciela Alfano

La reacción de Graciela Alfano a la infidelidad de Gimena Accardi: “Yo lo dije en 2021”

Lali Espósito y La Joaqui estrenaron canción juntas y un beso entre ambas encendió a todos: “Iba a ser mi novia”

El fuerte descargo del hijo de Martín Demichelis en medio del divorcio: “Búsquense una vida y dejen vivir”

La nueva coincidencia entre Nicki Nicole y Lamine Yamal que alimenta los rumores de romance

Ángel de Brito comenzó sus vacaciones en Europa: quién lo acompaña