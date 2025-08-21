Denuncias ciudadanas: así puedes reportar actos de corrupción en el Estado de forma virtual o presencial

(Foto: Composición Infobae / UNMSM)

La corrupción continúa siendo uno de los principales problemas que afectan la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Por ello, el Estado peruano ha implementado mecanismos que buscan facilitar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública. Uno de estos mecanismos es la Plataforma de Denuncias Ciudadanas, un sistema virtual y presencial que permite alertar sobre posibles irregularidades o delitos cometidos por funcionarios o trabajadores del sector público.

El objetivo es claro: brindar a cualquier ciudadano la posibilidad de reportar casos de corrupción sin temor a represalias, asegurando la reserva de identidad del denunciante y garantizando el seguimiento del caso.

¿Qué actos de corrupción se pueden denunciar?

La plataforma considera diversas conductas que pueden ser denunciadas, de acuerdo con lo estipulado en el Código de Ética de la Función Pública y otras normas vigentes. Entre ellas destacan:

Apropiación o uso indebido de recursos o bienes del Estado: cuando un funcionario se adueña de dinero, equipos, vehículos o cualquier bien estatal para beneficio propio o de terceros.

Favorecimiento o ventajas indebidas: cuando una persona aprovecha su cargo para beneficiar a alguien irregularmente o recibe sobornos.

Invocación de influencias en el Estado: cuando alguien asegura tener contactos en instituciones públicas y ofrece gestiones a cambio de dinero o beneficios.

Contratación pública irregular: cuando se infringen normas en la compra de bienes, servicios u obras con el Estado, generalmente en beneficio de proveedores específicos.

Irregularidades en el proceso de vacunación contra la COVID-19: cuando personal manipula las listas, distribuye vacunas de manera indebida o se aprovecha del proceso para obtener un beneficio.

Otros actos contrarios a la ley: toda acción que infrinja los principios del servicio público y las obligaciones de los funcionarios.

Cada uno de estos casos puede ser reportado con pruebas, testigos o cualquier elemento que sustente la denuncia, aunque no es un requisito indispensable.

Cómo ingresar una denuncia de corrupción

Existen dos modalidades para presentar la denuncia: virtual o presencial. Ambas opciones garantizan confidencialidad y la posibilidad de hacer el trámite de manera anónima.

Denuncia virtual

A través de la página web oficial de la Plataforma de Denuncias Ciudadanas, el denunciante deberá:

Indicar la entidad pública en la que ocurrió el presunto acto ilícito. Señalar la fecha y motivo de la denuncia. Describir de manera detallada los hechos. Escoger si desea identificarse o mantener el anonimato.

Una vez completada la información, el sistema asigna un código de seguimiento que permitirá al ciudadano revisar el estado de su denuncia. El plazo de evaluación dependerá de la institución correspondiente y de la complejidad del caso.

Denuncia presencial

Otra alternativa es acudir a la mesa de partes de la entidad pública involucrada. Allí se deberá presentar un escrito acompañado de documentos o pruebas. El personal encargado recibirá la denuncia y asignará un número de expediente. La identidad tanto del denunciante como del denunciado se mantiene en reserva.

En este caso, la entidad tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para dar respuesta formal a la denuncia, de acuerdo con los procedimientos administrativos.

Protección al denunciante y reserva de identidad

Uno de los principales temores de la población al momento de denunciar actos de corrupción es la posibilidad de sufrir represalias en el ámbito laboral o personal. Por ello, el sistema contempla medidas para proteger a los denunciantes.

Si una persona decide identificarse en la denuncia presencial, puede solicitar medidas de protección al Estado, a fin de que su situación laboral o contractual no se vea afectada. Además, la reserva de identidad está garantizada en todo momento, incluso cuando se opte por hacer el trámite virtual de forma anónima.