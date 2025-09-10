Se hizo pasar por obrero para robar bicicletas, pero fue detenido mientras intentaba sustraer una en el Parque Kennedy

Hombre se vestía como trabajador para robar bicicletas en Miraflores. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

Un sujeto intentó robar una bicicleta en pleno óvalo del Parque Kennedy, en Miraflores, haciéndose pasar por trabajador. El individuo fue descubierto a tiempo gracias a la rápida acción de un inspector de tránsito del distrito, quien coordinó con agentes del Serenazgo y la Policía Nacional para lograr su detención.

El incidente ocurrió a plena luz del día, en una de las zonas más concurridas del distrito. La presencia del falso trabajador generó la sospecha del personal municipal, que notó cómo manipulaba el mecanismo de seguridad de una bicicleta estacionada en el lugar. Su comportamiento fue reportado de inmediato a la Central Alerta Miraflores, que ya lo estaba siguiendo a través de las cámaras de seguridad.

Este hecho no solo puso en evidencia la audacia del sujeto, sino también la eficacia de la respuesta coordinada entre inspectores de tránsito, Serenazgo y Policía Nacional. Gracias a esa intervención conjunta, se logró evitar el robo y capturar al presunto delincuente, quien fue trasladado a la comisaría para las diligencias correspondientes.

Un hombre fue detenido en Miraflores tras intentar robar una bicicleta haciéndose pasar por trabajador de servicios públicos. Foto: Composición Infobae Perú

El sujeto, identificado como Iván Góngora Plaza, de nacionalidad extranjera, vestía un chaleco y cintas reflectivas para aparentar ser un trabajador de servicios públicos. Con este disfraz buscaba pasar desapercibido mientras serruchaba la cadena de la bicicleta con ayuda de herramientas que llevaba consigo. Sin embargo, fue descubierto por las cámaras de videovigilancia y seguido en todo momento hasta su intervención.

En las imágenes registradas por la Central Alerta Miraflores se observa el instante en que Góngora Plaza cortaba la cadena de seguridad con un pedazo de fierro, con la clara intención de llevarse la bicicleta. La acción fue frustrada gracias a la inmediata participación del personal municipal y de la Policía, quienes lo redujeron en el mismo lugar de los hechos.

La rápida intervención del Serenazgo y la Policía frustró el robo de bicicletas en el Parque Kennedy, en Miraflores. Foto: Miraflores

Durante la intervención, se hallaron entre sus pertenencias varias herramientas que habrían sido utilizadas para cometer robos similares. El detenido fue conducido a la comisaría de Miraflores, donde quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones de ley. Además, su rostro fue ingresado al sistema de inteligencia artificial de la municipalidad, que registra antecedentes de personas involucradas en actos delictivos dentro del distrito.

Este caso generó preocupación en los vecinos y transeúntes, pues demuestra que los delincuentes recurren a diferentes modalidades para intentar pasar desapercibidos. No obstante, también resaltó el rol de la vigilancia tecnológica y la coordinación inmediata entre los cuerpos de seguridad para frenar este tipo de delitos.

Sujeto con muletas intentó robar bicicleta en Miraflores

El robo de bicicletas no es un hecho aislado en Miraflores. En julio de este año, el distrito fue escenario de otro insólito caso: un hombre que usaba muletas fue sorprendido robando una bicicleta en la cuadra uno de la calle Alcanfores. Al igual que en el reciente episodio, la rápida reacción del Serenazgo y la Policía permitió frustrar el delito.

El sujeto fue identificado como Mijaíl Alexander Ruiz. Según el parte policial, llevaba una cizalla dentro de su mochila, con la cual habría cortado la cadena de seguridad. Tras ser reducido por los agentes, fue trasladado a la comisaría de la zona para continuar con las diligencias.

La víctima de este robo, una mujer que había dejado su bicicleta estacionada mientras trabajaba, agradeció a los serenos por su intervención. Indicó que el hecho la tomó por sorpresa, pero la acción coordinada de las autoridades impidió que perdiera su medio de transporte. Posteriormente, acudió a la comisaría para formalizar la denuncia correspondiente.

Sujeto con muletas roba una bicicleta, pero es capturado por la PNP y serenos de Miraflores

Miraflores refuerza vigilancia con más de 700 cámaras

La Municipalidad de Miraflores informó que viene reforzando sus labores de vigilancia en puntos estratégicos del distrito. Para ello, cuenta con una moderna Central de Seguridad Ciudadana equipada con más de 700 cámaras de videovigilancia, que funcionan las 24 horas del día. Estas permiten detectar movimientos sospechosos y activar de inmediato los protocolos de intervención.

Asimismo, se recordó que la Central Alerta Miraflores atiende de manera ininterrumpida y está disponible para los vecinos a través del teléfono (01) 755-0100. También dispone de los números de WhatsApp 992087510 y 964108837, a los cuales los ciudadanos pueden enviar mensajes para reportar emergencias o situaciones sospechosas en tiempo real.