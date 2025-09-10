Perú

Se hizo pasar por obrero para robar bicicletas, pero fue detenido mientras intentaba sustraer una en el Parque Kennedy

Iván Góngora Plaza fue intervenido por un inspector municipal y agentes de la Policía Nacional tras ser detectado manipulando la cadena de una bicicleta en Miraflores

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Hombre se vestía como trabajador para robar bicicletas en Miraflores. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

Un sujeto intentó robar una bicicleta en pleno óvalo del Parque Kennedy, en Miraflores, haciéndose pasar por trabajador. El individuo fue descubierto a tiempo gracias a la rápida acción de un inspector de tránsito del distrito, quien coordinó con agentes del Serenazgo y la Policía Nacional para lograr su detención.

El incidente ocurrió a plena luz del día, en una de las zonas más concurridas del distrito. La presencia del falso trabajador generó la sospecha del personal municipal, que notó cómo manipulaba el mecanismo de seguridad de una bicicleta estacionada en el lugar. Su comportamiento fue reportado de inmediato a la Central Alerta Miraflores, que ya lo estaba siguiendo a través de las cámaras de seguridad.

Este hecho no solo puso en evidencia la audacia del sujeto, sino también la eficacia de la respuesta coordinada entre inspectores de tránsito, Serenazgo y Policía Nacional. Gracias a esa intervención conjunta, se logró evitar el robo y capturar al presunto delincuente, quien fue trasladado a la comisaría para las diligencias correspondientes.

Un hombre fue detenido en
Un hombre fue detenido en Miraflores tras intentar robar una bicicleta haciéndose pasar por trabajador de servicios públicos. Foto: Composición Infobae Perú

Falso trabajador intentó robar bicicleta en Miraflores

El sujeto, identificado como Iván Góngora Plaza, de nacionalidad extranjera, vestía un chaleco y cintas reflectivas para aparentar ser un trabajador de servicios públicos. Con este disfraz buscaba pasar desapercibido mientras serruchaba la cadena de la bicicleta con ayuda de herramientas que llevaba consigo. Sin embargo, fue descubierto por las cámaras de videovigilancia y seguido en todo momento hasta su intervención.

En las imágenes registradas por la Central Alerta Miraflores se observa el instante en que Góngora Plaza cortaba la cadena de seguridad con un pedazo de fierro, con la clara intención de llevarse la bicicleta. La acción fue frustrada gracias a la inmediata participación del personal municipal y de la Policía, quienes lo redujeron en el mismo lugar de los hechos.

La rápida intervención del Serenazgo
La rápida intervención del Serenazgo y la Policía frustró el robo de bicicletas en el Parque Kennedy, en Miraflores. Foto: Miraflores

Durante la intervención, se hallaron entre sus pertenencias varias herramientas que habrían sido utilizadas para cometer robos similares. El detenido fue conducido a la comisaría de Miraflores, donde quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones de ley. Además, su rostro fue ingresado al sistema de inteligencia artificial de la municipalidad, que registra antecedentes de personas involucradas en actos delictivos dentro del distrito.

Este caso generó preocupación en los vecinos y transeúntes, pues demuestra que los delincuentes recurren a diferentes modalidades para intentar pasar desapercibidos. No obstante, también resaltó el rol de la vigilancia tecnológica y la coordinación inmediata entre los cuerpos de seguridad para frenar este tipo de delitos.

Sujeto con muletas intentó robar bicicleta en Miraflores

El robo de bicicletas no es un hecho aislado en Miraflores. En julio de este año, el distrito fue escenario de otro insólito caso: un hombre que usaba muletas fue sorprendido robando una bicicleta en la cuadra uno de la calle Alcanfores. Al igual que en el reciente episodio, la rápida reacción del Serenazgo y la Policía permitió frustrar el delito.

El sujeto fue identificado como Mijaíl Alexander Ruiz. Según el parte policial, llevaba una cizalla dentro de su mochila, con la cual habría cortado la cadena de seguridad. Tras ser reducido por los agentes, fue trasladado a la comisaría de la zona para continuar con las diligencias.

La víctima de este robo, una mujer que había dejado su bicicleta estacionada mientras trabajaba, agradeció a los serenos por su intervención. Indicó que el hecho la tomó por sorpresa, pero la acción coordinada de las autoridades impidió que perdiera su medio de transporte. Posteriormente, acudió a la comisaría para formalizar la denuncia correspondiente.

