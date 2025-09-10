Perú

Magaly Medina reflexiona sobre el declive de Daniel Lazo: “Qué pena da ver a un artista que tenía un futuro”

La conductora de Magaly TV La Firme se mostró consternada por las imágenes del cantante siendo retirado de una fiesta en evidente estado de ebriedad

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

“Tenía una gran voz”: Magaly Medina consternada tras video de Daniel Lazo en estado de ebriedad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la edición de Magaly TV La Firme de este 9 de setiembre, la conductora Magaly Medina sorprendió a su audiencia al difundir unas imágenes filtradas de Daniel Lazo, exconcursante de La Voz Perú, que lo muestran en una situación lamentable.

El cantante, que alguna vez fue considerado una de las grandes promesas de la música nacional, fue grabado en estado de ebriedad mientras era sacado de una fiesta privada, sostenido por varias personas para evitar que cayera al suelo.

Medina, visiblemente impactada, introdujo las imágenes recordando que en sus inicios Daniel destacó por su gran talento y por poseer una voz espectacular que lo perfilaba como un artista con gran proyección.

Sin embargo, lamentó el contraste con su realidad actual: “Pensar que este chico que se inició en La Voz, si no me equivoco, Daniel Lazo, una voz espectacular, gran talento. Sin embargo, ya nadie se acuerda de él. El chico creo que salió en un programa reconociendo que tenía algunos problemas, que los estaba superando. Sin embargo, miren ustedes las imágenes que hoy pasó. Todo se filtra, y me llamó tanto la atención”.

En el video difundido se aprecia al intérprete en evidente estado de intoxicación etílica, tambaleándose y sostenido por asistentes de la fiesta. Magaly describió con crudeza la escena:

“Parece que lo contrataron en una fiesta privada. Miren cómo canta, cómo lo sacan. Tres Doritos después, miren, totalmente ebrio, cayendo, y se tienen que agarrarlo para que no se caiga. ¿Qué manera? Como algunos futbolistas que desperdiciaron su carrera con alcohol y mujeres también”.

La conductora aprovechó el caso de Lazo para hacer una reflexión más amplia sobre cómo artistas y deportistas jóvenes suelen sucumbir a las tentaciones de la fama sin estar preparados para manejarlas.

“Cantantes, grupos, hemos visto muchos que, obnubilados por esa cierta notoriedad que alcanzan, no están preparados y ceden ante todas las tentaciones que este poquito de popularidad les ofrece. Porque cuando uno comienza a tener un poquito de famita, sobre todo acá, pueblo chico, infierno grande, estamos en Perú, no estamos en Hollywood. Las tentaciones las hay de todas las formas y maneras”, mencionó.

“Y miren, no poder controlarlas o no poder mantenerlas alejadas, sucumbir ante eso... miren qué pena da ver a un artista que tenía un futuro, se proyectaba con una gran voz, y miren, lo termina cantando en eventos privados, de los que sale pésimo”.

La periodista no dudó en mostrar su preocupación por el destino de Daniel Lazo, subrayando que casos como el suyo no son aislados. Según explicó, existe un patrón común en el que jóvenes talentos logran reconocimiento repentino y, en lugar de consolidar su carrera, caen en excesos que terminan afectando su salud, su reputación y sus oportunidades profesionales.

Magaly, sin dejar de lado la crítica, cerró el segmento lamentando la trayectoria truncada del artista: “Qué pena da ver a una persona, un artista que tenía un futuro, que se proyectaba como un futuro con una gran voz, y miren, lo termina cantando en eventos privados, donde de los que sale pésimo”.

