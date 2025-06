52 mafias de trata de personas operan en Perú: torturan y asesinan de forma cruel a mujeres que intentan escapa

Redes de trata controlan Lima: así operan mafias en Santa Anita, Pita y Lima Norte. | Fuente: Latina Noticias

Las redes criminales dedicadas a la trata de personas operan con fuerza en el Perú. Al menos 52 mafias se dedican a explotar sexualmente a mujeres en distintas regiones del país, según la Asociación de Trabajadoras Sexuales 1001 Vida y Dignidad. Más de 30 de estas organizaciones actúan en Lima, especialmente en zonas del norte, sur, centro, este y el Callao.

Estas mafias no solo buscan captar mujeres que ya ejercen el trabajo sexual. También reclutan a jóvenes en situación de vulnerabilidad, las trasladan, las “preparan” para el comercio sexual y las mantienen bajo control mediante amenazas, agresiones físicas y vigilancia constante.

El ciclo de explotación rara vez termina en libertad. Las mujeres que intentan huir suelen recibir castigos crueles. Algunas son golpeadas, otras electrocutadas. Hay casos en los que los cuerpos no aparecen, y testigos clave han sido asesinados antes de declarar.

‘Las babys del Tren’ torturaban a mujeres con descargas eléctricas para obligarlas a prostituirse en Risso - Buenos Días Perú

“Cerramos con entre 35 y 40 asesinatos por año. Y no solamente eso, sino no se habla de las desaparecidas y que hasta ahora los cuerpos no aparecen. Pero hay testigos que fueron asesinadas”, dijo Ángela Villón, ex trabajadora sexual y representante de la Asociación 1001 Vida y Dignidad.

Antitren gana terreno en la trata de personas

Una de las organizaciones identificadas es el “Antitren”, una facción criminal compuesta por ciudadanos venezolanos que actúa en Lima Norte. Esta red rivaliza con el Tren de Aragua y se disputa el control de zonas estratégicas para la prostitución forzada.

El “Antitren” ha centrado sus operaciones en áreas como MegaPlaza, donde ha establecido una base para captar, trasladar y explotar sexualmente a mujeres, muchas de ellas extranjeras. La mayoría son de origen venezolano y colombiano. Algunas de estas víctimas han sido torturadas con descargas eléctricas como castigo o método de intimidación.

Las autoridades han detectado que estas mafias operan dentro de locales aparentemente legales. Recientemente, la policía intervino un hotel en Lince como parte de un operativo para rescatar a mujeres explotadas. La zona se ha convertido en uno de los principales focos de prostitución en la capital.

El jirón Zepita y su alrededores, en el Centro de Lima, es uno de los puntos con mayor presencia de meretrices.

Redes de trata dominan zonas clave de Lima

El avance de estas organizaciones ha transformado varias zonas de Lima en puntos neurálgicos para el tráfico de personas. En Lima Este, por ejemplo, el óvalo de Santa Anita se ha convertido en una plaza activa para la prostitución forzada. Pese a la presencia del serenazgo, las mafias continúan con sus actividades de forma cotidiana.

“Hemos llegado hasta el óvalo de Santa Anita, uno de los puntos más importantes para estas mafias de prostitución aquí en Lima Este. Incluso en esta zona se pueden ver hasta 100 mujeres”, reportó un informe de Latina Noticias.

Aunque el número varía con el clima, la actividad no se detiene. “Antes había como 100. Ahora, ahora, ahora habrán por el frío, por eso habrán 20 30”, comentó un vecino de la zona.

Lima Norte también se ha convertido en un bastión para el crimen organizado vinculado a la trata. En sectores como MegaPlaza y la zona de Pita, mujeres son exhibidas a plena luz del día, muchas de ellas bajo amenaza. Las mafias del Tren de Aragua y otras agrupaciones controlan estos espacios con extrema violencia.

Mafias se pelean las llamadas 'zonas rosas' en Lima por la cantidad de dinero que pueden amasar mediante el cobro de "cupos".

En Zepita, las víctimas —principalmente extranjeras— son obligadas a permanecer largas horas en las calles. La exposición y el control violento hacen que el escape sea casi imposible. Las autoridades siguen enfrentando grandes desafíos para desarticular a estas redes y proteger a las mujeres en riesgo.

Números de emergencia para víctimas de trata de personas en Perú

Si eres víctima de trata de personas o conoces a alguien en riesgo, estos son los canales oficiales para pedir ayuda:

Línea gratuita 1818 , opción 1. Atención las 24 horas, todos los días del año.

WhatsApp del Ministerio del Interior : 942 841 978. Canal confidencial de orientación y denuncia.

Central de emergencias de la Policía Nacional del Perú: 105.

Comisarías y División de Trata de Personas (DIVINTRAP) de la PNP a nivel nacional.

Plataforma virtual de denuncias: www.mininter.gob.pe, en la sección Trata de Personas.