Sujeto con muletas roba una
Sujeto con muletas roba una bicicleta, pero es capturado por la PNP y serenos de Miraflores

Miraflores refuerza vigilancia con más de 700 cámaras

La Municipalidad de Miraflores informó que viene reforzando sus labores de vigilancia en puntos estratégicos del distrito. Para ello, cuenta con una moderna Central de Seguridad Ciudadana equipada con más de 700 cámaras de videovigilancia, que funcionan las 24 horas del día. Estas permiten detectar movimientos sospechosos y activar de inmediato los protocolos de intervención.

Asimismo, se recordó que la Central Alerta Miraflores atiende de manera ininterrumpida y está disponible para los vecinos a través del teléfono (01) 755-0100. También dispone de los números de WhatsApp 992087510 y 964108837, a los cuales los ciudadanos pueden enviar mensajes para reportar emergencias o situaciones sospechosas en tiempo real.

Temas Relacionados

Robo de bicicletasMirafloresPolicía NacionalSerenazgoParque KennedySeguridad ciudadanaCentral Alerta Mirafloresperu-noticias

Más Noticias

Maricarmen Alva en contra del retiro AFP: “¿Quién quiere retirar? Yo no”

La ex presidenta del Congreso se mostró contraria al retiro de fondos de las AFP en 2025 y defendió la importancia de preservar los ahorros previsionales. Mencionó que los desembolsos pasados ya desfinanciaron el sistema y que insistir en más medidas pondría en riesgo las pensiones futuras

Maricarmen Alva en contra del

Herederos de exfonavistas podrán cobrar aportes del Fonavi: conoce requisitos y documentos necesarios

Viudos, convivientes, hijos, padres, madres y hermanos tienen prioridad en el cobro, aunque se contemplan procedimientos especiales para otros beneficiarios

Herederos de exfonavistas podrán cobrar

Fiscalía interviene EsSalud por presunto intento de adquisición de sueros con sobreprecio de más de S/ 33 millones

El Seguro Social aclaró que la compra no se concretó. Sin embargo, no desmintió la buena pro para obtener productos a S/ 12,10 por litro, cuando en el mercado local oscila entre S/ 2,91 a S/ 5,20

Fiscalía interviene EsSalud por presunto

FPF despidió a Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana con contundente mensaje: “Inicia una nueva era con optimismo y futuro”

Mediante un comunicado en sus redes sociales, desde la Federación anunciaron la salida del exarquero al mando de la ‘bicolor’ y avisaron sobre el nuevo proyecto para el Mundial 2030

FPF despidió a Óscar Ibáñez

Rafael López Aliaga informa que instaló drones que lanzan tinta a delincuentes: “Tanto se rieron y están funcionando”

El alcalde de Lima anunció la prueba piloto de drones disuasivos para apoyar a la PNP y detalló que detrás de la gestión se encuentra Mariella Falla, gerente de Fiscalización y Control de la comuna

Rafael López Aliaga informa que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga ratifica su

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Vladimir Cerrón se burla del ministro del Interior por no lograr su captura: “No me financia ninguna inteligencia extranjera”

Luz Pacheco ratifica que procedimientos inmediatos son inconstitucionales, pero hace salvedad en caso Delia Espinoza: “Hechos son de hace más de dos meses”

César Acuña, molesto, amenaza a periodista y niega ser corrupto: “Menos mal hay millones [en mi cuenta], trabajo 20 horas”

Ministro Carlos Malaver hace mea culpa tras decir que extraña a ‘nuestros’ delincuentes: “Quizá no fue la más adecuada”

ENTRETENIMIENTO

Israel Dreyfus arremete contra nueva

Israel Dreyfus arremete contra nueva era de actores peruanos: “Todos actúan igualito”

Influencer venezolano asegura que Isabella Ladera quiso involucrar a Hugo García en el escándalo mediático junto a Beéle

Milena Zárate respalda a Ítalo Villaseca contra Greissy Ortega: “Todo está en el historial clínico”

Said Palao sufre profundo corte en el rostro y termina en emergencias con Alejandra Baigorria: “Asustada y nerviosa”

Magaly Medina reflexiona sobre el declive de Daniel Lazo: “Qué pena da ver a un artista que tenía un futuro”

DEPORTES

FPF despidió a Óscar Ibáñez

FPF despidió a Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana con contundente mensaje: “Inicia una nueva era con optimismo y futuro”

Mr Peet rechazó el posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana: “Viene de dos fracasos consecutivos”

Marcos López confesó charla con jugadores jóvenes tras dura eliminación de Perú: “Tienen que ser profesionales y trabajar”

Sergio Peña se defendió de insultos y lanzó dura indirecta a los que rechazan jugar por Perú: “Otros no dan la cara”

Se reveló los tres criterios que tiene la FPF para elegir al nuevo DT de Perú para Eliminatorias 2030