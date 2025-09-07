Perú

Marina de Guerra advierte por fenómeno atmosférico fuerte en el litoral peruano: inicia la tarde de hoy

La Dirección de Hidrografía y Navegación emitió un aviso especial para informar sobre la presencia de un nuevo evento que ocurrirá desde este domingo 7 de septiembre

Jordan Arce

Por Jordan Arce

La Marina de Guerra del
La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó de su aviso a la opinión pública. (Crédito: Andina)

La Marina de Guerra del Perú, a través de un nuevo aviso especial, alertó a la ciudadanía sobre un fenómeno atmosférico de fuerte intensidad que impactará el litoral del país. Se precisó que este evento inicia la tarde de hoy, domingo 7 de septiembre, y puede causar ciertos efectos en diversas zonas de la costa.

De acuerdo a la Dirección de Hidrografía y Navegación, el evento traerá consigo condiciones que requieren cierta precaución y medidas de seguridad por parte de las autoridades y la población.

Según el Aviso Especial de Viento N° 021-25, se trata de la presencia de brisa fuerte “con dirección predominante del suroeste, sureste y sur en el litoral centro y sur, principalmente entre las localidades de Cerro Azul y Atico”.

El Senamhi indicó que el
El Senamhi indicó que el Anticiclón del Pacífico Sur atraveserá un debilitamiento y esto tendrá afectación en la costa peruana. (Senamhi)

La advertencia del organismo detalla que, a partir de la tarde de hoy, se registrarán vientos de hasta 22 nudos (aproximadamente 40 km/h), mientras que en mar avierto se podría registrar una brisa de hasta 24 nudos (44 km/h).

El impacto será mayor en las zonas comprendidas entre las localidades de Cerro Azul y Atico, ubicadas a lo largo del litoral central y sur, de acuerdo al aviso de la Dirección de Hidrografía.

Cabe mencionar que, según el aviso, el litoral norte presentará condiciones normales, lo que incluye a localidades como Zorritos, Talara, Paita y Pimentel.

Las localidades cercanas al litoral
Las localidades cercanas al litoral se verían influenciadas por esta brisa fuerte. (Senamhi)

Este fenómeno podría generar complicaciones para las actividades en la zona, especialmente aquellas relacionadas con la navegación, la pesca y las actividades recreativas al aire libre.

La Marina de Guerra recomendó a los gobiernos regionales y locales, así como a las capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática, a tomar las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas y minimizar los riesgos de daños materiales.

Las personas que habitan en las zonas costeras o realizan actividades portuarias también han sido exhortadas a actuar con precaución, atendiendo a las recomendaciones emitidas por las autoridades locales.

Senmahi pronostica incremento de vientos
Senmahi pronostica incremento de vientos en la costa y sierra del Perú. (Foto: Infobae Perú/Senamhi)

La Dirección de Hidrografía informó que continuará evaluando el comportamiento de los sistemas atmosféricos para la continua prevención y la seguridad de toda la población.

Oleajes anómalos en el litoral

Además de los vientos fuertes, otro fenómeno relacionado ha sido advertido por la Marina de Guerra del Perú en su Aviso Especial de Oleaje N° 41-25. Este aviso hace referencia a la persistencia de oleajes anómalos en distintas áreas del litoral peruano.

Se espera que en el litoral norte, que abarca desde Tumbes hasta Salaverry, arribe desde el lunes 8 de septiembre un oleaje ligero del suroeste, lo que provocará un aumento en la altura de las olas.

Oleaje anómalo continuará en el
Oleaje anómalo continuará en el litoral peruano hasta el 27 de agosto. (Foto: Agencia Andina)

En el litoral centro, comprendido entre Salaverry y San Juan de Marcona, también arribará oleaje ligero del suroeste desde la tarde del lunes 08 de setiembre. Lo mismo para el sur de Chancay hasta San Juan de Marcona y de San Juan de Marcona hasta Tacna.

“Estos oleajes estarán presentes en nuestro litoral hasta el jueves 11 de setiembre y tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas con orientación suroeste”, advirtió la Marina de Guerra.

Cabe precisar que “actualmente nos encontramos en la fase lunar de cuarto creciente orbitando a luna llena desde el domingo 07 de setiembre. Esta influiría en el incremento del nivel de marea en algunas zonas costeras".

Medidas de prevención

En el marco de estas advertencias, se exhortó a la población costera y a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, a acatar las medidas de seguridad que han sido detalladas por las autoridades. Estas incluyen evitar exponerse innecesariamente al oleaje y los fuertes vientos, y garantizar que las embarcaciones y otros equipos estén bien asegurados para evitar posibles accidentes.

Las capitanías de puerto y las autoridades locales también han sido instadas a emitir recomendaciones específicas para la región, a fin de proteger tanto a los ciudadanos como a las embarcaciones que navegan en esas aguas, especialmente en zonas más vulnerables al impacto del viento y las olas.

Las alertas preventivas podrían incluir restricciones en las actividades marítimas o la evacuación de áreas de alto riesgo, según la evolución del fenómeno.

Un fuerte sismo de magnitud
Un fuerte sismo de magnitud 5.6 ocurrió en el Océano Pacífico Norte cerca de la costa de las Islas Marianas del Norte. (Andina)

El monitoreo de estos fenómenos atmosféricos y oceanográficos es clave para proteger a la comunidad acuática y garantizar que las personas que viven o trabajan cerca del mar estén informadas sobre los riesgos, a fin de tomar las precauciones necesarias.

Este tipo de fenómenos meteorológicos son comunes en la región, pero la Marina de Guerra del Perú subraya la importancia de la preparación ante cualquier eventualidad, especialmente cuando se trata de vientos intensos y oleajes anómalos que pueden afectar tanto a las personas como a la infraestructura costera.

